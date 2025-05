La dura confesión de Giuliano Vaschetto sobre Jennifer Lauría: "Lo erradico de mi vida sin vueltas"

Mientras muchos fanáticos de Gran Hermano se mostraban esperanzados con una posible reconciliación entre Giuliano "Nano" Vaschetto y Jenifer Lauría, esa mínima ilusión se desvaneció por completo el pasado miércoles. El ex participante del reality no solo destruyó las expectativas, sino que también fue duro con su ex pareja.

El oriundo de Venado Tuerto habilitó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores. Como era de esperarse, la mayoría de las consultas giraron en torno a su vínculo con Lauría, con quien compartió momentos intensos dentro de la casa.

Giuliano "Nano" Vaschetto liquidó a Jenifer Lauría

Cansado de las especulaciones, Giuliano fue tajante: afirmó que no se arrepiente de nada en su vida, excepto de su relación con la ex de Ricardo Centurión. Además, confirmó que volvió con la madre de su hijo y dejó una frase contundente: "Nunca se deja una relación si estás bien. No sé si estaba enamorado o si fue una construcción al haber atravesado una de las pruebas psicológicas más fuertes con ella. Teníamos que conocernos afuera y muchas cosas no cuadraron", sentenció.

En otra historia, explicó que no coincidían en absolutamente nada y que su romance fue producto de la intensidad del encierro en Gran Hermano: " No tengo nada contra ella, simplemente no funcionó . Mi juego giró en base a una venganza por ella y por eso estoy arrepentido", admitió.

La respuesta de Jenifer Lauría no se hizo esperar

Por otro lado, "Nano" dio a entender que Lauría fue una de las razones por las que, en el último tiempo, se distanció de su hijo: "Tonni va primero, segundo y tercero. Todo lo que me aleje, voluntaria o involuntariamente, de él, lo erradico de mi vida sin vueltas ", respondió a un seguidor que lo elogió por priorizar a su hijo.

Como era de esperarse, Jenifer Lauría respondió, aunque sin nombrarlo directamente. A través de una historia en Instagram, publicó una frase que muchos interpretaron como una clara indirecta: "Cuando el malagradecido se olvida de quién lo ayudó, la miseria le refresca la memoria", escribió luego de que las declaraciones de Vaschetto se viralizaran.