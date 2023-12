El contundente reclamo de las Madres de Plaza de Mayo a Milei: "Le pido que nos digan qué hicieron con nuestros hijos"

La 43° Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fue a tres días de la asunción de la presidencia de Javier Milei, justo antes de que el pueblo tenga que volver a agarrarse fuerte y a mentalizarse en la posibilidad de resistir y acompañar nuevamente a las grandes abanderadas de los Derechos Humanos en Argentina, como lo son ellas. Están viejitas, pero eso no les impide seguir levantando el puño y luchar por recuperar a sus hijos y nietos.

La marcha que se hace desde hace 47 años fue realizada bajo la consigna "Son 30 mil y fue genocidio", dos premisas que son criticadas y cuestionadas por el binomio presidencial de Milei-Villarruel. Allí, las madres marcharon alrededor de la Pirámide de Mayo, acompañadas de sus hijos, nietos y de todos los jóvenes militantes que decidieron sumarse ese día a pleno rayo del sol de diciembre, asegurando también que estarán en la calle luchando codo a codo "todo lo que sea necesario", además de reclamar que sigan adelante los juicios de lesa humanidad y con la apertura de los archivos de la represión.

Norita Cortiñas

La convocatoria estuvo acompañada, además, de las organizaciones de Ademys, la UBA, el Partido Obrero, el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A) Capital, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Gremial Docente (AGD).

La referente de Madres, Nora Cortiñas, afirmó frente a la marcha: "Le avisamos al gobierno que viene que vamos a estar en la calle todo lo necesario porque lo hicimos 47 años y vamos a seguir", dijo, a la vez que volvió a exigir la apertura de los archivos.

Durante la marcha y el acompañamiento a las Madres, BigBang tuvo la oportunidad de hablar con Carmen Lareu, mamá de Electra, quien desapareció el 30 de mayo de 1977, quien le pidió directamente al Gobierno de Javier Milei esclarecer dónde están los 30 mil desaparecidos.

"En esta nueva marcha siento que por suerte nos acompañan mucho, porque yo temía que venía y daba la vuelta sola con Norita y alguna madre más", comenzó a contar Carmen, sentada en su auto dispuesta a partir a su casa a descansar después de dar varias vueltas acompañada de su hija Marcela y su nieto Miguel. "Me recuerda a todo lo que tuvimos que hacer en más de 40 años... pedirle a todos los gobiernos que nos digan qué hicieron con nuestros hijos", remarcó.

"Así que yo aprovecharía esta oportunidad a pedirle al nuevo presidente que por favor -porque es el único que puede hacerlo- que nos digan de una vez que hicieron con nuestros hijos, en dónde están, es lo único que humildemente pedimos, sin violencia, y creo que tiene autoridad suficiente el nuevo presidente para volver a averiguar y contestarnos. Eso es lo único que le pedimos", sentenció Lareu, finalmente.

Por su parte, Elia Espen tomó el micrófono y decidió hablarle directamente a la Plaza, donde pidió resistencia, empatía y continuar con la lucha de los Derechos Humanos, aún cuando haya un gobierno que no esté dispuesto a dar esa pelea: "Pienso que los derechos humanos fueron y siguen siendo utilizados por cierta persona en beneficio propio, pienso que todo sería diferente si le tendríamos la mano a un nuevo mundo. Un nuevo mundo se debe abrir para las nuevas generaciones, sin mentiras y con justicia", indicó.

Espen enfatizó que continuarán pidiendo por el juicio y castigo a todos los genocidios y por la vida y justicia para que aparezcan los bebés robados que fueron separados de sus madres biológicas y enviados a las casas de los represores. "Lucharé hasta el último suspiro de mi vida", sentenció.

"Ante los que conjugan el verbo obedecer, yo conjugo el verbo no perdonó y no olvido. Qué pretenden que nos abracemos con los genocidas", reprochó, al tiempo que prometió no abandonar la lucha hasta el día de su muerte, como lo hicieron otras madres.

Madres de Plaza de Mayo.

La primera vez que realizaron la Marcha de la Resistencia fue en 1981, todavía en plena dictadura militar, para reclamar la aparición con vida de los desaparecidos, con una acción que constaba de rondar durante 24 horas sin parar alrededor de la Pirámide de Mayo. Frente a un nuevo Gobierno negacionista, que apelará a la represión si es necesario y el avance de las Fuerzas Armadas en la calle si hay marchas, las Madres de Plaza de Mayo continúan en pie, pidiendo fuerza y compañía para continuar con la lucha para mantener bien en alto los pañuelos blancos, la verdad, la justicia y, sobre todo, el respeto por los derechos humanos.