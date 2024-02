Tres cuentas que tenes que seguir en las redes para conseguir descuentos y ofertas: tomá nota

Las redes sociales se volvieron un total servicio y ya no cumplen únicamente la utilidad que tenían antes de divertirse, sino que se tornaron en una ayuda para poder llegar a fin de mes. Es que con la llegada de Javier Milei al mando, la inflación que no cesa, los ajustes que no paran y lo rápido que corren los precios al mismo tiempo en que se sigue devaluando el peso argentino, es sumamente importante en este momento estar atentos a las promociones o las ofertas.

Javier Milei

Es totalmente real el hecho de ir caminando por la vía pública y ver que todo aumenta, que los productos valen el doble que hace un mes y que muchos locales y negocios se las ingenian para poder seguir manteniendo el precio o para generar alguna estrategia de marketing promoviendo las ventas con distintos tipos de descuento.

Sin embargo, también hay una realidad y es que muchos de los descuentos no son vistos por todos o pasan desapercibidos y no llegan a ser aprovechados justo en este momento donde son esenciales. Por eso mismo, en un momento crucial para Argentina, distintas personas se las ingeniaron para ayudar al resto y crearon páginas que son específicamente de ahorros.

¿Cómo es eso? Así como las redes se volvieron un servicio, son de total ayuda para afrontar la crisis libertaria. En este caso, tres personas distintas se crearon páginas tanto en TikTok como en Instagram en donde publican cupones de descuentos que encuentran, ofertas en locales, rebajas en comercios y todo tipo de tips para ahorrar en productos que al fin y al cabo son necesarios.

Cuáles son las tres cuentas que dan tips para obtener ofertas y descuentos

Una de las cuentas más conocidas de TikTok que se llama "Mamá Ahorro", ya cuenta con 230 mil seguidores y más de un millón de me gusta en algunos de sus videos por los números ahorros que publica. Su perfil cuenta con videos que rondan entre "las mejores 5 librerías", en estas épocas escolares para conseguir útiles baratos, como también oulets de zapatillas, ofertas en farmacias y cupones en Farmacity.

"Mamá Ahorro": una cuenta en TikTok que te ayuda a encontrar ofertas.

"Mamá Ahorro" se mueve por gran parte de Buenos Aires y va dejando su huella en cada comercio. En su último video, mostró cuál es la manera más certera para descubrir de qué manera cargar nafta al mejor precio. Para ello, dejó ver que existe una aplicación en donde te muestra todas las estaciones de servicio más cercanas y en ella los precios que mantiene. "Podes ahorrar hasta un 50%", aseguró.

También publicó una serie de videos sobre distintos oulets de zapatillas en donde hay hasta un 40% de descuento, cuotas sin interés y diferentes ofertas para poder aprovechar a comprar un calzado bueno, bonito y dentro de todo barato, justo en el momento en donde la mayoría de los precios de indumentaria de marca se fue por los techos.

Otra de las cuentas muy reconocida es "Te busco descuentos", esta mantiene 26 mil seguidores en TikTok y sus videos son similares a los anteriores, pero con otra clase de datos. Por ejemplo, hace pocos días posteó que durante la última semana de febrero ir al cine costará tan sólo $1500 por ser la "Fiesta del Cine", algo que no está publicado en ningún lado ni difundido.

"Te busco descuentas": una cuenta de TikTok que te busca y encuentra todo tipo de descuentos y ofertas.

El último video que publicó, tiene que ver con los regalos que te pueden llegar hacer distintos comercios sólo por ser el día de tu cumpleaños. "Te muestro que regalos te dan las marcas para tu cumple", dijo y mostró locales en los cuales le regalaron desde postres, comidas como también diversidad de alimentos.

Su perfil se define como "Los buenos descuentos se comparten" y claramente es un dicho y un hecho. Para el fin de semana largo, se encargó de buscar lugares gratis para visitar, así como también cupones en cafeterías para desayunar o merendar. No es todo por internet, sino que la creadora de la página también asiste a supermercados o tiendas donde verifica que los precios bajos sean reales.

La tercera página creada es a través de Instagram y se llama "Tips day.ok", Daiana Vázquez es quien está por detrás de ella y hasta el momento llegó a tener 391 seguidores que se interesan en conocer lo que tiene por ofertas. "Tips, ofertas. Hacemos stock y le ganamos a la inflación. Rompemos la web".

"Tips Day": una página de ahorro y de tips para tener descuentos

En sus últimas publicaciones realizó una recorrida por distintos supermercados para mostrar en cuáles convienen comprar los útiles escolares que hoy en día son lo que más cuesta afrontar y lo que más necesitan los niños para comenzar en pocos días las clases. De igual manera, en otro posteo dejó escrito en qué lugares conseguir tanto mochilas como delantales para todos aquellos.

Así es como se la pasa publicando "mega descuentos" y todo lo que ve desde comidas baratas en Pedidos Ya hasta súper ofertas por páginas web o descuentos sumamente altos en comercios y locales. Como si eso fuera poco, también postea a diario historias explicativas sobre de qué manera aplicar los cupones y generar tener los precios más baratos.