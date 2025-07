El frío extremo paraliza provincias y congela al AMBA: clases suspendidas, heladas intensas y posibles nevadas

La Argentina ingresó en una de las semanas más frías del año. Una ola polar avanza sobre gran parte del país con temperaturas mínimas bajo cero, heladas generalizadas y la posibilidad de nuevas nevadas en distintas regiones. Mientras la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecen con 0 grados y máximas que no superarán los 8°C, en provincias como San Luis y Catamarca las autoridades ya suspendieron las clases para evitar riesgos a docentes y estudiantes ante el frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) un lunes con neblinas en la madrugada y cielo parcialmente nublado en la tarde, pero con temperaturas que rondarán los 0 grados y no superarán los 8°C. Para el martes y miércoles, el frío se intensificará con mínimas de -3°C y máximas apenas por encima de los 10°C, manteniendo vigente la alerta por heladas.

Las bajas temperaturas ya dejaron su huella durante el fin de semana, con nevadas en ciudades bonaerenses como Tandil, Mar del Plata, Olavarría y Miramar. Las imágenes de copos cayendo sobre la costa atlántica inundaron las redes sociales, confirmando los pronósticos del SMN. El ingeniero Eduardo Rollero difundió un mapa actualizado que anticipa la evolución de las heladas desde este lunes y hasta el jueves, según el modelo estadounidense GFS: "El viernes podrían empezar a levantar levemente las mínimas", precisó.

Mientras tanto, el frío se convierte en un factor de organización social y política. En San Luis, el Ministerio de Educación anunció este domingo la suspensión de clases para este lunes 30 de junio en todos los turnos matutinos, tanto en escuelas públicas como privadas. También se postergó la entrega de mercadería del programa "PANE Invierno" ante la imposibilidad de garantizar traslados seguros en las primeras horas del día. Para el lunes se esperan mínimas de -3°C y máximas de solo 7°C.

En sintonía, el Gobierno de Catamarca adoptó medidas similares ante "condiciones climáticas extremas pronosticadas" con bajas temperaturas y probabilidad de nevadas. La suspensión de actividades escolares rige en todos los niveles y tipos de gestión. Además, se difundieron recomendaciones específicas para enfrentar el frío en las escuelas cuando retomen la presencialidad: dispensar a los alumnos de la formación al aire libre, permitir ropa más abrigada, evitar actividades físicas en exteriores y promover clases virtuales en caso de nevadas o temperaturas extremas.

Estas decisiones reflejan el impacto de una ola de frío que va mucho más allá del simple dato meteorológico. La coordinación entre ministerios, los protocolos sanitarios y educativos, y el uso de plataformas digitales para sostener la continuidad pedagógica, muestran cómo el clima extremo atraviesa todos los niveles de la vida cotidiana. Aunque las condiciones son inusualmente frías, los expertos aclaran que para que nieve en Buenos Aires deben darse ciertos requisitos técnicos: temperaturas inferiores a 0°C en todas las capas de la atmósfera, precipitaciones en forma de cristales de hielo, y una atmósfera con suficiente humedad.

Mapeo de la evolución de #Heladas desde mañana lunes al jueves próximo, el viernes ya levantan un poco las mínimas, según el modelo americano GFS de la agencia NOAA, salida 00Z 29/06/2025 #Forecast #Geada #Frost #EarthEngine #GEE ❄❄️🥶🥶 pic.twitter.com/PmPEpSC9uI — Eduardo Rollero (@eduardo_rollero) June 30, 2025

Si bien no hay alertas de nieve inminente para la Ciudad, los antecedentes -como la histórica nevada de 2007- demuestran que no es imposible. Por ahora, los pronósticos no ofrecen tregua. Las próximas jornadas seguirán bajo el dominio de la ola polar, con mínimas bajo cero en gran parte del país. Y si bien la nieve puede no llegar a Buenos Aires, el frío ya se hizo sentir con fuerza, congelando la rutina de millones de argentinos.