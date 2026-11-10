Qué empresarios y sindicalistas estuvieron junto al Papa León XIV en la UCA

En el encuentro sobre el "Mundo del Trabajo" encabezado por el Papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA) hubo presencia de destacados empresarios, sindicalistas, dirigentes de la Mesa de Enlace y referentes de la economía social.

La actividad, impulsada por la Pastoral Social, tuvo lugar en el Campus Papa Francisco de Puerto Madero, y juntó a unos 600 invitados que fueron convocados para escuchar la palabra del Sumo Pontífice sobre los desafíos de la actualidad y del futuro del mundo laboral.

Del sector empresarial estuvieron, entre otros, Martín Cabrales (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Alejandro Lastra (Asociación Empresaria Argentina), Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Víctor Valle (Asociación Cristina de Dirigentes de Empresas) y Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires).

Del sector industrial estuvieron presentes además José Urtubey, Eduardo Nougués, Rodrigo Pérez Graziano, Modesto Magadán, Alejandro Gentile y Laura Bermúdez.

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De la Mesa de Enlace participaron Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas) y Lucas Magnano (Coninagro).

Del mundo sindical se hicieron presentes los secretarios generales de la CGT Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello; además de Gerardo Martínez (Construcción), Armando Cavalieri (Comercio), Julio Piumato (Judiciales), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Sergio Romero (UDA), Rodolfo Aguiar (ATE), Sergio Palazzo (La Bancaria), Víctor Santa María (SUTERH) y Omar "Caballo" Suárez (SOMU)-

También se sumaron dirigentes de movimientos sociales como Alejandro "Peluca" Gramajo de la UTEP y Silvia Saravia de Libres del Sur.

La jornada también contó con la participación de jóvenes industriales, integrantes de la Red MIA (Mujeres de la Industria Argentina), académicos y los jueces Roberto Andrés Gallardo y Gustavo Daniel Moreno, integrantes del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju).

UN DISCURSO DURO

Allí es donde el Sumo Pontífice tuvo tal vez su discurso más social y -por qué no- más duro. "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad". Pidió por el cuidado del medio ambiente, exigió responsabilidad a los empresarios, privilegió el rol de los sindicatos, citó tres veces la encíclica Fratelli Tutti y dos veces mencionó al Papa Francisco. Por último, aludió a la triple T: Techo, Tierra y Trabajo.

Los presentes aplaudieron el discurso. Habrá que ver si pueden ponerlo en práctica