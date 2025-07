Alejandro Fantino contra Karina Milei: "Pareja es un T-1000, boludo, tiene más camisetas puestas que el Loco Abreu"

La interna libertaria sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de fuego cruzado, y esta vez, el disparo vino desde un lugar inesperado: el micrófono filoso de Alejandro Fantino. En su programa en Neura, el conductor se despachó sin filtro contra el armado bonaerense de La Libertad Avanza, apuntando directamente a la hermana del Presidente, Karina Milei, y al operador que ella impuso como armador en la provincia: Sebastián Pareja. Todo, a raíz del encendido y dramático posteo que la Secretaria General de la Presidencia publicó en X para defender la depuración interna que ejecutó a espaldas de Santiago Caputo y su ejército de trolls.

Todo comenzó con un pedido de Fantino al aire, anticipando lo que sería una lectura incómoda y una reflexión implacable. "si hay algo que no gusta, vamos a aceptarlo. Ahora voy a leer, porque es mucho, el tuit de Karina Milei. Poneme el tuit de Karina Milei". Tras escuchar el tono casi épico del texto -"Vinimos a destruir", "la lealtad no es una opción, es una condición", "esta batalla no es para tibios"-, el conductor contraatacó: "Pareja es parte de lo que condenó a la provincia de Buenos Aires al atraso. Es un T-1000, boludo. Se transformó en libertario, pero es un...". El conductor evitó concluir el remate, pero el mensaje fue claro.

Ni siquiera Fantino, aliado del mileísmo, compró el relato de pureza ideológica que Karina Milei intentó vender mientras armaba listas con dirigentes reciclados del viejo sistema político. La comparación con el T-1000 -el icónico villano de Terminator 2 que adopta cualquier forma para infiltrarse- no fue azarosa. Para Fantino, Pareja representa la antítesis del ideario libertario. "Con estas ideas que tiene Karina Milei, estoy de acuerdo", aclaró, "pero el tema es que aparece un tipo como Pareja armando todo. Como en su momento estuvo (Carlos) Kikuchi, y ahora está Pareja". La contradicción libertaria está a simple vista.

En su publicación, la hermana del Presidente buscó clausurar el debate sobre el armado de listas: "Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo". Lejos de intimidarse, Fantino retrucó con ironía y contundencia: "Yo lo cuestiono". Y no fue todo. También recordó el pasado reciente de Patricia Bullrich -actual ministra de Seguridad- y su viejo diagnóstico sobre las ideas de Milei: "¿Dónde queda el video de Patricia diciendo que las ideas de Javier son peligrosas, no? .También me pregunto la lealtad de pareja que tiene más camiseta que el loco Abreu".

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem.

El comentario de Fantino funciona como espejo incómodo para un oficialismo que se declara enemigo de "la casta", pero que llena sus listas con funcionarios del PAMI, la ANSES, ex intendentes del PRO, operadores y familiares del propio vocero presidencial. El caso de Francisco Adorni, hermano de Manuel y beneficiado con un meteórico ascenso en el Ministerio de Defensa y ahora candidato a diputado en La Plata, es solo uno de los tantos ejemplos que contradicen el discurso de "tabula rasa". De esta manera, Fantino, lejos de defender a Caputo o a sus trolls, apuntó al corazón del problema: la falta de coherencia dentro de la Libertad Avanza.