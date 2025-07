Nazarena explotó contra Evelyn Von Brocke: dijo que la usó para difundir su candidatura y se negó a pagarle la deuda

La pelea entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke, por dos bolos que la ex de Fabián Rodríguez no le pagó en tiempos de Los Grimaldi, continuó tras los gritos que hubo el martes en LAM. La panelista explotó tras el final de una entrevista al respecto en el que la ex Mujeres Argentinas pidió que la voten en su candidatura a concejal por San Isidro y aseguró que todo el conflicto actual tuvo el propósito de instalar su postulación.

"Quiero intentar ser piadosa, de verdad, pero con este final de 'voten', wow. Realmente querías todo este rebote, por eso te subiste a eso", acusó Vélez a su colega, desde su lugar en el programa que conduce Ángel de Brito en América TV. ¿Sabes qué me usó? Usó todo esto de los trabajadores y se metió en la deuda de Marcelo (Tinelli) y quiso meter este tema y me usó", aseguró.

"Yo todo este tiempo dije, '¿por qué me lo hizo?'. ¿Por qué mentiste tanto? ¿Por qué ahora? Que te hacía trabajar 20 horas, ¿por qué toda la mentira? Te juro que ahora siento que me usó", insistió la ex de Daniel Agostini. Al mismo tiempo, consideró que la jugada no la benefició, sino que "le salió el tiro por la culata porque es mala mina".

Tras disculparse por negarse a hablar con los medios de comunicación que quisieron entrevistarla por esto, Nazarena reveló que lo que trajo Von Brocke, "el tema de Fabián, de las deudas", le "duele mucho". "En ese momento de mi vida yo estaba muerta. Estaba en un pozo. En una oscuridad, en un dolor. Tratando de sostener a mi familia, a mi hijo, enterándome que me quedaba en la calle. sin casa, con deudas y mi marido recién se había suicidado", recordó.

Nazarena Vélez y su ex marido Fabián Rodríguez.

Por otro lado, Vélez relativizó la deuda en el sentido de que la Asociación Argentina de Actores no permite que continúes ni que contrates si existen deudas con profesionales. "Ella lo que mostró es un mail del 2014, que seguramente estábamos en armar el plan de pago porque a Fabián lo que le pasa fue en marzo del 2014", señaló. "Perdoname, Evelyn, no pude resolver todo rápidamente. Realmente me quedé en la calle. Yo tuve que resolver primero otras cosas. De verdad no tenía para comer. De verdad tuve que salir automáticamente a trabajar. Perdoname si tardé", ironizó enseguida.

A su vez, explicó que está a la espera de que aparezca el convenio que hicieron con su abogado, Bernardo Beccar Varela, donde se demuestra la gestión hecha. "Yo era socia de Canal 9. Yo tenía que cumplir también por Canal 9. Nosotros teníamos un contrato, que ellos se hacían cargo de todo lo que eran las máquinas, los fierros y el estudio, y yo tenía que pagar la artística", relató. "Tenía muchos frentes. Tenía muchas cosas que tenía que saldar y que hacerme cargo", agregó enseguida.

Evelyn Von Brocke

Al mismo tiempo Nazarena acusó a Von Brocke de querer cobrarle un vuelto por las críticas que tuvo contra ella por su desempeño como panelista en Mujeres Argentinas de El Trece. "Sigo pensando lo mismo, si a vos el conductor te está diciendo 'por favor no incomodes a un invitado', no lo tenés que incomodar. Y lo sigo pensando. Y a ella no le gustó", indicó.

En relación a la deuda que reclama Evelyn, la actual panelista de LAM confesó que había pensado en pagársela, pero que tras el video de la postulación cambió de opinión. "No se los voy a dar una mierda. Porque es toda maldad. Porque yo eso lo pagué. Y ponele que le quedaron, no se los voy a dar. Que los reclame. Los reclamás después de 11 años, ¡anda a cobrárselo a tu abuela!", cerró.