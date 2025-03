"Los próximos días serán clave": cómo sigue la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo atacado por policías en la zona del Congreso

La violencia desatada frente al Congreso de la Nación dejó una estampa sangrienta que reaviva las peores pesadillas del pasado. En una jornada que debió haber sido de protesta pacífica, las fuerzas de seguridad desataron una represión feroz que culminó con 21 heridos, 150 detenidos y una postal de brutalidad institucional que estremece. Entre los heridos, el fotógrafo Pablo Grillo lucha por su vida tras recibir el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal.

En estos momentos, el joven reportero gráfico se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado. Según informó su padre, Fabián Grillo, los médicos lograron bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado, aunque su estado sigue siendo crítico. "Los próximos días serán clave", señalaron los especialistas del Hospital Ramos Mejía. La familia, destrozada por el dolor, clama por justicia mientras denuncia la impunidad con la que actuaron las fuerzas represivas.

Pablo Grillo siento atendido

El ataque contra Grillo no fue un hecho aislado. En medio de una cacería contra manifestantes y trabajadores de prensa, la Policía Federal cargó sin distinción, dejando un reguero de víctimas. Pero el caso de Grillo es un símbolo del atropello estatal: un profesional de la imagen, con su cámara en mano, atacado brutalmente por hacer su trabajo. La indignación no se hizo esperar.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) lanzó un comunicado demoledor, denunciando que los reporteros gráficos fueron convertidos en "objetivos a reprimir" por el Ministerio de Seguridad. "Hoy, quien fuera nuestro alumno en aRGra Escuela, Pablo Grillo, ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich", sentenciaron con dureza.

La organización exigió la renuncia inmediata de la ministra y la responsabilizó de la escalada represiva. El dolor y la bronca de Fabián Grillo, padre de la víctima, resonaron con fuerza. "Somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. Me enteré de lo que está diciendo la bazofia esa de borracha que tenemos como ministra. Mi hijo estaba trabajando, documentando, y hoy está peleando por su vida por culpa de una política asesina", declaró con el alma desgarrada.

El comunicado de aRGra

Mientras tanto, la familia de Grillo y organizaciones de derechos humanos convocan a la sociedad a solidarizarse. Se solicita con urgencia donantes de sangre de cualquier grupo y factor, que podrán presentarse el jueves 13 de marzo por la mañana en el Hospital Ramos Mejía. La represión de ayer no solo dejó un saldo de heridos y detenidos, sino también una profunda herida en la democracia. Las imágenes de viejos golpeados, trabajadores gaseados y periodistas brutalizados son un recordatorio escalofriante de los tiempos oscuros que Argentina juró no volver a transitar. ¿Alguien asumirá la responsabilidad o la impunidad seguirá marcando el rumbo del país?

El descargo de Fabián Grillo, padre de Pablo

Agradezco el interés. Somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. La militancia no es mala y lo digo porque me enteré de lo que está diciendo la bazofia, esa de borracha que tenemos como ministra. Ser militante es un orgullo y él era un militante, pero también era fotógrafo y estaba trabajando. Estaba haciendo fotografía y estaba trabajando en forma independiente. Él siempre documenta cuando hay este tipo de actividades y bueno, por una borracha. hija de p... y por un descerebrado que habla con un perro muerto que mandan a matar está corriendo peligro mi hijo, Lo están operando, pero me dijo la doctora la situación es muy grave.

El comunicado completo de A.R.G.R.A., la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina

aRGra EXIGE LA RENUNCIA INDECLINABLE DE PATRICIA BULLRICH

aRGra denunció el 16 de diciembre de 2023 que para el Ministerio de Seguridad las y los Reporteros Gráficos eran "objetivos a reprimir" y lo fundamentó en las circunstancias en que una veintena de nuestras y nuestros asociados fueron baleados y gaseados por las fuerzas de seguridad, a menos de una semana de asumir el actual gobierno.

El 9 de febrero de 2024 nos presentamos ante distintos estrados judiciales denunciando por ilegal e inconstitucional el Protocolo de Seguridad instaurado por la ministra Bullrich, que en 50 días de vigencia había provocado heridas a decenas de reporteras, reporteros gráficos y trabajadores de prensa.

Alertamos que el protocolo iba a incrementar la violencia institucional y la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Iniciamos más de media docena de juicios ante distintos juzgados federales, nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires. Recursos de amparo, denuncia por lesiones, abuso de autoridad y atentados contra la libertad de prensa. Ninguno prosperó, ningún juez nos escuchó.

Hoy, quien fuera nuestro alumno en aRGra Escuela, Pablo Grillo, ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica.

Hoy aRGra exige al presidente de la República que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la justicia, a ella y a sus subalternos. De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra.

Por eso convocamos a una conferencia de prensa a las 11 am en nuestra sede de aRGra, Venezuela 1433, C.Α.Β.Α.