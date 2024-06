Dolor y tristeza en el motociclismo: murió Lorenzo, el pequeño piloto argentino que tuvo un accidente de moto en Brasil

Con tan sólo 9 años, Lorenzo Somaschini, el pequeño piloto argentino de motociclismo, falleció el lunes por la noche tras haber permanecido internado en terapia intensiva desde el viernes. La promesa de su categoría en el campeonato de Superbike de Brasil -el torneo mundial de motociclismo de velocidad- se accidentó mientras participaba de una tanda de entrenamientos de cara a la cuarta etapa de la Copa Honda Junior 160 en el Autódromo de Interlagos de la ciudad de San Pablo.

Debió ser internado tras caerse durante la sesión de práctica libre el viernes pasado.

La triste noticia fue confirmada por Superbike Brasil a través de sus redes sociales: "La SuperBike Brasil informa, con gran tristeza y dolor, el fallecimiento del conductor Lorenzo Somaschini este lunes (17/6), a las 19:43. El argentino, nacido en Rosario, fue ingresado en el Hospital Albert Einstein, en San Pablo, bajo cuidados médicos intensivos y, lamentablemente, no resistió". Los expertos definían al pequeño Lorenzo como una de las promesas de su categoría en el campeonato que se estaba desarrollando en el país vecino, pero un accidente en las practicas libres obligó a que tuvieran que operarlo para intentar salvarle la vida.

El comunicado tras su accidente y posterior fallecimiento

El lamentable hecho ocurrió durante los entrenamientos de la Fecha 4 del Campeonato de Superbike Brasil. Pese a la cirugía y los cuidados que recibió en el Hospital Albert Einstein de San Pablo, el estado de salud del rosarino fue siempre crítico y nunca evolucionó favorablemente. "Cuando cayó a la salida de Pinheirinho, el piloto fue atendido en el lugar por el equipo médico en una ambulancia UTI. Posteriormente, fue enviado a la sala de emergencias del circuito, donde fue estabilizado", detallaron.

Desde la organización del campeonato habían informado que después de este procedimiento, "se realizó el traspaso médico, en una unidad de apoyo avanzada al Hospital General de Pedreira, donde permaneció hasta el sábado, siguiendo todos los protocolos médicos hasta que se lo derivó al Hospital Albert Einstein". "Todos en el equipo de SuperBike Brasil están consternados por el evento y expresan sus sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de Lorenzo", concluyeron.

Somaschini tenía 9 años y era una de las grandes promesas en el motociclismo

Lolo nació el 17 de julio de 2014 y a través de su cuenta personal de Instagram mostraba su pasión por el motociclismo. Allí, además, compartió orgulloso una nota que le concedió al diario rosarino La Capital antes de lo que fue su debut en la Junior Cup del Superbike Argentino. En ella, el nene aseguraba que su sueño era "llegar al MotoGP y ser campeón del mundo". "Espero algún día estar en la Academia de Chicho Lorenzo en España", le había manifestado al mencionado diario.

En la entrevista, Lolo contó que su amor por las motos nació cuando su papá Alfredo lo llevó "al súper o a cargar nafta, no me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125cc que era de mi abuelo y me encantó". "Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno...me empezaron a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr. Sentí velocidad y alegría, a pesar de que íbamos despacio. Me imaginaba corriendo", señaló.

El último posteo de Lolo, horas antes del accidente

En su cuenta de Instagram, el pequeño había subido una publicación horas antes del accidente con algunas imágenes suyas en donde se lo podía ver muy sonriente y con un look propio de un motociclista . "Cumpliendo sueños... Primer entrenamiento en Interlagos Brasil preparándome para la Junior Cup", había escrito junto a las postales.