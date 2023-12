A cinco años de la denuncia de Thelma a Darthés: el caso que puso en discusión los abusos

Corría el 11 de diciembre de 2018 cuando circuló la convocatoria de Actrices Argentinas a una conferencia de prensa realizada en un teatro de la calle Corrientes para visibilizar formalmente la denuncia que había hecho Thelma Fardin, en ese entonces con 26 años, días atrás en Nicaragua junto a su abogada Sabrina Cartabia, contra Juan Darthés por haberla abusado sexualmente en 2009, cuando tenía solo 15 años y estaba de gira con la tira "Patito Feo", junto a sus compañeros de elenco.

Thelma hizo una denuncia pública junto a las actrices que la acompañaron, como Anita Co, Griselda Siciliani -quien fue su compañera en la novela-, Lali Espósito, Dolores Fonzi, entre otras. Allí también se encontraba Calu Rivero, quien fue el puntapié para que la joven se animara a dejar su casa en México para volver a la Argentina a hacerle frente a su pasado. Con un breve video que helaba la sangre, la actriz expuso su verdad y desde entonces, se convirtió en abanderada de una lucha que, hasta ese entonces, era silenciosa, pero que necesitaba de una persona que esté dispuesta a abrir el cofre para desatar el sinfín de llamados al 144.

Thelma Fardin.

Tan sólo esa noche, las denuncias se triplicaron. Tan solo esa noche, el mundo se paralizó y no podían hablar de otra cosa que de esa niña indefensa que sólo estaba cumpliendo su sueño y cuya infancia fue arrebatada por un adulto con malas intenciones. La denuncia de Thelma destapó un cesto de basura que puso en discusión la forma de vincularse, la masculinidad y los abusos arriba de la mesa. Mujeres, ancianas y niñas salieron a hablar, varones también lo hicieron.

"Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme, y sobre todo a darme mucho amor", dijo la joven Thelma en el video. Días después de la denuncia formal, Juan Darthés y su familia hicieron las maletas y viajaron a San Pablo, Brasil, lugar donde nació y se resguardó en sus normas, las cuales impiden la extradición de un ciudadano natural de cualquier tipo para ser juzgado.

"Ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en supuesto de delito común, practicado antes de la naturalización o de comprobada vinculación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, en la forma de la ley", dice el Artículo 50 de la Constitución de Brasil.

El caso, desde entonces, ha triangulado a los países de Nicaragua, Brasil y Argentina para poder llevar adelante el juicio histórico, ya que es la primera vez que tres ministerios públicos fiscales intervienen y colaboran en una instancia de violencia sexual, pero sin embargo, aunque hubo muchos esfuerzos por parte de la defensa de Fardin, el 13 de mayo de 2023, Juan Darthés fue formalmente absuelto, ya que no se puso comprobar la consumación del acceso carnal, aunque no niega que hubo algún tipo de abuso que, de todas maneras, se encontraría prescripto según el Código Penal vigente en el momento de los hechos denunciados.

Durante el juicio, Calu fue la testigo principal y, según cuenta ella misma en su podcast "Esto me importa", fue un proceso sumamente desgarrador, ya que tuvo que contar con detalles el acoso que sufrió durante la tira "Dulce Amor" y hasta pidió que el mismo Darthés esté presente en la videollamada que fue transmitida desde el consulado argentino en Milán.

Thelma en la conferencia de 2018, junto al colectivo de Actrices Argentinas y su abogada.

Hoy, a cinco años de la denuncia que estremeció al mundo entero y puso en debate público los abusos que se perpetúan, la violencia de género y la hostilidad por la que pasan las mujeres, BigBang habló en exclusiva con la abogada que llevó adelante la denuncia en Nicaragua junto a Thelma, Sabrina Cartabia, quien explicó además, los avances de la Justicia desde ese entonces.

Han pasado cinco años desde que Thelma muy valientemente salió a hablar. ¿Cómo fue este proceso de atravesar la denuncia antes de que se haga público?

- Me parece que han pasado muchas cosas en estos últimos cinco años, sobre todo si hablamos de los derechos de las mujeres, niños y adolescentes. Digamos que la denuncia pública y en la justicia de Nicaragua que realizó Thelma en el año 2018 es parte de un continuo que tiene que ver con el avance de los movimientos de mujeres y feministas en la Argentina, que tiene como primer gran manifestación pública en el Ni Una Menos de 2015, continuando con los paros internaciones de mujeres, la lucha contra los femicidios y la implosión en el espacio público de las denuncias por violencia sexual después de 2017 en Estados Unidos. Ahí surge el movimiento de Actrices Argentinas, que fue la plataforma de trabajo que le permitió a Thelma en diciembre de 2018 hacer la denuncia. Esta denuncia pública fue posible gracias al apoyo de sus compañeras, sin eso hubiera sido imposible.

¿Crees que el agravante aquí fue que era menor de edad? Sin contar además que fue Calu la que empezó a destapar el tema...

- El tipo de hechos que denunció públicamente Calu no son los mismos hechos que denuncia Thelma. Pero sí tenes la cuestión de que era menor de edad, de que fue en otro país y de que además su denuncia viene a sumar con otras que lo habían hecho público pero no habían sido escuchadas. Por otro lado, como te digo, no la hizo ella sola, sino que fue acompañada y entonces creo que eso también impactó en la forma en la cual después la sociedad recibió el mensaje. Yo recuerdo que ese diciembre fue muy pero muy movido por el impacto mediático primero, y después a nivel personal para Thelma.

A partir de ese momento la línea 144 explotó...

- Si. Fue un impacto muy fuerte para la subjetividad de las mujeres que empezaron a hablar del tema. Fue prácticamente el tema de dominio en las mesas de Navidad. Subieron las llamadas telefónicas por consultas de violencia sexual. Fue muy movilizante. Uno de los casos que más recuerdo es de una señora muy grande, como de 80 años, que llamó a la línea 144 para contar que había sido victima de violencia sexual cuando era adolescente y la primera reacción fue decirle que ya había prescripto, pero ella respondió que ya sabía, que su agresor estaba muerto, pero que necesitaba contárselo a alguien...

¿Cómo tomaron aquella vez la decisión de grabar un video con esa crudeza?

- El video en primera persona lo que intentaba hacer era que ella no tuviera que volver a contar esto una y otra vez porque sabíamos que iba a haber un ida y vuelta con los medios de comunicación,, una demanda o una necesidad de que ella cuente entonces era la idea de contarlo de una vez y no exponerse más.

Sabrina Cartabia.

¿Hubo avances por parte de la Justicia de 2018 a esta parte?

- Si, algunos si. Hay obstáculos que generan la prescripción pero por ejemplo tenemos los primeros Juicios por la Verdad, que son juicios donde se reconoce que existe una prescripción y que por eso no puede haber una pena pero que si puede haber una investigación que lleve a la verdad. El primero se hizo en Rosario y después en otros lugares. Incluso hoy en día tenemos a la Corte Suprema, que todavía estamos esperando que falle en casos de prescripción sobre la constitucionalidad de la prescripción de estos delitos en relación con menores de edad, cuando son cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Desde ese entonces hubo un debate público y en el ámbito judicial en relación con la prueba de este tipo de delitos. Entonces sí hubo avances.

En estos últimos cinco años, ¿Creció la cantidad de condenas por abuso sexual?

- En realidad no soy yo a la que habría que preguntarle esto. Pero de los que llegan a juicio suelen terminar en condena... El tema es que muy pocos lo hacen o muy pocos tienen la prueba. ¿Dónde va a haber una investigación si pasó el tiempo?, a veces por las características del delito es muy difícil conseguir pruebas. Después, las que llegan efectivamente a juicio suelen terminar con resultados de condena.

¿Crees que los periodistas cambiamos en la forma de comunicar estos temas de 2018 en adelante?

- Depende del medio. La violencia de género y las violaciones siguen existiendo y a veces se toman posturas horribles que igual siguen siendo revictimizantes para la persona. Yo creo que este proceso funciona de alguna manera como una en clave pedagógica , donde en mi experiencia hubo medios de comunicación que llevaron adelante de forma muy seria, como informar sobre el caso y hubo otros que no. Digamos que que siguieron apelando a los mismos recursos revictimizantes, yo diría que en su mayoría por lo menos en los medios de comunicación con los que yo tuve contacto el tratamiento fue adecuado y que algo aprendieron también de cara a otros casos hay cosas que por suerte ya no escuchamos más por parte de los medios de comunicación.

Además de todas las jóvenes y mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abuso, ¿Sabés cómo impactó esto en los varones?

- Creo que es muy difícil hablar de números, pero sí tuvo un impacto tanto en varones como mujeres. Como decías vos, había algo ahí, que impactaba desde el punto de vista de que Thelma era una adolescente cuando ocurrió esto que generó también un reflejo en varones que eran niños o adolescentes cuando fueron víctimas de violencia sexual. Hubo algo en las palabras públicas de Thelma que le permitió a otras personas también poner en palabras lo que les había pasado. Todos estos años hubieron casos de varones que han sido víctimas de abuso incluso dentro de esquemas institucionales, que cuando hablaban, se daban cuenta de que no era un caso aislado, sino de una regularidad. Escuelas donde había pasado durante varios años y afectó a un gran número de personas. Que Thelma hablara puso sobre la mesa también que no solo las mujeres salgan a hablar sino también que lo hagan los varones, que muchos de ellos lo sufrieron de niños o adolescentes.

Thelma Fardin.

Rompió con el estigma de que el varón tiene que ser fuerte y no se siente habilitado a hablar

- Con todo lo que en general se señala cuando se habla de que una persona fue abusada. En los varones si hay un estigma. Pero hay que dejar en claro una cosa: la persona que sufre un abuso no es la culpable. Cuando vos sos victima de abuso sexual en la niñez, en la adolescencia, suele generarse en lugares donde hay confianza y empiezan dinámicas en las cuales finalmente el niño termina creyendo que es culpable. Entonces, hay que romper con esa dinámica porque suelen suceder en etapas de vulnerabilidad.

También porque el que abusa no siente deseo sexual, sino que quiere dominación, ¿verdad?

- ¡Claro!, también hay un dispositivo que se utiliza en la violencia sexual para dominar a la víctima, los efectos que tiene la violencia sexual sobre las mujeres es crear un tipo de sujeto un tipo de sujeto, es potenciado un tipo de sujeto al cual se lo expropia de su placer sexual de su voluntad y de su consentimiento y se lo pone en el lugar de objeto, entonces eso también va generando lo que es una mujer sometida y la violencia sexual. Funciona de esa manera, es un dispositivo que ubica al sujeto mujer en un determinado lugar en el lugar de objetos sexual sí, para el beneficio de un varón y eso marca qué tipo de objeto puede ser y creo que también esas conversaciones que hemos tenido es para salirnos de ese lugar. No somos culpables de lo que nos ocurrió.