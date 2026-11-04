Cecilia Dopazo sobre la decisión de dejarse canas: "Termina siendo una decisión política"

Durante casi treinta años, cada quince días, después cada ocho, el ritual fue el mismo: la peluquería, la tintura, el pelo cada vez más castigado, una pelea contra lo imposible. Hasta que un día, en plena pandemia, Cecilia Dopazo dijo ¡basta! y hoy luce sus canas en el escenario de 8 Mujeres; lo que empezó como un alivio personal terminó siendo otra cosa: "una decisión política".

La historia empieza con una genética que no se podía esconder: "En principio tomé la decisión porque no aguantaba más tener que teñirme cada ocho días, porque luchaba con un imposible, que era que mi genética y ya tenía 100% de canas; empecé a tener canas desde muy joven, además", cuenta en diálogo con BigBang .

Cecilia Dopazo

Empezó a teñirse para las películas y, cuando quiso dejar de hacerlo, ya no pudo. "Seguí durante muchísimo tiempo, entre 25 y 30 años que me iba cada 15 días a la peluquería. Después al final ya era cada ocho, yo no me lo podía hacer sola. En fin, tenía el pelo muy arruinado".

La pandemia le dio el tiempo y la pausa: "Cuando vino la pandemia decidí dejar de teñirme y fue una buena decisión porque, primero, porque dejé esa esclavitud", dice. La palabra no es casual: habla de una obligación silenciosa que muchas mujeres cargan sin nombrarla.

Las Silver Sisters: no estar sola

Dejar las canas no es solo una cuestión de pelo. Es exponerse a la mirada de los demás, a los comentarios y al miedo a que el tiempo se note; es por eso tal vez que Dopazo buscó compañía, y la encontró en las redes: "Empecé a encontrar que había tribus que se llamaban Silver Sisters que se acompañaban entre ellas, entonces entré en un montón de cuentas así, porque no es una decisión fácil de tomar . El apoyo te viene re bien".

Cecilia Dopazo

También tuvo un temor muy concreto, el que tiene cualquier actriz en una industria que castiga la edad: "Yo dije, 'Si lo hago me tengo que comprar una peluca espectacular porque nunca más voy a trabajar'", pero pasó lo contrario: "Fue espectacular porque nunca hasta ahora tuve que trabajar con peluca y me vino un montón de trabajo, de hecho -no creo que por el pelo blanco- pero me vino un montón de trabajo".

Su caso no es aislado. A los varones, las canas los vuelven "interesantes". A las mujeres, demasiadas veces, las vuelven invisibles. Lo dijo Demi Moore, lo dijo Carla Conte, y lo confirma Dopazo desde su propia experiencia: "Son pocos los guiones que te llegan donde la protagonista es una mujer de 50 y pico de años. Yo he recibido guiones así y fue una sorpresa enorme".

Cecilia Dopazo

Esa escasez es la que transforma una elección íntima en un gesto colectivo. " Después esto de las canas termina siendo una decisión política . Porque sí, bueno, ¿cuál es el problema? Tengo la edad que tengo y esta es mi genética y la muestro. Eso es una posición política también". Mostrarse tal cual es, en un mundo que les exige a las mujeres parecer siempre más jóvenes de lo que son, es una forma de resistencia.

Hoy, muchas mujeres la paran en la calle o le escriben en las redes con un mensaje que se repite: "Me estoy dejando las canas porque vos te las dejás". Dopazo no se presenta como referente, pero sabe que su gesto contagia: "Sí, se empieza a abrir un camino, vamos abriendo camino". Y lo resume en una frase que describe lo que pasa cuando una mujer deja de pelearse con su propio reflejo: "Así nos vamos dando seguridad unas a otras", dijo convencida Cecilia Dopazo.