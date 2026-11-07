El papa León XIV dio una misa ante 40.000 fieles en Uruguay y se desató el debate por la convocatoria

El papa León XIV encabezó este sábado una misa en el Parque París Londres de Paysandú, Uruguay, en el marco del segundo día de su visita al país. Según las autoridades locales, alrededor de 40.000 fieles se acercaron para participar de la celebración religiosa.

Respecto a la convocatoria, en las redes sociales se disparó el debate por la "poca" presencia de personas, teniendo en cuenta que Uruguay es un país laico y el más secular de América Latina: "Que tristeza que haya tan poca gente", "Sorprendida de la poca gente que hay realmente", son algunos de los mensajes que se repiten.

"Cuál es la necesidad de marcar todo el tiempo la cantidad de gente que hay o que no hay? Acaso es una competencia por quién convoca más o no?", "Aunque fuera solo 1 persona es suficiente. Pero para los ignorantes es otoño, mal tiempo, no está en la capital y hay poca población en el interior de Uruguay", comentan otros.

Durante uno de los primeros pasajes de su homilía, el Pontífice tomó como referencia el puente internacional General Artigas, que conecta Uruguay con Argentina a través del río Uruguay, para transmitir un mensaje sobre la importancia de construir vínculos entre las personas y las comunidades.

"En esta ciudad de Paysandú se encuentra el puente internacional Artigas, que atraviesa el río y une dos países. No es difícil de imaginar los beneficios que genera un puente: apertura, comunicación. Qué importante es ser constructores de puentes, es la vocación a la que todos estamos llamados. Unir", expresó.

La celebración se realizó en una de las ciudades más importantes de Uruguay, ubicada a unos 400 kilómetros de Montevideo y en la frontera con Argentina.

En otro tramo mencionó al mate y dijo : "Hasta Roma ha llegado el mate... Es un signo de familiaridad, de amistad, de encuentro. El mate nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen. Es signo de integración, de valores comunes. Es un ritual lleno de simbolismos donde se dialoga sin palabras".

"Pienso también en los mates que se toman cuando se está solo, que acompañan un momento de silencio, de oración. En uno de esos espacios de soledad, cuántas veces le habrán confiado a Dios sus deseos, sus preocupaciones", sumó.

Durante la misa, León XIV también dedicó parte de su homilía a recordar a Jacinto Vera, quien fue obispo de Montevideo y fue beatificado por el papa Francisco en 2023.























