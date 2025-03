Cómo fue la Luna de sangre: el eclipse que fascinó a científicos, místicos y soñadores por igual

Durante la madrugada del 14 de marzo, millones de personas en el continente miraron al cielo con una mezcla de asombro y superstición. No era para menos: un espectacular eclipse lunar total convirtió a la Luna en una esfera de fuego celestial, una "luna de sangre" que, según algunos, tiene el poder de renovar energías y atraer buena fortuna. Para los amantes de la astronomía, fue un evento esperado con ansias.

Desde las 3:26 AM en Argentina, el satélite natural de la Tierra comenzó a teñirse de rojo, alcanzando su punto culminante a las 3:58 AM. La escena fue visible a simple vista y sin necesidad de telescopios. En Buenos Aires, el Planetario Galileo Galilei ofreció telescopios gratuitos y una transmisión en vivo con comentarios de expertos. Claro que, en una ciudad que nunca duerme, también hubo quienes aprovecharon la ocasión para compartir unos mates y debatir sobre si la Luna realmente influye en el destino.

El eclipse lunar del 14 de marzo de 2025, conocido como luna de sangre, fue un evento astronómico especial. Foto: Martín Machado

Y es que, mientras la ciencia explicaba el fenómeno en términos de refracción de la luz en la atmósfera terrestre, las redes sociales se inundaron de rituales para canalizar energías cósmicas. Desde encender velas y manifestar deseos hasta dormir con cuarzos bajo la almohada, los creyentes aprovecharon el evento para un reinicio espiritual total en épocas donde quizás más se lo necesita. ¿Ciencia o misticismo? Para muchos, ambas cosas pueden convivir sin problemas.

La NASA explicó que la luz azul se dispersa con mayor facilidad al atravesar la atmósfera, mientras que la luz roja viaja directo hacia la Luna.

La NASA, con un poco menos de poesía, explicó que la luz azul se dispersa con mayor facilidad al atravesar la atmósfera, mientras que la luz roja viaja más directamente hasta la Luna, dándole su característico tono carmesí. Sin embargo, esto no impidió que algunos usuarios en redes insistieran en que la "luna de sangre" es un presagio de cambios inminentes. Entre los comentarios más creativos destacaban predicciones de amores repentinos, oportunidades laborales y, por supuesto, un posible apocalipsis.

Según diversas tradiciones, ofreció una oportunidad única para canalizar energías y atraer buena fortuna.

Si bien este eclipse fue especial, no será el único en el horizonte. Los fanáticos de los fenómenos celestes ya pueden marcar en sus calendarios los próximos eclipses lunares de este estilo: el 7 de septiembre de 2025 y el 3 de marzo de 2026, entre otros. Pese a esto, este evento en particular no volverá a repetirse hasta 2048. Para quienes se lo perdieron, habrá que esperar más de dos décadas para presenciar otro eclipse lunar total de características similares. Mientras tanto, el próximo gran evento astronómico será un eclipse solar total en 2026, que podrá verse con mayor claridad desde Europa. Lo cierto es que los más románticos seguirán mirando al cielo y pidiendo deseos, porque, al final del día, si la Luna es capaz de mover océanos, ¿por qué no podría darle un empujoncito a nuestros sueños?