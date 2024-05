"Ojalá se me dé": Lali enfrentó los rumores de crisis con Pedro Rosemblat a pura ironía

La vida de ser una figura pública del tamaño de Lali Espósito no debe ser nada fácil. Es que además de ser perseguida en cualquier lugar físico al que se presente, el control de sus fanáticos también llega a las redes sociales. Allí, a partir de una serie de publicaciones que no recibieron el "me gusta" de su novio Pedro Rosemblat, sus seguidores comenzaron a barajar la posibilidad de que la pareja estuviera envuelta en una eventual crisis, cuestión que la cantante no tardó en desmentir a su estilo.

Cabe recordar que el animador y periodista está con la artista desde fines de 2023, cuando el interés entre ambos dio un salto y concretaron su amor. La situación se tornó rápidamente inevitable a tal punto de que en febrero de 2024 hicieron pública la relación. Desde aquel entonces, los gestos en las redes sociales entre ellos se hicieron evidentes, hasta que en estas últimas publicaciones, comenzó a desaparecer la presencia de él.

La ironía de Lali Espósito para despejar los rumores de separación con Pedro Rosemblat.

Con el fin de apagar los rumores y terminar con las versiones que comenzaron a hacerse eco en la redes sociales, la cantante utilizó la ironía para despejar estas versiones a partir de algunas historias y publicaciones que realizó, cargadas de referencias cómicas y románticas. Primero subió una captura de un "me gusta" que le dio Rosemblat a un posteo reciente. Allí escribió: "¡Ayyyy chicos! ¡Me dio like el pibe que me gusta! ¡Ojalá se me dé!".

Luego, aprovechó una salida que tuvo con su novio y subió una selfie de los dos, en la que realizó un comentario en continuación de la anterior publicación. "Se me dio chiks", escribió en una clara intención burlona hacia quienes habían apostado a una ruptura romántica con su actual pareja.

La artista argentina, que en la actualidad cumple un rol como jurado en la versión española de X Factor, también subió un video de ambos en la playa, en uno de sus últimos viajes juntos. Allí se los ve acaramelados y con la sonrisa de quienes están enamorados. Otro golpe certero contra quienes apostaron por su soltería nuevamente. Para cerrar, dejó una última historia con una foto borrosa en la que se la ve junto a su novio, a la cual acompañó con un corazón gris. Esta fue compartida por Rosemblat, quien le agregó dos corazones rojos más, como para dejar en claro que se puede haber olvidado de dar un like, pero que ya se arrepintió.