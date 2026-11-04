Cecilia Dopazo sobre la decisión de dejarse canas: "Termina siendo una decisión política"

Durante casi treinta años, cada quince días, después cada ocho, el ritual fue el mismo: la peluquería, la tintura, el pelo cada vez más castigado, una pelea contra lo imposible. Hasta que un día, en plena pandemia, Cecilia Dopazo dijo ¡basta! y hoy luce sus canas en el escenario de 8 Mujeres; lo que empezó como un alivio personal terminó siendo otra cosa: "una decisión política".
La historia empieza con una genética que no se podía esconder: "En principio tomé la decisión porque no aguantaba más tener que teñirme cada ocho días, porque luchaba con un imposible, que era que mi genética y ya tenía 100% de canas; empecé a tener canas desde muy joven, además", cuenta en diálogo con BigBang.
Empezó a teñirse para las películas y, cuando quiso dejar de hacerlo, ya no pudo. "Seguí durante muchísimo tiempo, entre 25 y 30 años que me iba cada 15 días a la peluquería. Después al final ya era cada ocho, yo no me lo podía hacer sola. En fin, tenía el pelo muy arruinado".
La pandemia le dio el tiempo y la pausa: "Cuando vino la pandemia decidí dejar de teñirme y fue una buena decisión porque, primero, porque dejé esa esclavitud", dice. La palabra no es casual: habla de una obligación silenciosa que muchas mujeres cargan sin nombrarla.
Las Silver Sisters: no estar sola
Dejar las canas no es solo una cuestión de pelo. Es exponerse a la mirada de los demás, a los comentarios y al miedo a que el tiempo se note; es por eso tal vez que Dopazo buscó compañía, y la encontró en las redes: "Empecé a encontrar que había tribus que se llamaban Silver Sisters que se acompañaban entre ellas, entonces entré en un montón de cuentas así, porque no es una decisión fácil de tomar. El apoyo te viene re bien".
También tuvo un temor muy concreto, el que tiene cualquier actriz en una industria que castiga la edad: "Yo dije, 'Si lo hago me tengo que comprar una peluca espectacular porque nunca más voy a trabajar'", pero pasó lo contrario: "Fue espectacular porque nunca hasta ahora tuve que trabajar con peluca y me vino un montón de trabajo, de hecho -no creo que por el pelo blanco- pero me vino un montón de trabajo".
Su caso no es aislado. A los varones, las canas los vuelven "interesantes". A las mujeres, demasiadas veces, las vuelven invisibles. Lo dijo Demi Moore, lo dijo Carla Conte, y lo confirma Dopazo desde su propia experiencia: "Son pocos los guiones que te llegan donde la protagonista es una mujer de 50 y pico de años. Yo he recibido guiones así y fue una sorpresa enorme".
Esa escasez es la que transforma una elección íntima en un gesto colectivo. "Después esto de las canas termina siendo una decisión política. Porque sí, bueno, ¿cuál es el problema? Tengo la edad que tengo y esta es mi genética y la muestro. Eso es una posición política también". Mostrarse tal cual es, en un mundo que les exige a las mujeres parecer siempre más jóvenes de lo que son, es una forma de resistencia.
Hoy, muchas mujeres la paran en la calle o le escriben en las redes con un mensaje que se repite: "Me estoy dejando las canas porque vos te las dejás". Dopazo no se presenta como referente, pero sabe que su gesto contagia: "Sí, se empieza a abrir un camino, vamos abriendo camino". Y lo resume en una frase que describe lo que pasa cuando una mujer deja de pelearse con su propio reflejo: "Así nos vamos dando seguridad unas a otras", dijo convencida Cecilia Dopazo.