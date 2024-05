De trabajar en una fábrica y hacer presencias en boliches a copar el Luna Park: ¿Quién es Eve Díaz?

Evelin Daniela Diaz, mejor conocida como "La Eve", nació el 30 de enero de 1994 en Loma Hermosa, San Martín, Argentina. Desde muy chiquita mostró gran interés por la música y siempre soñó con ser cantante, pero hasta no hace mucho era una aspiración que siempre llevó en silencio. "Nunca le dije ni siquiera a mi mamá que era lo que quería ser", le cuenta la artista a BigBang . A pesar del esfuerzo diario que hacía por llevar el pan a la casa, su madre no pudo brindarle el apoyo necesario en aquel momento, pero eso no desmotivó a Eve: participó en varios castings, tomó clases de canto y hasta se unió al coro de su colegio.

Fue tal su esfuerzo, que el destino llamó a su puerta y logró ser escuchada por un productor que le cambió la vida. Todo ocurrió de manera casual: Eve había salido a bailar con amigas, salió en busca de un pancho para combatir el famoso "bajón" y comenzó a cantar. En ese momento, la escuchó un productor que quedó cautivado con su voz y le ofreció trabajar en un material para lanzarse como cantante. "Cuando salí del baile tenía una lija terrible y fuimos a la vuelta a pedir un pancho, yo estaba escuchando música en una camioneta feliz y comencé a dar un concierto en el medio de la vereda, desacatada", confesó.

Y aquel desacate rindió sus frutos, ya que en ese momento pasaba por la vereda su actual representante, Chino Ortega, dueño de Roadfilm, quien la escuchó cantar y no dudó en ofrecerle la oportunidad de su vida. Atrás quedaron esos días de trabajar en una fábrica y en el boliche para llegar a fin de mes. "Hacía presencias, yo trabajaba en una fábrica y los sábados que eran mis francos, salía con mis amigas de presencia", expresó. Eve es una artista muy versátil y sus preferencias musicales lo demuestran ya que abarcan varios géneros y décadas, desde lo actual hasta los éxitos de los 2000 y los clásicos de los 90.

Entre sus preferencias musicales se destacan géneros como la cumbia, el reggaetón y la música colombiana. Incluso, afirma que en algún momento le gustaría hacer una colaboración tanto nacional como internacional: "Me gusta mucho lo que hace Big One. También podría ser un tema con Pablito Lezcano, de reggaetón me iría por el lado de Karol G". Además de su evidente talento para el canto, durante su infancia hizo hip-hop y danza árabe .

Su amor por los animales la llevó a hacer cursos relacionados con la veterinaria. De hecho, comenzó la carrera en la UBA, pero finalmente abandonó debido a que comenzó a perfeccionarse y prepararse para el lanzamiento de su carrera profesional, que cuenta con tres éxitos "Ganas", "Corona" y "Natsu"; y ahora está por lanzar su nuevo single llamado "Extraño". Así como también estará presente en la fiesta "Luna Tropical" el día jueves 30 de mayo en el mítico Luna Park.

¿De dónde venís?

- Siempre lo soñé, siempre veía a las cantantes y decía: ¡ay, mirá eso!, Yo cantaba, pero nadie sabía que lo hacía, ni siquiera mi mamá, por ahí me escuchaba cantar porque no estaba sola. Yo decía: ¡ay, yo algún día podré esto! , pero siempre siempre quedó ahí, hasta que me tire a ver qué onda. Esto me gusta, pero es un sueño de chiquita que quedaba ahí. Siempre lo soñé "Me gustaría ser cantante", pero nunca se lo dije ni a mi mamá que es lo que quería ser. Creo que lo más cercano fue cuando iba a la primaria a meterme al coro del colegio y que me escucharon cantar mi profesor y mis compañeros, pero solo eso.

¿Y cuándo fue el click quiero hacerlo a nivel profesional?

- La anécdota es chistosa. Trabajaba en la noche en los boliches y así conocí a mi representante, que es mi amigo, El Chino. Salimos del baile, era diciembre del año pasado y con mis amigas queríamos comer "panchito", como cuando salís del baile y tenés una lija terrible, fuimos ahí a la vuelta a pedir panchitos, mientras yo estaba escuchando música en una camioneta, estaba feliz, estaba en una y empecé a dar un concierto en el medio de la vereda "desacatada", ahí me escuchó él (El chino); me dijo: ¿Nunca pensaste en hacerlo de una manera profesional? ¿Ir a un estudio? Y me quedé mirando, tipo: la verdad que no. Y me dijo, ¿no te gustaría? Sí, le dije. Así nos fuimos de temporada a la costa, enero y febrero, cuando volvimos en marzo, empezamos, fuimos al estudio.

Eve Díaz

Yo nunca pensé que era de verdad, cuando volvimos en marzo, un día me llamó y me dijo: mirá que te paso a buscar, vamos a ir al estudio, vas a conocer a Facu, que va a ser el productor y ahí me di cuenta que era verdad. Yo pensaba, que ya estaba grande, ya no soy una nena, no tengo ni 15, no tengo 20, dije ya fue, ¿por qué me voy a limitar por la edad?.

¿En qué trabajabas en el boliche?

-Hacía las presencias. Yo trabajaba en una fábrica y los sábados, que eran mis días francos, para salir con mis amigas, que estaban ahí también, iba directamente con ellas de presencia.

¿Es verdad que firmaste con Universal? ¿Qué otros proyectos vienen?

- Sí, ahora ya a fin de mes tenemos planeado sacar un nuevo tema, nos falta solamente terminar lo que es la mitad del video, porque era al aire libre y como estuvo lloviendo tanto, no se podía hacer. Así que este fin de semana ya lo hacemos para fin de mes que ya salga, porque ya tenemos que sacar temas. Ya estoy ansiosa por sacar.

¿Te ves cantando otro género que no sea urbano?

- A mí me gustan todos los géneros, tratamos de no encasillarme, no voy a cantar solamente este estilo. A mí me gusta de todo, me gusta hacer reggaetón, me encanta hacer cumbia. Además la que va a salir ahora es una cumbia. Pero sí, también me han escuchado en el boliche, también cantar tango, pero en ese momento, sí, yo te canto de todo.

¿Qué opinas de hoy en día el autotune? ¿Sí o no?

- Yo creo que ahora está muy de moda aunque cantes bien, le mandas una chispa de auto tune. Yo, por ejemplo grabó sin tune, pero capaz cuando me hacen la mezcla le mandan ahí un flash, pero sí, el que lo usa no lo veo mal. Si le gusta usarlo le das una chispa y al que no, también. Yo prefiero sin, pero como que una chispa le das para que tenga, para que suene diferente.

¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

-Varios. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Big One, que mezcla un género con el otro, también podría ser por ahí un tema con Pablito Lezcano y de reggaetón Karol G internacional. Es como que me encantaría en algún momento hacer reggaetón.

¿Qué se viene ahora?

- Hay dos shows programados. Uno es en Zona Sur que se llama Festival Under, después se va a hacer otro en Luna Park, Luna Tropical el 30 de mayo, esos son los dos próximos shows que se vienen, donde me voy a presentar.

¿Y ahora se irán con un tema nuevo?

- Si, se llama "Extraño", todos los temas que tengo, que lancé y por lanzar por ahora, son sola.