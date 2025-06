Yuyito González se paró de manos y destrozó a Karina Milei: "No careteo, no busco plata"

Parece que la fiesta de los sobres de Yuyito González, se acabó para siempre. La rubia conductora de televisión que trabajó durante años en paños menores sobre calle Corrientes y que saltó nuevamente a la fama por ser la novia del presidente Javier Milei, esta vez decidió no quedarse en su papel de sumisa y salió a la carga.

Fue en su programa del canal Ciudad Magazine donde realizó un duro descargo contra la esotérica hermana presidencial Karina Milei -quien también funciona como principal armadora política del espacio de La Libertad Avanza- con quien la ex del Jefe de Estado argentino descargó su bronca.

Se repite la historia: Yuyito González mano a mano con Javier Milei

Es que, abandonada, sin cobertura mediática y casi echada al olvido, Yuyito se volvió rápidamente viral durante el pasado fin de semana por negarle con contundente desparpajo el saludo a su ex cuñada, la pastelera que oficia como primera dama del Presidente. La cara de Karina al ver semejante ninguneada también se volvió viral.

Un cruce de miradas fogosas y gestos de la más elevada desaprobación fueron los protagonistas del video que circuló en todas las redes sociales. Atrás quedaron aquellos abrazos y esos besos de la hermana y la ex de Milei; sin embargo, lo que no tuvo en cuenta Karina es que, quien sigue tendiendo un espacio al aire es Yuyito que esta vez decidió pararse de manos y revelar las situaciones que padeció por haber sido la rubia novia presidencial del momento.

En un fuerte descargo, la ex de Javier Milei expresó su descontento porque días después de anunciada la separación, Rosemary Maturana, amiga del presidente, ventiló que Yuyito desconfiaba de ella y, al parecer, estaba furiosa de celos por la relación que tenían ambos.

Rosemary contó que la mismísima Yuyito la llamó incansablemente casi al borde de un ataque de nervios. Y, si bien la ex presidencial no habló de ella de manera explícita, tiró varios palitos.

"El día en que yo anuncio el corte, no sé si ustedes recuerdan que durante muchísimo tiempo, un mes o más, hubo un desfile de personajes hablando en los programas de televisión, enviados por quién desconozco, frenados por nadie", dijo con tono agresivo en el vivo de su programa y reprochó a todos pero a nadie en particular: "A mí nadie me llamó para pedirme una disculpa, para darme una explicación de por qué estaban personas hablando mal de mí, difamándome, contando unidades que no sé quién se las ha contado ", explicó Yuyito.

Además, no se quedó callada y se notó la radicalización de su discurso que sólo meses atrás era de paz y amor para con los esotéricos hermanitos Milei: "Una falta de respeto total y absoluta. Nunca recibí un llamado, una disculpa. Entonces quiero que entiendan porque insisto, no soy falsa, soy educada, pero no soy falsa. Entonces ya les digo, yo estaba en el medio de esa incomodidad. ¿Sí?".

Minutos más tarde, ambas terminaron saludándose casi para las cámaras

Trastabillante y tal vez preocupada porque revelaría el destrato a "El Jefe", Yugioh disparó: "Entonces dentro de la incomodidad, donde también me pasó la película de todos los agravios, humillaciones, desencantos, decepciones y todo lo que he vivido durante este tiempo de tener que enterarme de cosas horrendas, es obvio que iba a tener cierta incomodidad ", expresó contundente.

Como para bajar un poco las aguas, Yuyito González quiso hacerse la desentendida pero la guerra con Karina Milei, ya estaba iniciada: "Señores, soy una persona honesta, genuina, no careteo, no busco puestos, no busco plata, no uso a la gente, nada. Soy lo que soy, lo que ustedes ven acá. Les puedo gustar o no gustarles. Están en su derecho, pero es esto", terminó muy seria, algo que cuando estaba de novia con Javier Milei, pocas veces ocurría.