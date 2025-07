Karina Milei deja a Santiago Caputo como el primer muerto político de LLA: "Esta batalla no es para tibios"

En un giro inesperado y contundente, Karina "El Jefe" Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria de la presidencia, decidió romper el silencio con un incendiario posteo en su cuenta de X. Sus palabras marcaron un punto de inflexión en el armado político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y dejaron expuesta una interna que parece haber llegado a su punto máximo de ebullición.

Karina no se guardó nada: "Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo".

Karina Milei

El posteo no solo fue un manifiesto político, sino también un mensaje directo a quienes cuestionan el armado del espacio libertario en Buenos Aires tales como Santiago Caputo y sus Fuerzas del Cielo que quedaron completamente desdibujadas de la lista para PBA y que a través de posteos en X quisieron bajarle el precio al armado de "El Jefe": "La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa ", señaló dejando entrever que las decisiones tomadas tienen un carácter estratégico.

La frase "tabula rasa", utilizada por la esotérica Karina Milei para describir el principio rector del espacio libertario desde el inicio de la gestión de Javier Milei, resonó con fuerza: "Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa", escribió.

El incendiario posteo de Karina Milei

En la misma línea, la Secretaria de la Presidencia fue tajante al aclarar que no hay espacio para especulaciones ni para quienes negocien convicciones: "Acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei".

El mensaje también incluyó una advertencia directa sobre la lealtad dentro del espacio: "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición . Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá". Estas palabras parecen apuntar directamente a las tensiones internas surgieron tras la exclusión de Caputo y su partido Las Fuerzas del Cielo del armado político en Buenos Aires.

Karina Milei y Santiago Caputo

La decisión de apartar al espacio liderado por Caputo ya había generado ruido en los últimos días, pero las declaraciones de Karina terminaron por confirmar lo que muchos sospechaban: una fractura interna que se hizo pública. Sebastián Pareja, armador principal de La Libertad Avanza en Buenos Aires, había anticipado este movimiento en Radio Rivadavia con palabras similares por lo que ambos parecen haberle puesto el último clavo al cajón de Caputo y su espacio.

La hermana mayor del presidente siguió la línea de toda la campaña libertaria: apuntar como enemigo a sus adversarios políticos representados esta vez como el peronismo y sus variantes: "El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo. El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos , sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia", dijo El Jefe casi como una respuesta ante los ataques de trolls libertarios que no hacen más que embarrar la cancha política y dejarlos totalmente en ridículo.

Karina Milei y Santiago Caputo junto a Javier Milei: un tierno y antiguo recuerdo

El final del posteo fue igual de contundente: "Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener". Con esta declaración, Karina Milei dejó claro que el proyecto liderado por su hermano Javier no dará marcha atrás y que las decisiones tomadas son irrevocables.