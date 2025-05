La verdadera identidad de Anello: filosofía nazi, amigo de Milei y denuncias por violencia de género

Mientras la sociedad intenta avanzar en temas como el racismo y los discursos discriminatorios, aún hay periodistas que se escudan tras la "libertad de expresión" para esconder su verdadera cara. Es el caso de un trabajador de Radio Mitre que cruzó todos los límites con declaraciones racistas, clasistas y violentas dirigidas a Juan Román Riquelme.

"A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes", dijo el comunicador como si hablara en una reunión privada, sin conciencia de los cientos de oyentes que lo escuchaban. Pero fue más allá: insultó directamente al presidente de Boca Juniors —a quien llamó "verdulero", "burro" e "ignorante"— y culminó con una amenaza en clave de violencia física: " Riquelme, Mancilla 2668, a las trompadas en la puerta ".

Gabriel Anello se abrió paso en los medios a fuerza de escándalos y denuncias mediáticas

¿Quién es esta persona que se ampara en la libertad de expresión para difundir odio?

Contador de profesión, Gabriel Anello se abrió paso en los medios a fuerza de escándalos y denuncias mediáticas. Saltó a la fama en 2008, cuando operó mediáticamente para que Independiente Rivadavia lograra el ascenso, denunciando un supuesto arreglo en un partido del Torneo Argentino A. Con el tiempo, obtuvo un espacio en Radio Mitre y ganó visibilidad gracias a un premio Martín Fierro que, según su ex pareja, habría comprado.

Hoy es uno de los comunicadores favoritos del presidente Javier Milei, quien le concede entrevistas frecuentes, al igual que otros funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Con una trayectoria que incluye programas de radio y televisión, Anello ha sido blanco de críticas por sus comentarios polémicos y su estilo confrontativo. Sus declaraciones generaron repetidas reacciones negativas, especialmente entre hinchas y figuras del fútbol. Su estilo directo y sin filtros lo llevó a enfrentarse con jugadores, dirigentes y, en particular, con los seguidores de Boca Juniors.

Pero los episodios más graves van más allá del ámbito deportivo. En 2009, fue denunciado ante el INADI y la DAIA por el exárbitro José Barenboim, luego de publicar en su Facebook la frase: " Hitler debió haber vivido 10 años más para terminar su obra ".

En 2016, acusó falsamente a través de X (antes Twitter) a Ezequiel Lavezzi de consumir marihuana durante una concentración con la Selección Argentina. La reacción del plantel fue inmediata: Lionel Messi, en conferencia de prensa, anunció que los jugadores no hablarían más con la prensa. Lavezzi inició acciones legales contra Gabriel Anello.

En el ámbito privado, también acumuló denuncias. Su ex pareja, Verónica Caro, lo acusó públicamente de violencia de género: "Sufrí todo tipo de agresiones —físicas, psíquicas, económicas y verbales— y, luego de un año y ocho meses, me vi obligada a abandonar el hogar cuando, en una fuerte discusión, me empujó y me tiró por las escaleras, provocándome la fisura de la clavícula", relató en una carta pública. Además del proceso judicial, organizó un escrache durante la gala de los Martín Fierro bajo el lema #NiUnaMenos.