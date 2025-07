Siciliani y Luciano Castro entre lo tóxico, lo tierno y un palito para Sabrina Rojas: "No va a pasar nunca"

El pasado martes por la noche, Luciano Castro y Griselda Siciliani asistieron a la segunda función de La Llamada, el musical que triunfó en los escenarios europeos bajo la dirección de los españoles conocidos como Los Javis, y que ahora apuesta a desafiar, desde Buenos Aires, los límites entre comedia, música y reflexión sobre la libertad individual.

Los tortolitos no sólo fueron a disfrutar de la historia detrás del show, sino también a aplaudir de pie a Leticia Siciliani, hermana de Griselda. A la salida del teatro se encontraron con periodistas ansiosos por saber detalles de su relación: " Estamos genial, re enamorados ", respondieron ante la avalancha de preguntas.

Luciano Castro y Griselda Siciliani asistieron a la segunda función de La Llamada

Griselda fue clara con lo que considera innegociable en una pareja: "Todas las relaciones tienen que ser en libertad". Aunque, con una sonrisa de autocrítica, reconoció que quizás tiene algún rasgo cuestionable: " No sé si en los vínculos, pero un lado tóxico debo tener ", admitió, dejando entrever esa cuota de imperfección humana que a veces se intenta silenciar frente a las cámaras.

La frase no pasó desapercibida, sobre todo porque meses atrás Sabrina Rojas —ex de Castro— también confesó haber tenido actitudes tóxicas. En el programa Pasó en América, reveló que había creado una cuenta con nombre de mujer para espiar a hombres, y otra con nombre de varón para seguir de cerca a ciertas mujeres: "Para que no se sospeche, ¿entendés? Re tóxica", dijo entre risas.

Sin embargo, Siciliani y Castro dejaron claro que están en otra sintonía. Si bien reconocieron que algún costado tóxico pueden tener, también dejaron en evidencia su complicidad. De hecho, cuando Luciano se sumó a la conversación, no fue un periodista quien lo abordó, sino la propia Griselda. Sin dar tiempo a preguntas ajenas, lo interpeló: "¿Por qué te cuesta tanto pararte frente a los micrófonos?".

Él, encogiéndose levemente de hombros, buscó en la honestidad una vía de escape: "Debería tener a esta altura mucha más cintura y ser más elegante, más canchero, pero a veces me pongo nervioso y me pongo tosco, y no sé qué decir. Soy casi bueno, pero es esa incomodidad que me supera, es solo eso, amor", respondió mientras la miraba fijo.

Griselda Siciliani y Luciano Castro en una especie de entrevista cruzada, donde revelaron detalles de su privacidad

La charla se convirtió en una especie de entrevista cruzada, con Siciliani jugando por momentos a ser periodista y Luciano abriéndose desde la vulnerabilidad. "No me molesta nada con Griselda, no me molesta que me pregunten por el casamiento o la convivencia. Soy yo, que a veces tengo un mal día", admitió, bajando el volumen a cualquier rumor.

Y deslizó una verdad con la que ambos parecían cómodos: "No hay debate. Es algo que yo quiero y ella no, así que no va a pasar nunca". En esa diferencia sin conflicto, quedó dibujado el retrato de un vínculo que desafía cualquier fórmula tradicional.