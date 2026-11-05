Despidieron Nancy Godoy entre lágrimas, aplausos y un chamamé: "No se la tragó la tierra, no lo repita la historia"

La plaza 9 de Julio de Esquina, en Corrientes, amaneció distinta este miércoles. En el centro, bajo un gazebo, estaba el féretro de Nancy Godoy, la directora de la Escuela Rural N.° 626 del paraje El Malezal, asesinada en un femicidio que conmovió a toda la región. Alrededor se fue formando una multitud que, durante todo el día, se acercó para despedirla con lágrimas, aplausos y un mismo pedido: justicia.

Sus tres hijos estuvieron en primera fila durante el velatorio público, que se extendió desde la mañana hasta las 18. A su lado pasaron familiares, amigos, vecinos, ex alumnos y decenas de docentes que viajaron desde distintos puntos de la provincia para despedir a una colega. La noche anterior, la familia había hecho una ceremonia íntima, solo con sus afectos más cercanos.

Nancy Godoy

El clima fue de recogimiento y de un dolor contenido que, por momentos, se convertía en reclamo. Una frase se repitió una y otra vez entre la gente: "Ahora y siempre, Nancy presente". Muchos llegaban en silencio, dejaban una florcita o una palabra para la familia y se quedaban un rato junto a ella, como si no pudieran irse.

El momento más emotivo llegó con la música. En la plaza sonó La maestra del Malezal, un chamamé que compuso el maestro jubilado Walter Carrizo durante los días de búsqueda, cuando todavía había esperanza de encontrarla con vida; al terminar, la plaza estalló en aplausos. Esa canción, nacida de la angustia de la búsqueda, se convirtió en su despedida y que tiene una bellísima letra:

En el amplio pizarrón que es la Patria entera,

en un remoto rincón donde el mapa se termina

falta la tiza dorada de la maestra correntina

y queda un banco vacío esperando en la frontera.

No se la tragó la tierra, no lo repita la historia,

que una maestra rural es el alma de nuestra gloria.

La queremos de regreso, viva, libre y caminando

porque hay toda una provincia y un país que la sigue reclamando.

En Esquina la buscan, con angustia y desvelo,

un grito guaraní que se levanta y sacude todo el cielo.

Que los mapas den respuestas, que se rompa la impaciencia,

¡Y que aparezca pronto NANCY, LA MAESTRA DE LA AUSENCIA!

Hubo también espacio para la fe. Se cantó el Himno Nacional y se celebró una ceremonia religiosa encabezada por el obispo de Goya, Adolfo Canecín, que dejó un mensaje con destinatarios claros: "Dios no negocia con el mal" y "el perdón y la misericordia no es impunidad". También estuvo el pastor Josué Solís, de la Iglesia Portal del Cielo, a la que Nancy asistía.

La familia había convocado al último adiós con un mensaje que resumió lo que muchos sentían: "Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones". Al caer la tarde, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal de Esquina, donde la despidieron por última vez.

Cómo sigue la causa

Mientras Esquina lloraba a su maestra, la investigación sigue en manos de la Unidad Fiscal de Esquina, con los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. Hay cinco detenidos con prisión preventiva: el capataz de la estancia El Curupí, Ireneo Zarza, acusado como coautor de femicidio; Felipe Sandoval; Nahuel Rojas; Rosa Leguizamón y Ernesto Ezequiel Bordón.

Esta semana se esperan resultados clave. Según explicó a Noticias Argentinas Matías Rojo, abogado de la querella, podrían conocerse los análisis de la ropa, las alpargatas, las calzas y las sogas secuestradas en la tapera de Zarza. También los estudios de la Facultad de Medicina de la UNNE para determinar la fecha de la muerte. Con esos resultados, alguno de los acusados podría ampliar su declaración.

Cómo sigue la causa por el femicidio de Nancy Godoy

La autopsia preliminar ya había revelado una muerte extremadamente violenta, con signos de defensa y heridas que indicarían el uso de varias armas. Detrás de cada uno de esos datos está la vida de Nancy Godoy, una maestra que enseñaba en un paraje aislado, sin agua y sin condiciones digas de trabajo, y a la que hoy un pueblo entero despidió pidiendo que su crimen no quede impune.

Ante situaciones de violencia de género está disponible la Línea 144, gratuita y las 24 horas