El tapicero cordobés que confecciona las sillas para el Papa: oficio, amor y arte

Roque Pedernera, un tapicero de la ciudad de Córdoba, vive días de profunda emoción después de haber realizado el tapizado de dos sillas destinadas al Papa. El trabajo, que comenzó como un encargo especial, se convirtió en un motivo de orgullo para él y su familia, y también en una historia que despertó el interés de vecinos y conocidos.

"Es una inmensa alegría que tengo todos los días de saber que he logrado tapizar los sillones nada más ni nada menos que para el Papa", contó Roque, en diálogo con Cadena 3, al describir lo que significa haber participado en la confección de estas piezas. Según relató, las felicitaciones llegaron de manera inesperada y el reconocimiento lo llena de felicidad.

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Las sillas fueron construidas por un carpintero con madera de paraíso y tapizadas por Pedernera con pana blanco nieve, una elección que aporta una estética sobria y uniforme. El tapicero incluso conserva un resto del material utilizado, que comenzó a despertar el interés de personas que quieren llevarse un pequeño recuerdo para colocar junto a imágenes del Cura Brochero.

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Sin embargo, el trabajo tuvo una modificación importante durante el proceso. En un primer momento, las sillas llevaban un sol de madera realizado por el carpintero. Luego, según explicó Pedernera, fue necesario retirar el tapizado y reemplazar esa pieza por una nueva con un crucifijo. "A última hora llamaron del Vaticano para realizar un cambio de la moldura de arriba, cambiar el sol por una cruz", explica a Big Bang News. El cambio no fue menor: el diseño final quedó vinculado con un símbolo religioso que, de acuerdo con lo que contó el tapicero, tendrá un significado especial durante la misa, ya que se enteró de que el Papa utilizará el crucifijo del Cura Brochero.

Roque tiene 79 años de vida y 68 de profesión. Se levanta todos los días a las 7 de la mañana y se acuesta a las 23. Mate en mano, cuenta que se casó dos veces, la primera en 1968. Junto a su primera esposa estuvo 30 años y tuvo cuatro hijos. Luego rehízo su vida sentimental y permanece junto a Nora, su pareja actual. "Me acompaña muchísimo, sobre todo en las malas. Es una excelente compañera", dice.

Roque Pedernera, el tapicero del papa

Tiene cuatro hijos varones. Con el mayor comparte oficio y hasta horas de trabajo. Es tapicero y por las mañanas acude al taller de su papá; por las tardes trabaja para una empresa con la que está restaurando un tranvía que tiene como parada final el Museo de Córdoba. Otro de sus hijos es técnico en televisión ("y otras cosas más modernas", aclara), y otro arregla aires acondicionados. Todos laburantes, todos se dan maña para el trabajo manual.

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Roque es el tapicero del Papa, y cuando se enteró de la existencia de un chico joven que le está confeccionando un poncho al Santo Padre, aguzó el oído y escuchó la historia. Así llegó hasta Erick Rojas, un artesano de Traslasierra que trabaja debajo de un árbol porque no tiene toldo para resguardarse. ¿Qué hizo Roque? Le donó un toldo. "Es un chico muy humilde y yo le voy a donar para que cubra el telar", promete. Uno de los canales locales hizo el enlace y la magia solidaria apareció.

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El tapicero del Papa está feliz de esta oportunidad que le da la vida. Y, con el sabor de las pequeñas cosas, define: "El 27 de junio cumplo 80 años y tengo las mismas ganas de siempre de seguir trabajando. A las 7 de la mañana me levanto, a las 11 me voy a acostar, y cuando puedo ayudar lo hago. Así es mi vida".