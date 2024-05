Adorni sobre el ataque de Milei a la prensa: "No veo tremendo decir que hay periodistas ensobrados"

Manuel Adorni tuvo que poner la cara -una vez más- tras las declaraciones del presidente Javier Milei. Esta vez tuvo que salir a respaldar al primer mandatario tras su entrevista con el canal BBC en donde una periodista le preguntó sobre el concepto de "la casta política" y sobre quién estaba pagando las consecuencias de los extremos ajustes que está llevando adelante su gobierno.

"Fui testigo de cómo algunos personajes de la política y del periodismo quisieron incidir sobre una periodista de un medio internacional para que provoque al Presidente en una entrevista que le vinieron a hacer a Casa Rosada", dijo Adorni y completó: "La periodista con mucho profesionalismo quiso hacer caso omiso a estas presiones. El principio de revelación indica que algunos están preocupados porque pierden sus privilegios, para el gobierno del presidente Milei, es otra muestra más de que todo marcha perfecto".

Entrevista de Milei en la BBC

Sin embargo, no fue el único momento en el que se tocó el tema del aborrecimiento de Milei contra los periodistas que no tienen su mismo posicionamiento político. Sus dichos en la entrevista de la BBC dejaron estupefactos a muchos: "Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales".

El vocero presidencial no se inmutó y defendió a capa y espada al Presidente: "El periodismo tiene gente que hace honor a la profesión, al trabajo y a la verdad que es lo que deben hacer y hay otros que deshonran la profesión y que le hacen mucho daño a la persona sobre la que mienten. Es la postura que tiene el Presidente".

Javier Milei

Y, para poner paños fríos a la situación, contempló: "Tampoco me parece que deba ser un problema para nadie, no veo que tenga nada tremendo el decir que hay periodistas malos, ensobrados o que le hacen mal a la profesión". Dicho esto, completó: "Me parece sensacional que el Presidente diga lo que piensa en relación a la profesión que tanto lo ha atacado y que tanto daño le ha intentado hacer a él".

💣Bombita. Adorni explicó que: "El Pacto de Mayo, va ser una realidad el 25 de mayo en Córdoba. De a poco vamos a ir teniendo los detalles sobre ese día. La intención es dar una muestra de federalismo y una muestra de hacia dónde queremos que vaya la Argentina. Estamos muy confiados en la Ley Bases. Queremos mostrar que buena parte de la Argentina quiere cambiar este desastre".

Milei admira la bandera británica

Años de sufrimiento generó la guerra de Malvinas que el pueblo argentino finalmente perdió. 42 años después, Javier Milei reivindicó la gestión de Margaret Thatcher que decidió invadir las islas.

Sobre ese tema y sobre la posible desvinculación del gobierno argentino de las Islas, Adorni explicó: "Pasa con un montón de temas que pensamos una Argentina perdurable en el tiempo, un país próspero para siempre y en esta lógica nuestras relaciones con los diferentes países del mundo, son efectivamente pensados en esos términos".

Margaret Thatcher

Y aclaró: "Lo de Malvinas, que el presidente lo ha aclarado un sinfín de veces, nuestra postura es muy clara: las Malvinas son argentinas y vamos a hacer dentro de la diplomacia, la paz y la ley todo lo que esté a nuestro alcance para ir madurando esa relación y recuperarlas. Probablemente no nos toque a nosotros". Adorni terminó: "Hemos maltratado las relaciones internacionales y estamos intentando con cada una de las naciones madurar las relaciones y que perduren en el tiempo, ningún tema con otro país se va a resolver de un día para el otro".

Javier Milei en el acto por Malvinas

Y, sobre las declaraciones presidenciales sobre Thatcher, dijo: "No es más que saber separar cuestiones".

España y Argentina: tensas relaciones

Adorni explicó que no habrá una reunión bilateral con Pedro Sánchez: "La agenda no está cerrada, pero no va haber un encuentro bilateral, no está previsto para este viaje con el presidente de España".

Y, en cuanto a las respuestas de Milei frente a Oscar Puente, ministro de Transporte de España, Adorni explicó: "Para nosotros es un tema saldado. Si un Ministro de otro país dice que el presidente ingiere no sé qué sustancia, no solo que es poco feliz, sino que es bastante agresivo. En base a eso, fue que el gobierno se expresó a través del comunicado. Entendemos que no debería escalar más allá de lo que ocurrió".

Oscar Puente, ministro de Transporte de España

Sobre el modus operandi de Milei que contestó a las acusaciones de Puente a través de redes sociales, el vocero explicó: "Es increíble porque ante la agresión a un presidente de la nación se pretenda increíblemente seguir algunos pasos diplomáticos. Simplemente fue una respuesta muy menor ante una agresión al Presidente, es un tema saldado, que terminó y no tiene por qué escalar. Simplemente entendemos que lo que ocurrió fue: ante unos dichos desagradables, contrarias a las buenas costumbres y escapando a cualquier tipo de canal oficial, nosotros respondemos con un comunicado marcando el rechazo absoluto a los dichos del ministro español, no hay más vuelta que darle".

Adorni venía bien hasta que le preguntaron las fuentes del Estado argentino para concluir sobre la afirmación de que "las mujeres españolas están en riesgo a causa de la inmigración ilegal".

Pedro Sánchez, presidente español

El vocero Manuel Adorni repiqueteó en muletillas y explicó: "No sé efectivamente... No quiero contestarte algo que escape a lo que te pueda contestar algo equivocado. No sé bien de dónde exactamente, de dónde, de quién y de dónde surge la base de esa definición (sic). Pero por qué no le dejás los datos tuyos a nuestro subsecretario de Prensa y ahora en un ratito gustosamente te lo contestamos, no hay problema".