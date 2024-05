Gritos, insultos y maltratos, el detrás de la dura sanción a Furia: "Le genera a Telefe miles de dólares por semana"

La respuesta del público a lo sucedido el último domingo en Gran Hermano, de acuerdo al termómetro de las redes sociales, es contundente. Una amplia mayoría de las cuentas que apoyaban a Juliana "Furia" Scaglione, se expresaron públicamente en contra de ella, luego de la sanción que recibió por maltratar de forma reiterativa a Mauro D'Alesio. El personaje que construyó a base de enojos y disrupción, cayó como un castillo de naipes ante la mirada crítica de su propia gente. Ahora, Telefe la castigó con estar en todas las placas de aquí a su salida, algo que a la señal le generaría su propio beneficio: "Furia genera 100 mil dólares semanales con el voto telefónico".

"Más de una vez les he dicho que no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen. Incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación", comenzó su exposición Gran Hermano, segundos antes de la sanción. "En mi casa, no hay censura de ningún tipo", agregó después, en una clara omisión a eventos históricos como la acusación de Walter "Alfa" Santiago al entonces presidente Alberto Fernández.

"Lo que sucedió hoy en relación al conflicto entre Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite. Pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza. Por eso, Juliana, va a recaer sobre vos una severa sanción. Desde este momento, hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada", confirmó la voz del reality.

"Esto significa que a partir de la próxima semana, ya estás en placa. Y nunca podrás ser salvada por el líder. Sí voy a permitir que nomines y juegues por la prueba del liderazgo. Si eventualmente llegaras a ganar una prueba de líder, también permitiré que subas y bajes a los compañeros que elijas, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad", amplió después.

El castigo fue a partir de una durísima discusión que tuvo todos los condimentos de una típica escena de Furia: gritos, insultos, maltratos evidentes y derrapes continuos. Allí, Mauro intentó dejarla en evidencia ante un público que, hasta el momento, aguantaba todas estas salidas típicas de ella. "Esto para que vean que la única que se peleó con todos acá adentro es ella, por algo es. Falta el respeto, lo único que quiere es la plata -codicia-. Si ustedes bancan eso, ¡bárbaro! Si me quieren sacar, sáquenme. Yo prefiero llevarme bien con todos", explicaba D'Alessio.

Mientras sus detractores y hasta muchos y muchas de quienes la soportaban ahora piden su expulsión, la versión acerca de que en el voto telefónico la polémica jugadora genera 100 mil dólares a la semana -que deslizó el periodista Nacho Rodríguez- sustenta nuevas teorías conspirativas alrededor del programa tanque de Telefe. Más allá del número cierto, es una realidad que es quien más participación convoca y que al canal no le serviría para nada su salida.

Esta necesidad de contenerla quedó en evidencia a partir de la intervención de Santiago del Moro, quien vio cuestionada su labor en las redes sociales por no poder poner límites firmes al griterío de la pelada. "Como siempre digo, esto es un juego de adaptación. Sería una pena que cruzaran ciertos límites", les explicó el conductor desde la pantalla televisiva.

"Yo sé los límites. Gran Hermano me los marca todo el tiempo. Si le estoy pidiendo espacio, que se vaya y punto", protestó Juliana. "Si se te pide espacio, se lo das y listo", le pidió Del Moro a Mauro, quien al intentar hablar era interrumpido a los gritos por su ex pareja en el juego.

"La primera semana vino en modo fanboy, la segunda que gusta de mí, la tercera que se quiere comprometer acá, que quiere un casamiento acá conmigo. La cuarta semana, se le empieza tirar a Emmanuel", lo acusó una sacada Furia. "¿Por qué permiten esto?", se preguntó su rival, desconcertado por las acusaciones.

"Basta de pelotudearme, porque lo único que quieren es sacarme para que me exponga de esta manera, para que el mundo me vea con lo que no soy, porque es la realidad. Por eso me calenté hoy con producción, y lo voy a admitir, porque digo: '¡Qué bien que les salió!'. Me quieren sacar, gente. De la manera que sea. Y vos hablá de vos, porque te meto cuatro cartas documento", atacó Scaglione, ya completamente fuera de sí.

"Ni yo ni nadie se merece este trato", llegó a decir Mauro, aunque enseguida fue interrumpido nuevamente, esta vez por el conductor. "Acá todos los jugadores tienen el mismo derecho. Si hubiese sido por la producción hay muchos jugadores que seguirían ahí dentro, grandes jugadores que se han ido de la casa. Acá quien elige quien sigue es el público, que cada domingo hace arder esas placas. Es muy lindo lo que pasa acá fuera", señaló Del Moro.

Luego Mauro pudo decir algunas palabras: "Primero le quiero pedir a toda la gente que nos ve y a mis compañeros, porque este es un ejemplo que no quiere dar el programa ni mis compañeros. Una falta de respeto continúa, no sólo a mí, sino a un montón de jugadores que pasaron. Lo mismo la agresión constante". Aunque el conductor volvió a frenarlo: "El programa no se trata de ejemplos. El ejemplo lo toma la gente afuera, si lo considera grave o no. Cada domingo la gente tiene la posibilidad de dejarlos o sacarlos".

Furia y Mauro dieron el consentimiento para dormir juntos.

Furia siguió con su pelea y pidió que le pongan una sanción a D'Alessio también. "Él está en placa hoy. No sé qué habrá resuelto Gran Hermano. Lo que sí, Mauro: adaptación y el público y Gran Hermano todo lo ve y lo evalúa, y por algo los ha sacado a algunos jugadores y a ustedes los ha dejado", indicó Del Moro.

"Es una falta de respeto continua hacia mí. Hoy dijo un montón de barbaridades que no son ciertas. Yo siempre respeté lo que me decía, pero llega un punto en el que...", alcanzó a exclamar el jugador. "¿Respetaste? Te la pasás hablando mal de mí, boludo. La pelotuda que está atrás tuyo", cuestionó Furia.

"Llega un punto donde la falta de respeto, la paranoia y el delirio por un montón de cosas. Esta semana estuve muy mal tratando de soportar algo que...", empezó a detallar Mauro, aunque, como durante toda la escena, no pudo continuar. "Llorás de mentira, decí la verdad: ¡Actor! ¡Actorazo! Ahora la culpa la tengo yo porque no lloro y me la trago. No me merezco esto", lamentó Juliana.

Lo cierto es que, esta vez, parece que Furia se pasó de la raya para la mirada de su público. Al menos eso es lo que se ve entre quienes fueron sus fanáticos en las redes sociales. Los días pueden estar contados para Scaglione, aunque Telefe probablemente preferiría que más que jornadas, sean semanas o meses, los que vaya a tomar la salida de la jugadora más popular de la edición.