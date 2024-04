"La Policía empezó a pegarnos": represión en la protesta frente a la sede de UTA en contra del acuerdo salarial

Colectiveros nucleados en el gremio Unión de Transportes Automotor (UTA), enfrentados con el secretario general del gremio, Roberto Fernández, protestaron en los alrededores de la sede sindical, en el barrio porteño de Balvanera, en repudio al reciente acuerdo salarial del sector -una suma no remunerativa de $500.000 en dos cuotas que se acordó con la Secretaría de Trabajo- y se enfrentaron con la Policía de la Ciudad.

La medida de fuerza se llevó a cabo en Moreno 2900 y los trabajadores de la Agrupación Bordó pretendían ser recibidos por Fernández. Sin embargo, fueron alejados de la zona por un fuerte cordón policial, lo que generó incidentes y represión con gas pimienta. "Del sindicato no salió nadie. Nos mandaron a la Policía para reprimirnos, aunque se había arreglado para manifestarnos pacíficamente en la vereda", señaló uno de los manifestantes, de la Línea La Perlita de Moreno.

Los integrantes de esa rama interna de la UTA aclararon que no pretendían tomar la sede sindical ni hacer una medida de política gremial, sino expresar su descontento por la cuestión salarial. "Choferes Autoconvocados, Choferes Unidos, de toda la Provincia y de todas las líneas para juntarnos en la plaza de Once. Hay que hacer ruido en nuestra casa. Estamos en disconformidad con lo que se arregló", rezaba la convocatoria en reclamo de mejores condiciones salariales.

Tras el accionar policial, la protesta de los choferes de la Agrupación Bordó se trasladó a la Plaza Miserere, aunque minutos después los colectiveros se dispersaron. "Una vez que llegamos a la sede del gremio, la Policía nos pidió si nos podíamos poner en la vereda, a lo que accedimos. Luego, se acercó una persona que se presenta como jefe del operativo, nos dijo que nos teníamos que correr de ahí. Es la primera vez que sufrimos represión", destacó uno de los manifestantes en diálogo con LN+.

Además, destacó que "de un momento a otro, la Policía empezó a pegarnos y a empujarnos". "El único reclamo que venimos a hacer es por una mala paritaria que todavía no se cerró. Le pedimos a Fernández que tome medidas para que nosotros de una vez por todas cobremos nuestro salario", agregó. Vale destacar que el acuerdo logrado este miércoles con la UTA fue "para evitar un conflicto y que este jueves haya paro de colectivos" y de esa manera "ganar tiempo para seguir negociando".

O al menos así lo aseguró el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, quien advirtió que el conflicto con la UTA por el aumento salarial a los choferes "se soluciona con los subsidios o el aumento de tarifas". "Tomamos el riesgo y priorizamos el hecho de acordar con el gremio para evitar un conflicto y ganar tiempo para seguir negociando. Hicimos un esfuerzo enorme en el marco de mucha incertidumbre", indicó el empresario.

La negociación estaba trabada en una diferencia de 250.000 pesos que desde la UTA daban por reconocida y homologada en la última paritaria, y las cámaras aseguraron que aquello es el pago de una suma no remunerativa por única vez. Lograron finalmente acercar posiciones, y la posibilidad de una medida de fuerza quedó desactivada. Como parte del acuerdo, el sector patronal abonará dos cuotas de $250.000 a cobrar en mayo y en junio, y luego se seguirá negociando.

En este contexto fue que se llevó a cabo una protesta frente a la sede gremial para repudiar el reciente acuerdo salarial del sector y los manifestantes fueron reprimidos por la policía porteña. "Nos empezaron a empujar y correr a pesar de que estábamos en la vereda. Nosotros somos trabajadores, no tenemos palos, barbijos, solamente queremos hacer sentir nuestro reclamo. Lo que nos pidió la Policía lo hicimos", relató otro de los manifestantes.

Fusaro recordó que "en abril iba a haber un aumento de tarifas y no se dio", pero remarcó que si se quedaban "en esa postura" de esperar que el Gobierno autorizara un nuevo aumento del boleto o reclamar los subsidios este jueves "había un paro". "Buscamos la paz social para que el usuario tuviera colectivos. Estamos negociando con mucha incertidumbre. Como no manejamos la tarifa ni los subsidios no sabemos si en mayo va a haber tarifas", dijo.

Y explicó: "Por eso, en ese marco de incertidumbre, es difícil la negociación". Sobre el futuro acuerdo, Fusaro sostuvo que tienen que conversar con los funcionarios del Gobierno porque para lograr aumentarles el sueldo a los choferes de colectivos hay dos opciones: "O se financia con subsidios o con tarifas". "Tenemos que hablar con las autoridades para ver de qué manera seguimos negociando los costos. Por ahora no nos dijeron nada de un aumento en la tarifa del transporte", cerró.