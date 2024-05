"Si no eliminan la nota...": el detrás de la nueva causa por amenazas coactivas y extorsión contra Yao Cabrera

El pasado 24 de noviembre, Yao Cabrera se comunicó con la redacción de BigBangNews desde su cuenta oficial de Instagram. ¿El motivo? El condenado influencer exigió que este medio "eliminara" la nota titulada: "Yao Cabrera fue denunciado por trata de personas: las ganancias son dirigidas a él".

"¿Qué tal? ¿Podrán eliminar la noticia que subieron hace una semana?", requirió por mensaje directo, al tiempo que compartió el enlace de la nota en cuestión. "Es viejo y dice puras mentiras. En caso no hacerlo, tendré que denunciar el Instagram para que se los cierren para siempre. Saludos y gracias", amenazó.

La captura de pantalla de la amenaza que BigBang recibió por parte de Yao Cabrera

La respuesta fue inmediata. "Hola Marcos (tal es su nombre real), la libertad de expresión está consagrada en el Art. 14 de la Constitución. Este medio de comunicación no se hace eco de 'shows mediáticos', ni tampoco amenazas vía redes sociales. Todas las noticias que se publican, sobre todo aquellas vinculadas a temas policiales, se comparten junto a la documentación judicial acreditada".

💣Bombita: el pasado 25 de abril, Cabrera fue condenado a cuatro años por el Tribunal Oral Federal N.º 3 de San Martín por el delito de "Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Laboral y Reducción a la Servidumbre". Se trata de la misma causa a la que aludimos en la nota que Cabrera intentó forzarnos a eliminar.

"Desde BigBangNews no amenazamos y tampoco toleramos, ni aceptamos, amenazas. Junto a este mensaje te adjuntamos la primera página del acta de elevación a juicio oral de 33 carillas de la causa a la que se refiere la nota que nos compartiste. Desde ya, te damos el derecho a réplica, la posibilidad de defenderte de las acusaciones en tu contra, pero no vamos a aceptar de ninguna manera que se vulnere el artículo 14 de la Constitución. Saludos cordiales", le respondimos.

La captura de pantalla de la respuesta de BigBang ante la amenaza de Yao Cabrera

La amenaza la recibimos a las 12.53 del mediodía y a las 15.27 comenzamos a detectar ataques externos no sólo al diario, sino también a la cuenta oficial de Instagram de BigBangNews. De inmediato, el proyect manager del medio advirtió la situación y pudimos sobrevivir al intento de hackeo tanto del sitio, como de las redes sociales del diario.

Atentos a la situación, hicimos pública la amenaza y el intento de hackeo en la nota titulada: "'Si no bajan la nota...': Yao Cabrera, al filo del juicio oral por reducción a la esclavitud, amenazó a BigBang". No conforme con la derrota cibernética, el influencer le envió a la directora del diario, Manuela Fernández Mendy, un mensaje directo a su cuenta personal de Instagram en el que escribió con tono amenazante: "Me encanta este juego".

El mensaje amenazante que Yao Cabrera le envió al perfil personal de la directora de BigBang

Desde ese momento y en cuestión de ocho horas, las cuentas personales de Instagram de siete de los trabajadores del diario fueron dadas de baja por "incumplimiento de las normas comunitarias sobre integridad de la cuenta y autenticidad de la identidad". Yao amenazó con "cerrarnos para siempre" la cuenta oficial de BigBangNews y, como no pudo, avanzó contra los trabajadores.

Por fuera de la incomodidad personal de ver suspendida nuestras cuentas por el violento accionar de un (ahora) condenado, muchos de nosotros trabajamos con nuestras redes sociales y en algunos casos se vio vulnerado el derecho a la monetización de las mismas. Además del claro avance contra la libertad de prensa al que fuimos expuestos, teniendo en cuenta que el motivo del ataque fue la negativa de este medio a eliminar una noticia que cumplía con todos los requerimientos éticos y profesionales.

Contamos de inmediato con el apoyo de Adepa y Fopea. Gracias a ellos, que llevaron adelante las gestiones con la empresa Meta, pudimos recuperar las cuentas el 9 de diciembre. No sólo eso, sino que además la red social le dio de baja la cuenta al influencer, que recuperó semanas atrás. Durante esos quince días, el Instagram oficial del diario volvió a sufrir los ataques de los autodenominados "seguidores" de Yao Cabrera, quienes no sólo insistieron en las denuncias contra el perfil, sino que además invadieron los muros de nuestras publicaciones con ofensivos mensajes contra nuestro trabajo periodístico.

El modus operandi de los intentos de hackeo al perfil oficial de Instagram de BigBang

En todo este proceso, contamos con la colaboración permanente de Jorge Zonzini, otra de las víctimas de Yao Cabrera. "Desde que lo denuncié en 2020 aseguré que estábamos en presencia de un psicópata perverso que no puede parar de hacer daño a niños, adolescentes y a quien lo denuncie en la Justicia. Yao Cabrera cree dirigir un ejército de soldados de niños de entre 5 y 14 años de edad; los manipula para cumplir con sus amenazas coactivas a pesar de ya estar condenado por la Justicia federal", advirtió Zonzini.

💣Bombita: en estos meses, Zonzini sufrió dos veces el hackeo de su cuenta de Instagram; recibió 23 reportes de ataques a su sitio online y en las últimas horas, después de que se conoció la condena contra Cabrera, le bajó su WhatsApp.

A mediados de abril, mientras avanzaba el juicio oral contra Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez y todos los medios de comunicación se hacían eco de las distintas instancias del debate, volvimos a ser objeto de ataques. En concreto, el día 15 detectamos nuevos ataques externos al sitio y a las redes sociales oficiales del diario. En ese momento, decidimos avanzar judicialmente contra Cabrera y quien nos representa como querellantes es el abogado penalista Miguel Ángel Pierri.

La nueva causa en contra de Cabrera está caratulada como "Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, alias Yao Cabrera y/otros S/Amenazas Coactivas, Extorsión y Averiguación de Delitos" bajo el N.º de causa 67.373. La jueza a cargo es la doctora Patricia Guichandut y el fiscal que interviene es el doctor Jorge Fernández.

Esta semana vamos a aportar todas las pruebas (capturas de pantalla) que acreditan cada uno de los ataques descriptos en esta nota. Esperamos que la Justicia actúe y que como comunicadores nos demos un fuerte debate en torno a las nuevas formas de amenazar y avanzar contra la libertad de prensa que nacieron con la explosión de las redes sociales. Y es que, tal y como le advertimos a Cabrera, desde BigBangNews no amenazamos y tampoco toleramos, ni aceptamos, amenazas.