"Star Wars", "Five Nights at Freddy's" y "Ender Lilies": lo nuevo en PlayStation que te va a volar la cabeza

El dólar sigue subiendo y la diversión se está viendo afectada por el aumento. Sin embargo, PlayStation siempre tiene una opción para todos los usuarios que tienen ganas de disfrutar esos juegos que tanto anhelamos y esperamos.

Los usuarios de PS4 y PS5 suscriptos a el servicio PS Plus Essential, Extra y Premium pueden disfrutar sin costo adicional los fabulosos juegos de "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga"; "Five Nights at Freddy's Security Breach" y "Ender Lilies: Quietus of Knights".

Ender Lilies: Quietus of Knights

Si lo que estás buscando no está entre esos tres juegos, tenés la posibilidad de optar por el catálogo de "Ofertas de Medio de Año en PlayStation Store" hasta el 14 de agosto. El octavo mes del 2024 llega con rebajas en títulos aclamados por los fanáticos y por la crítica.

Baldur' s Gate 3, que cosechó decenas de premios en la temporada pasada, Marvel' s Spider-Man 2 con su vértigo de esta potente secuela y la democracia tutelada de Helldivers 2 son las estrellas de esta tanda de precios reducidos para PlayStation 5. Recordá que hay varios de estos juegos disponibles gratis a través de PS Plus.

"LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" | PS4, PS5

Descripción . Disfrutá las nueve películas de la saga Star Wars en un nuevo título de LEGO como ningún otro. Viví aventuras llenas de diversión, humor extravagante y la libertad de sumergirte completamente en la galaxia de "LEGO Star Wars". ¿Querés jugar como un Jedi? ¿Como un Sith? ¿Rebelde, cazarrecompensas o droide? LEGO Star Wars: The Skywalker Saga cuenta con cientos de personajes jugables de toda la galaxia. Ya sea en tierra firme o en el espacio, podrás probar una gran variedad de vehículos. Viaja a la velocidad de la luz en el Halcón Milenario, vuela el Airspeeder T-47 y combate a los cazas TIE con los Ala-X de la resistencia... la experiencia definitiva de LEGO Star Wars.

"Five Nights at Freddy's: Security Breach" | PS4, PS5

Descripción . "Five Nights at Freddy's: Security Breach" es la última entrega de los juegos de terror aptos para la familia de Steel Wool Games. Juega como Gregory, un niño atrapado en una noche en Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Con la ayuda del mismo Freddy Fazbear, Gregory debe sobrevivir a la cacería casi imparable de los personajes de la reinventada Five Nights at Freddy's, y a las nuevas amenazas horribles que lo esperan.

"Ender Lilies: Quietus of the Knights" | PS4