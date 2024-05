Taylor Swift, Lady Gaga y Beyonce, las reinas de las plataformas por streaming

Atrás, muy atrás, quedaron aquellos días donde nos levantábamos temprano e íbamos a los locales en busca de aquel CD de nuestro artista favorito. Y aquí, un para aquellos menores de 25 años: el CD fue el formato líder de la industria musical en la década de 1990, alcanzando un máximo de 13.200 millones de dólares en ventas anuales en el año 2000 en todo el mundo. La venta, en este formato, desapareció y recién aumentó en 2021 por primera vez desde 2004.

Lady Gaga

El disco compacto supuso, en su momento, toda una revolución en la industria musical y con los años, quedó opacado, primero por los DVDs, luego por la llegada de los smartphone y por último, por el arribo de las plataformas por streaming, las musicales y ahora las audiovisuales. En la actualidad, compañías como Spotify, Netflix y Disney Plus, por ejemplo, se han adueñado de los recitales de los artistas y los ofrecen como un contenido más junto a sus películas y series.

Estas aplicaciones le ofrecen al usuario la posibilidad de experimentar, desde el lenguaje cinematográfico, un espectáculo musical de forma totalmente distinta. No solo eso, sino que estas producciones están más vivas que nunca, como lo demuestran estos nuevos conciertos que puedes ver en streaming ahora mismo. Otro de los lugares donde los cantantes están sacando provecho es en el cine, ya que antes de que los recitales lleguen a las plataformas, primero pasan por la pantalla grande.

Beyonce

Por ejemplo, ese fue el caso de Taylor Swift con "The Eras Tour" y Beyoncé con el proclamado "Renaissance World Tour", llenando las salas de los cines a pura música y exitazos. Tomando esto en cuenta, BigBang te trae los tres documentales musicales (o recitales) que tenés que darte el lujo de ver.

Taylor Swift "The Eras Tour" (Taylor's Version) en Disney Plus

Vive la experiencia de la "(Taylor's Version)", la versión exclusiva del fenómeno musical cinematográfico "Taylor Swift | The Eras Tour", con cuatro canciones adicionales del concierto principal nunca vistas en las salas de cine más una colección de cuatro versiones acústicas inéditas después de los créditos.

Lady Gaga "Chromatica Ball" en Max

Ante un público de 52,000 personas, la ganadora de 13 premios GRAMMY y del Premio de la Academia, Lady Gaga, ofrece una actuación que redefine su carrera en el Dodger Stadium de Los Ángeles durante su Gira Chromatica Ball 2022. Lanzado exclusivamente en streaming para Max el 25 de mayo. GAGA CHROMATICA BALL presenta impresionantes interpretaciones en vivo de algunos de los éxitos más grandes y queridos de Lady Gaga, incluyendo "Stupid Love", "Bad Romance", "Just Dance", "Poker Face", "Shallow", "Rain On Me", y más. El concierto ofrece grandes momentos que detienen el espectáculo y números íntimos de piano, con coreografías impresionantes, pirotecnia intensa y una variedad de cambios de vestuario icónicos como solo Gaga puede hacerlo. Esta es Lady Gaga como nunca antes la has visto.

Beyonce "Homecoming: A Film by Beyoncé" en Netflix

Documental dirigido y protagonizado por la icónica cantante Beyoncé. La película ofrece una mirada íntima y profunda detrás de las cámaras del histórico concierto de Beyoncé en el Coachella 2018, destacando la preparación y el impacto cultural de este evento. Homecoming celebra la música afroamericana, la educación y la perseverancia, todo ello a través de la poderosa visión artística de Beyoncé.

Aclamado por la crítica, el documental sigue el concierto desde la concepción hasta la interpretación, intercalado con citas inspiradoras de artistas negros como W.E.B. Du Bois, Toni Morrison, Audre Lorde, Chimamanda Ngozi Adichie y Nina Simone, llamando la atención sobre la importancia de la creatividad afroamericana, un tema particularmente potente al considerar que Beyoncé fue la primera mujer negra en encabezar el famoso festival de música.