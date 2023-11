Los Menem, en guerra: la Justicia ya definió a los cuatro herederos del ex presidente

Luego de lo que fue una guerra sin cuartel, Carlos Goggi -el juez nacional en lo Civil- dictó la declaratoria de herederos del difunto ex presidente Carlos Saúl Menem. De esta manera, fueron declarados con carácter de "herederos universales" sus hijos Zulema María Eva Menem, Carlos Nair Menem y Máximo Saúl Menem Bolocco. Al igual que su nieta Antonella Carla Menem Pinetta, hija de Carlos Menem Junior, y quien mantiene un feroz enfrentamiento con su tía Zulemita.

Zulemita, Carlos Menem y Carlos Nair

Según las disposiciones del Código Civil y Comercial, los cuatro heredarán en partes iguales el patrimonio que forjó en vida el ex presidente, fallecido el 14 de febrero de 2021, a los 90 años. Pero ¿qué o cuánto va a heredar cada uno? Esa es la cuestión y motivo de disputa entre los hermanos y sobrina. Recordemos que el primer aniversario de la muerte de Carlos Menem marcó un antes y un después para todos sus herederos.

Luego de la misa en su memoria, que se había llevado adelante en la catedral metropolitana, Zulemita "tomó la posta" y se distancio de Carlitos Nahir -hasta entonces su único aliado en la sucesión-, acusándolo de haber recaído en el consumo de drogas y de ser un jugador compulsivo. Como respuesta, el hijo del Menem había presentado ante la Justicia una demanda contra su hermana por circunvención de incapaces y administración fraudulenta.

En ese momento, habían empezado a aparecer muchas propiedades ocultas del ex presidente. "Bolocco sabía, por ejemplo, de unas tierras en la zona de Chilecito (La Rioja) que estaban a nombre de Zulemita. Apareció un edificio de ocho pisos en Miami, cuentas ocultas; hay testaferros de por medio. Debe estar esperando a que aparezca todo", le habían reconocido a BigBang.

Zulema, Carlos Nair, Zulemita y Carlos Menem

Según le habían confirmado a este medio, la Justicia y los herederos estaban intentando traquear todo el patrimonio del ex presidente, quien antes de morir se encargó de dejar gran parte de la herencia a nombre de Zulemita. "Se están buscando cuentas en Chile y Emiratos Árabes. Hay sociedades anónimas, muchas cuentas ocultas y propiedades que recién ahora están saliendo a la luz", habían advertido fuentes familiares.

De acuerdo a lo que había averiguado este portal, todo el entramado había comenzado "antes" de que Menem "llegara a la presidencia". "Ahí se empezó a desprender de propiedades para que su patrimonio no fuera tan opulento", señalan, al tiempo que recuerdan: "Pero se sostuvo en el tiempo. De hecho, antes de morir la idea era que Menem se volviera a casar con Zulema no sólo para sumarla como heredera, sino además para poder dejarle su pensión que no era menor".

Carlos Menem y Carlos Menem Junior

Entre los posibles testaferros señalados por algunos de los herederos se encuentran Ramón Hernández, histórico secretario del ex presidente, y Norberto Oyarbide. Esta investigación en torno al patrimonio de Menem no hizo más que tensar la relación entre sus herederos. "El día de la misa, Zulemita le dijo a Carlitos Nahir: '¿Por qué no te vas un mes a Formosa y descansás? Yo te giro el sueldo (trabajaba con ella en la concesionaria de autos que tiene sobre la Avenida del Libertador) y aprovechás para relajarte'. El problema fue que ni bien pisó Formosa, Zulemita lo despidió, no le transfirió nunca su sueldo y empezó a decirle al entorno que él había vuelto a consumir y que era jugador. Carlitos siente que todo lo del viaje fue una cama para poder sacárselo de encima", detallaron desde el entorno de la familia.

El ex presidente y su nieta Antonella Carla Menem Pinetta

Pero eso no es todo. Además de adeudarle su último sueldo, Zulemita le había descontado mil pesos por "un vaso térmico". Desde el entorno de Carlitos Nahir reconocen que se sintió traicionado por su hermana y aclaran que no se trata de una guerra por la herencia. "Tuvo que 'dejar de ser' quien era, para que lo aceptaran. Dejar de salir en los medios, dejar de hablar; cambiar su perfil. Se alejó de Antonella, con la que tenía una excelente relación. Y ni siquiera así lo aceptaron, ese es el dolor; no la plata o la herencia".

Cansado del destrato de su hermana y de Zulema, Carlitos Nahir se acercó a la posición que mantenía su sobrina, la hija de Carlitos Jr. a la que nunca le abrieron los brazos. "Antonella heredó sólo deudas. Se cuestionó en todo momento la paternidad de Junior, pero nunca se accedió a que se le hiciera el ADN. Es una chica que vive al día, laburante, que alquila y que tiene un emprendimiento que post pandemia no le deja nada. No tiene una vida lujosa, le cuesta llegar a fin de mes", aseguraron desde el entorno de la nieta de Menem.

Sin ir más lejos, en una de sus últimas entrevistas, Antonella Carla Menem Pinetta había manifestado que el ex mandatario siempre la reconoció, aunque en aquella oportunidad puntualizó que Zulema y Zulemita no. "Se empezó un juicio de filiación, cuando yo tenía cuatros años, pero no recuerdo que pasó, quedó en la nada... y después mi papá murió", había dicho en diálogo con LN.

La rivalidad siempre existió, desde el fallecimiento de Menem, la herencia se convirtió en el objeto de disputa y según informan fuentes cercanas a Nair y a Antonella, "faltan millones de dólares e incontables cantidad de propiedades". Pero, por el momento, Zulemita niega todo y explica que cuida los intereses familiares.

Respecto a eso, en 2022 Antonella dijo: "El enfrentamiento empieza porque Zulemita no presentó lo que tenía que haber presentado en la sucesión, lo único que presentó fue una cuenta bancaria con solo $250 que tenía mi abuelo, me parece algo chistoso, no sé si decirlo así, porque cuando me enteré no lo podía creer".

En la entrevista con LN recordó ese momento y señaló que su mamá se presentó en la sucesión de su papá en lugar de ella porque era menor: "Se hicieron dos ADN, uno de la parte de ellos y otro de la parte nuestra. En ambos el resultado fue concluyente: yo era la hija de Carlos Junior. Ahí pasó algo que nunca me voy a olvidar, cuando la vi por primera vez a Zulema ella dijo 'Es igual a Carlitos, no es necesario hacerle el ADN'".

La nieta de Menem fue la que confirmó en ese momento que la que se encargaba "de todo es Zulemita y lo único que apareció en la sucesión fue una cuenta bancaria con 250 pesos". "Supuestamente, es lo único que tenía mi abuelo en vida. Un chiste. Creo que todo es muy injusto, la Justicia no está haciendo las cosas bien. ¿Cómo puede ser que el juez o el fiscal no investiguen?", afirmó. "Si pensara en que la hija de su hermano fue la que se quedó en la calle, tendría que hacer algo. Que lo haga por su hermano y por los bisnietos de su padre. Si nada se lleva a la tumba... Estuve 25 años rogando que me acepten y nunca lo logré, ahora lo único que quiero es que la justicia se ponga de mi lado, porque nunca hubo justicia para mí", había dicho. Y finalizó: "No tengo relación y tampoco quiero tenerla. No me interesa. Para mí dejaron de ser familia hace rato. Ni siquiera me dejaron entrar al hospital a despedirme de mi abuelo. La última vez que lo vi fue en La Rioja, en 2008, después me negaron siempre".