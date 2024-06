A 33 años de la condena al "Bambino" Veira por violar a un nene de 13 años: la oscura mano que lo ayudó

En 1987, un oscuro 17 de octubre, la vida de Práxedes Candelmo Correa cambió para siempre. Ese día, solo tenía 13 años y vivía bajo el nombre de Sebastián Candelmo; caminaba por una de las calles de Caballito cuando en su paso tuvo la desgracia de encontrarse a su ídolo: Héctor "el Bambino" Veira, que tenía 40 años.

Práxedes le pidió inocentemente un autógrafo mientras Veira fingía que su lapicera no andaba. Con esa excusa fue que invitó a aquel niño de 13 años a su casa; sin embargo, cuando llegaron todo se volvió un infierno: el director técnico lo exhortó a que se baje los pantalones y lo violó. Cuando llegó a su casa, ese niño le contó a su mamá que el Bambino lo había violado.

Héctor "el Bambino" Veira

La historia del Bambino es una más de las historias de abuso infantil que existen en Argentina y que ahora salió a flote por la tremenda denuncia que recae sobre Javier Milei en la que se menciona que tanto el presidente como el Veira y Ernesto Tenembuam integran una red de pedofilia. La denuncia fue radicada por el periodista Santiago Cúneo.

Un largo camino tuvo que recorrer Práxedes para lograr justicia: primero lo acusaron de "violación" aunque días más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación calificó el hecho como "intento de violación" por lo que el director técnico vio reducida su pena de seis a a apenas once meses en Devoto en 1991.

La Justicia decidió que el Bambino le pague un resarcimiento económico a la víctima de violación; el monto fue de 110 mil pesos. El hecho fue caratulado como "tentativa de violación y promoción de corrupción de un menor" por lo que se redujo la pena. Sin embargo, el mismo técnico fue el que apeló la sentencia ante la Cámara del Crimen y fue absuelto.

Por esos años se pudo ver al Bambino en los medios de comunicación en los programas más famosos de la época y, lo más extraño del caso es que después de haber sido condenado, Veira volvió a trabajar en San Lorenzo. Nunca dejó su profesión, de hecho fue director técnico de Boca Juniors, la selección de Bolivia, Lanús y Newell's

La realidad de la denunciante

Práxedes Candelmo Correa ahora tiene 50 años y pasó por varias identidades transitorias hasta que finalmente anotó su nombre y su apellido gracias a la Ley de Identidad de Género.

Práxedes no se quedó quieta nunca: desde su denuncia y hasta hacerse adulta, tuvo que soportar violencia mediática, e incluso insultos y bromas en la televisión argentina que no tenía reparo en referirse a este caso como total jocosidad mientras veía a su violador pasearse por los programas más reconocidos en los medios.

Héctor "el Bambino" Veira

Sin embargo, en 2022, Práxedes logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falle a su favor por el hecho que se le imputaba al Bambino.

Desde 2015, Práxedes trabaja como enfermera en el Hospital Argerich y la última entrevista que brindó fue al periodista y activista por los derechos humanos Franco Torchia. En esa oportunidad, dijo: "El retraso de la Justicia general que hay en la Argentina es por la falta de respeto al género y la falta de respeto a la salud. Mandé constantes mensajes. Tuve que seguir mandando pruebas y me seguían sucediendo cosas y las tenía fundamentadas", dijo.

Práxedes Candelmo Correa

Además, contó: "A la Comisión Interamericana le interesa escuchar el testimonio de lo que pasó, no me pidieron pruebas legales, me quisieron escuchar. Fui perseverante y no dejé de ser yo. Me expresaba con mi dolor y de esa manera me fui curando a mí misma", expresó en esa oportunidad.

Violadores, no

En el barrio porteño de Boedo se supo erigir una escultura del Bambino Veira que, después de cientos de mensajes en contra, tuvo que ser retirada para no seguir generando polémica y para respetar la identidad de la víctima de violación.

Sucedió en la pizzería "Lo + Hot", que declararon: "Nosotros ya lo sacamos. Hicieron esa figura por el fútbol y la cercanía a Boedo, pero ahora lo sacamos. Recibimos quejas. Ya con esto es demasiado entonces decidieron sacarlo", dijeron y añadieron: "La estatua de Héctor "Bambino" Veira no vuelve más".