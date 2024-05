Alejandro GattiI, el oriundo de Ramos Mejía que triunfa en Los Ángeles y revoluciona el cine con la inteligencia artificial

Por Alejo Paredes y Francisco Fern嫕dez Mendy

Hollywood, Los 聲geles, es la cuna de la industria televisiva y cinematogr塻ica de Estados Unidos y la mayor referencia en el mundo dentro de ese mercado, siendo considerado el s璥bolo del entretenimiento m嫳 importante delglobo terr嫭ueo. Sin ir m嫳 lejos, es la casa de las mayores productoras de cine en el mundo, como lo son Disney, Paramount y Warner, y el sue隳 de todo cin嶨ilo que desee jugar en primera divisi鏮.

Ese es el presente de Alejandro Gatti, oriundo de Ramos Mej燰, ciudad de La Matanza, y un innovador al momento de realizar nuevos contenidos. "THE WRaiTER", su ltimo cortometraje, es un fiel reflejo de esta ltima afirmaci鏮, ya que tiene en cuenta la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) y las pol幦icas que tanto gener la misma dentro de la industria. Hay que remarcar que en la actualidad vivimos en un mundo cambiante, donde cada profesional -sobre todos aquellos que viven de esta industria- se enfrenta al dilema de incorporar estas tecnolog燰s a su trabajo. Por ejemplo, una de ellas fue el nacimiento del famoso ChatGPT.

La aplicaci鏮 especializada en la creaci鏮 de di嫮ogos generados por inteligencia artificial se transform en un nuevo modelo de lenguaje que permite interactuar directamente con la informaci鏮 y recibir una respuesta completa, generada por una m嫭uina. Ya existen precedentes de esta clase de herramientas, desde asistentes virtuales como Siri y Alexa hasta reconocimiento facial, sistemas de recomendaci鏮 personalizados, conducci鏮 de autom镽iles aut鏮omos, entre otros. Pero lo que nos convoca hoy, es el uso de esta tecnolog燰 para la creaci鏮 de nuevas tramas, guiones y producciones completas en torno al mundo cinematogr塻ico.

Esto, claro est, atenta contra el trabajo de cientos de familias. En la actualidad, el debate se encuentra mas caliente que nunca. Desde Hollywood vemos las repercusiones del paro Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), cuyo acuerdo final contempl los pagos residuales por el "streaming" y las protecciones ante el uso de inteligencia artificial. Viendo hacia adentro, en la Argentina, la cultura vive uno de sus momentos m嫳 delicados y agitados en su historia, tras la desfinanciaci鏮 y el cierre "transitorio" del INCAA provocados por la dura pol癃ica de ajuste del gobierno encabezado por el presidente Javier Milei.

Alejandro Gatti

En medio de esto duro panorama dentro de la industria, BigBang dialog con Gatti, quien supo sacar provecho de estas nuevas tecnolog燰s y gracias a un guion desarrollado por ChatGPT, el director produjo el cortometraje "THE WRaiTER", una parodia que pinta de pies a cabeza el presente del mercado cinematogr塻ico. "Creo que la manera de consumir ha cambiado much疄imo y el cine est transform嫕dose en un lugar m嫳 de una experiencia y no un entretenimiento constante", explic.

Sos de Ramo Mej燰, pero hoy est嫳 instalado en Los 聲geles.

- Exactamente, soy de Ramo Mej燰 y hace unos a隳s se me dio la oportunidad de venirme a perfeccionar mis estudios ac, en realidad con la excusa de venir ac. Yo estudi cine y siempre quise venir a Hollywood. La verdad es que no me animaba a dar el paso y un d燰 dije "bueno, es hora de venirme para ac". All en Argentina estaba trabajando con Enrique Pi鎑iro, renunci y me vine para ac originalmente para estudiar un a隳, despu廥 eran dos y sab燰 que iba a ser un poquito m嫳. Ahora ya son ocho a隳s.

澧鏔o se dio este Alejandro cineasta?

- Mira, siempre estuve muy vinculado con lo que es el cine y la msica, y de chiquito era muy fan嫢ico de este cine shampoo, de las comedias de los 90. Ese era el tipo de cine que me gustaba, ese era el tipo de cine con el que me sent燰 vinculado. Lo que pasa es que despu廥 vos entras a una escuela de cine y no van alineados estos dos tipos de cine. La pel獳ula de La pistola Desnuda no est asociada con el cine franc廥 de los 40. Entonces creo que un poco tambi幯 por eso quer燰 venirme para ac porque en definitiva era el g幯ero que me interesaba, era un g幯ero que ac se sigue haciendo y que en Argentina un poco menos. Aunque ahora est en realidad renaciendo tambi幯 todas las comedias con varios directores y varios proyectos que est嫕 buen疄imos. Bueno, Divisi鏮 Palermo es espectacular.

燜e cost dar ese paso? 燙alir de ese lugar de confort, abandonar Buenos Aires, para probar suerte en otro lado?

- Dudas tenemos todos todo el tiempo y en todo lugar. Creo que a veces el empuj鏮 viene de los lugares menos esperados. Yo en ese momento en Argentina estaba en pareja, ten燰 unas oportunidades en Espa鎙, entonces dije bueno, voy a Espa鎙 a juntar plata y despu廥 me vengo para ac. Al final no se dio as, sino que te digo, estaba en pareja, me hab燰 separado y me cruzo con un personaje muy lejano de mi familia y me dice como de la nada, random, le cuento que me separ y me dice: "璣 qu haces ac todav燰? Me acuerdo que en ese momento no pude contestarle y a los segundos cort la conversaci鏮 y me fui al ba隳.

Ale Gatti actu en su corto en el que parodia el uso del ChatGPT

Necesitaba un momento de tranquilidad, de estar lejos de esta reuni鏮 familiar y me digo "yo me tengo que ir ac ya, en seis meses me tengo que ir". No sab燰 si me iba a ir a Espa鎙, no sab燰 si me iba a ir ac, no sab燰 qu iba a hacer todav燰. A todo esto, mi pareja se hab燰 mudado a San Mart璯 de los Andes, mi ex pareja, vuelvo a hablar con ella y me dice "vos te ten廥 que ir a Estados Unidos. 熹u te vas a ir a hacer a Espa鎙?" Me dice, "jug嫢ela". As que ya no ten燰 excusas. Lo postergu seis meses porque despu廥 me fui a buscarla a la Patagonia para irme con ella.

澧鏔o fueron esas primeras experiencias en Estados Unidos?

- Mal疄ima, mal疄ima. Cero so鎙do. Hab燰 tenido informaci鏮 muy mala de la gente que me hab燰... o sea, me hab燰n pasado presupuestos ac, todo lo que me costaba vivir, todo el doble sal燰. Y lo que pasa es que yo ven燰 de Ram鏮 Mej燰, 瞠ntend廥? Yo te hago todo, o sea, s es verdad que me especialic m嫳 en direcci鏮, tengo un t癃ulo de director de fotograf燰, acto tambi幯 y hago un mont鏮 de cosas m嫳. Te limpio el set, si quer廥. Claro, entonces vengo ac y te dicen, bueno," 篡 vos qu haces?" Y ac viene gente de todo el mundo a jug嫫sela y nosotros como argentinos siempre, los mayores argentinos que yo conozco, est apegado a Argentina.

Ac hay gente que viene de Rusia, de Ucrania, de Kazajist嫕 o de donde sea y no tiene intenci鏮 de volver nunca m嫳 a su pa疄. Entonces son muy determinados y cuando te dicen vos qu haces, yo les digo "yo hago todo". Y eso al principio no les gustaba ac, o sea, ac vienen los mejores de esto, de esto, de esto, de esto. Ah es como que tuve que un poco reencontrarme y decir, bueno, a ver, 穌u quiero hacer yo? 澧鏔o me voy a presentar? 熹ui幯 es este Alejandro Gatti? 澧u嫮 es la persona que voy a presentar? 澧鏔o me voy a presentar? Eso fue una limitaci鏮, pero despu廥, cuando empieza el COVID, las producciones cambiaron.

Un corto hecho con inteligencia artificial

Entonces necesitaban pocas personas en los sets y necesitaban o que una persona pueda hacer todo. Bueno, ah es donde el valor, que antes era una contra, se volvi un asset, se volvi algo que ten燰 que exprimir, porque digo, esto es, hoy en d燰 est嫕 buscando a un argentino. A partir de ah las conexiones empezaron a cambiar un poco m嫳 y hoy como est el cine y como est la industria de la televisi鏮 y la industria audiovisual, se empez a reconocer mucho m嫳 a la gente que tiene varios sombreros. Cuando yo vine para ac, yo pens que eran todos Spielberg, y despu廥 te empez嫳 a dar cuenta de que no.

Te das cuenta que ac en Estados Unidos y en otros pa疄es tienen un autobombo muy bueno. Nosotros en Argentina, los argentinos, a pesar de que siempre somos los engre獮os de Latinoam廨ica o lo que sea, no nos presentamos como nosotros, no nos presentamos a nosotros tan bien, o sea, no sabemos vendernos tan bien. Para que te des una idea, cuando llegu ac, el vino chileno era sper conocido y yo sab燰 que el vino chileno estaba muy bien, pero el vino argentino es mejor y estaba totalmente desapercibido. Eso llevado a las personas. La verdad es que fue un poco aprender a vendernos, y a entender que, no son todos Spielberg ac.

Argentina no es un lugar que se considera hoy en d燰 para ir a filmar, aunque sea sper barato, y tenga paisaje de todos los colores y para todo lo que vos quieras, y un un mont鏮 de equipos t嶰nicos. No se considera tanto Argentina, porque no llega a eso.

璣 por qu crees que se da a esta situaci鏮?

- Mir, hay otros pa疄es que tienen ac directamente oficinas de promoci鏮. Australia, que es car疄imo filmar en Australia, lo nico que ten廥 es gente que habla ingl廥, pero Australia tiene una oficina, despu廥 Colombia est muy de moda para donde filman, para ir a filmar, tienen oficinas, y son gente que b嫳icamente, una oficina peque鎙 donde va gente a todos los eventos y est promocionando "vayan a filmar a Colombia, vayan a filmar a Australia", vayan a filmar a donde sea. Nosotros no lo tenemos eso. Siempre escucho que hay como desarrollo, pero concretamente no est. Entonces, Argentina tenemos un mont鏮 para ofrecer, pero no nos vendemos tan bien.

Ahora s hay que reconocer que Argentina, Messi influye en todo, entonces ahora todos saben lo que es Argentina, vas en la calle ac en Los 聲geles y ves grupitos de chiquitos, el ftbol est muy de moda ac ahora porque de diez nenes jugando a la pelota, siete tienen la camiseta de Messi, as que ves un mont鏮 de camisetas de nenitos que no hablan nada de espa隳l, con la camiseta de Argentina, as que eso tambi幯 influye en cierta medida. Pero bueno, la mayor燰 nos ubica en el mapa, es un mito lo que se dice que no saben d鏮de est Argentina, puede pasar alguno, pero la verdad es que la mayor燰 entiende que se habla espa隳l y que est en Sudam廨ica.

Usaste la Inteligencia Artificial para armar un cortometraje con un tinte ir鏮ico, gracioso...盧鏔o surgi esta idea?

- A m siempre me gust explorar, explorar estas nuevas tecnolog燰s, explorar qu es lo que est pasando, cuando llega el chat GPT, empec a jugar y de repente me vino la idea esta, de bueno, qu pasa si, puede esto hacer un gui鏮, qu pasa con esto. Enseguida ac la industria se para, hay un paro de guionistas ac en EEUU, que para los que no est嫕 en el tema, un paro de guionistas quiere decir que toda la televisi鏮 se para ac y todos los programas se paran, los que ve燰n el streaming, bueno ya est, si est el gui鏮 ya est, ahora si es la novela diaria no hay gui鏮, entonces -ac recordemos que ac en Los 聲geles una de las principales industrias es esta- vos ibas por la calle y ve燰s cortes, no son manifestaciones como las que nos imaginamos en Argentina, pero ve燰s en todos los estudios que hab燰 cientos de personas reclamando.

La IA lleg para quedarse, pero como una herramienta m嫳

Un poco a partir de ah me surge esta duda de, 穆uede realmente la inteligencia artificial hacer un gui鏮 hoy en d燰? 熹u est pasando con esto? Entonces a partir de ah, por una cuesti鏮 de cuestionamiento, empiezo a investigar. Ac todav燰 le falta esto, pero si empieza a hacer una herramienta. Justo empezaban los paros y no me termine de convencer que era el momento para hacerlo; y despu廥 tambi幯 hablando con guionistas cont嫕dole la idea, mir quiero hacer una parodia de esto, quiero ver qu pasa y filmarlo y llevarlo real, quiero hacer un experimento. la gente se entusiasmaba bastante. Pero quiero ser 100% sincero, o sea, lo que pasa ac en el corto, lo que pasa en el gui鏮, lo que me dio la computadora, es lo que filmamos nosotros. Entonces a nivel actoral hab燰 mucho desaf甐.

No hay una historia detr嫳 del personaje, los cambios son muy random tambi幯, las respuestas son muy random, todo, y eso a m me empez a entusiasmar, un par de l璯eas si me tiraba que estaban buenas y digo, bueno, juguemos con esto y seamos sinceros con el espectador dici幯dole lo que est pasando ac.

La inteligencia artificial era libre de armar lo primero que se le ocurriese...

- Exacto, y despu廥 yo eventualmente interven燰, que en algn momento lo pongo. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta y como te dec燰 antes, s creo que lo m嫳 importante hoy en d燰 es la voz que tiene cada uno atr嫳 de la historia, en la msica le dicen el voicing, cu嫮 es mi identidad con esto. S creo que la inteligencia artificial es una herramienta que tambi幯, esto ya lo vivimos en cierta medida, estas revoluciones... en la msica se vio con el MIDI, b嫳icamente son herramientas que permiten a todos trabajar, o sea, es muy dif獳il a veces comparar un cuarto de guionistas donde hay seis, siete, ocho personas escribiendo un cap癃ulo de algo contra una persona que est sola en la casa. Entonces esta es una herramienta que para m todos la van a empezar a usar. Yo lo que quise hacer es, bueno, b嫳icamente, blanquearlo.

Esto s va a repercutir en trabajos, no va a repercutir en la voz de autores para m. La voz de inteligencia artificial para m todav燰... nosotros como humanos queremos humanos que nos cuenten cosas. Me cuesta mucho pensar que en un mediano corto plazo esto vaya a ser distinto. A largo plazo no s, ya me sorprendi tanto la inteligencia artificial que no s qu me va a sorprender.

澧on qu te topaste cuando arrancaste con esto?

- Yo lo que quer燰 que me d era como un lugar donde yo pueda empezar a pintar. Entonces, s me pas que digo "esto no est funcionando" y de repente me tiraba unas frases que digo, "esto est bueno". Y tal vez la frase en realidad, yo en mi cabeza como me la estaba re imaginando. Digo, pero est buena, esta frase est buena ac y esto tambi幯 est bueno. Y esta cuesti鏮 de que cambian as tan de manera bizarra. A m me gusta ese tipo de humor donde pasan cosas todo el tiempo, no es solamente el plano y el contraplano, sino que van pasando cosas y chistes porque en definitiva esas historias no van cambiando el gui鏮, sino que lo elevamos.

Las plataformas por streaming cada vez se vuelven m嫳 populares, 盧rees que est嫕 apartando o debilitando al cine o hay lugar para todos?

- No s si son las plataformas de streaming, tampoco s si es el celu, todos est嫕 compitiendo por lo mismo b嫳icamente, por la atenci鏮 de alguien. Creo que la manera de consumir se ha cambiado much疄imo y que aunque hoy en d燰 las personas de repente pueden en su casa ver la pel獳ula de mejor manera que lo puede ver en el cine o sin tener que salir ni nada, me parece que la discusi鏮 es m嫳 el tiempo de atenci鏮 de las personas.

The Wraiter

Para ver una pel獳ula necesitas dos horas para sentarte de antemano versus media hora o 40 minutos de una serie, aunque despu廥 terminaste viendo tres, cuatro cap癃ulos. Pero el tiempo de atenci鏮 de la gente es menor, entonces organizarse para ver una pel獳ula es otro tipo de organizaci鏮. Me parece que el cine est transform嫕dose en un lugar m嫳 de una experiencia y no un entretenimiento constante. No es el cine, me parece que la manera de consumir cambi, no tenemos tanto tiempo, ir al cine es caro adem嫳, o sea no tenemos tanto tiempo para organizarnos, para sentarnos a ver una pel獳ula. Pero lo escuch a Scorsese hace poquito hablar y 幨 dec燰 que el cine va cambiando y cada uno ahora tiene que encontrar la manera de cu嫮 es el medio para contar su historia.