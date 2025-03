Son de Bahía Blanca, viven en Buenos Aires y se organizaron para ayudar: "La solidaridad se expande casi como el miedo"

Las terribles y apocalípticas escenas que se vieron en Bahía Blanca tras el temporal que la azotó e inundó casi por completo, despertaron la solidaridad de grupos de todo el país, que buscan ayudar a las víctimas de esta catástrofe natural. En ese sentido, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un grupo de bahienses que residen allí, se organizó para hacer llegar donaciones para quienes más lo necesitan. Comenzaron siendo dos, y en el transcurso de horas llegaron a ser alrededor de 200 voluntarios.

La iniciativa la comenzó el fletero Lucas Retamar, quien por suerte no tuvo que sufrir ninguna pérdida humana en su familia. Él aprovechó la camioneta con la que trabaja, para impulsar una bola de nieve de solidaridad, que creció de forma exponencial, por la preocupación de los bahienses que están lejos de su ciudad natal. "La solidaridad se expande casi como el miedo", reflexionó ante BigBang .

Hasta el momento se registraron 16 muertos, aunque todavía quedan decenas de desaparecidos a confirmar, además de los más de 1400 evacuados que perdieron gran parte de sus hogares, ya sea por la tormenta y la inundación, o por los robos que se dan en este tipo de catástrofes.

No pasó una semana todavía del terrible temporal que que arrasó con Bahía Blanca. ¿Cómo cómo surgió esta posibilidad de hacer solidaridad a partir de tu oficio, tu trabajo de fletero?

- Yo tengo un flete, que no es tan grande y solemos hacer mudanzas. Pero a partir de esta disponibilidad trato de ayudar de alguna manera lo que está pasando la gente de Bahía Blanca, que es una película de terror. Desde mi lugar intento dar una mano. Yo me dedico a esto y sé más o menos cómo se manejan las cosas de los camiones y los transportes.Trato de sumar información, contactos, lo que sea hacer para que las cosas lleguen bien allá. Hay mucha gente que por suerte se copa y trata de ayudar. Pero bueno, a veces hay que frenar un poquito ese impulso que te da primero, de salir corriendo ahí para ayudar y conviene pensar qué es lo mejor que se puede hacer para ayudar.

La solidaridad se expande casi como el miedo. Vos ves una mano ayudando y te es muy difícil ser indiferente"

¿Cómo fueron estos días de solidaridad? ¿Estuviste viajando mucho?

- Sí. Desde el sábado, que nos empezamos a organizar con muchos bahienses que están en Buenos Aires dispuestos a ayudar, y nos empezamos a poner en contacto. Ahí comenzamos a anunciar que íbamos a llevar cosas para Bahía. Tuvimos que difundir, primero que nada, lo terrible; la catástrofe que pasó y que dejó daños materiales, y lo más trágico de todo, obviamente, son los muertos y las todavía muchas personas que siguen desaparecidas.

Entonces empezamos a autoconvocarnos para ver quién podía ayudar, y ahí surgieron distintas personas. "Yo tengo un conocido que tiene un camión que puede donar", "yo tengo un depósito que podemos usar para hacer las cosas ahí", "yo tengo el jueves libre", y así. La solidaridad se expande casi como el miedo. Vos ves una mano ayudando y te es muy difícil ser indiferente. Si ves la gente que está ayudando, de alguna manera u otra, te moviliza.

Los voluntarios bahienses cargando un camión que partirá con las donaciones ese mismo día.

¿Cuántos son en el grupo que se autoconvocó?

- Hay un grupo de WhatsApp en el que somos más o menos 200 personas, que arrancó con dos con la idea de decir: "Somos estos que estamos dispuestos a dar una mano". Y después, bueno, se terminó popularizando un poco y todos querían aportar, todos querían sumar, todos querían estar atentos a ver qué se necesitaba y todos nos transformamos en voluntarios que estamos dispuestos a dar una mano desde Buenos Aires para Bahía.

¿Qué sentiste cuando viste a tu ciudad natal así?

- Yo había visto catástrofes naturales en películas y noticieros. Pero no lo imaginaba en mi ciudad, en mi calle, en mi barrio, en mi club. Pega distinto, de otra manera. Mucha angustia, desesperación. Por suerte yo me puedo comunicar con mi familia, que está bien. Pero sí, genera una impotencia que después intento llevarla a algo positivo, algo que realmente ayude.

Lo importante no es sacar banderas políticas, sino ayudar"

A veces pasa que la gente intenta ayudar y termina empeorando la cosa. Hace unos días me escribieron para ir a buscar unas bolsas de ropa y, por hablar, se dieron cuenta que estaban a cuadras de River. Era más fácil que que nosotros vayamos. Hay que organizar la logística de muchos vecinos que quieren ayudar, pero no lo hacen de la manera más eficiente.

Hubo muchas acusaciones cruzadas entre lo que hizo y no hizo el Estado nacional, provincial y municipal. ¿Qué opinas de estos idas y vueltas más relacionados a la política?

Yo creo que se va a necesitar una ayuda tanto provincial como nacional. Pero ahora creo que lo importante no es sacar banderas políticas, sino ayudar. Trato de no hablar de eso porque hoy en día, con esta situación, no tiene sentido. Quizás más adelante sí discutiremos y veremos, que está bueno tener un estado nacional que apoye, que mande guita. Que esté y que no sea un estado completamente desconocido, que haga que las personas se arreglen así como puedan. Yo creo que un estado presente es importante. Soy ese palo, pero hoy no estoy en un momento para discutir eso. Ahora hay que ayudar.

Bahía Blanca quedó bajo el agua tras el fuerte temporal que la azotó la semana pasada.

¿Cómo es el futuro de esta solidaridad?

Lo importante es seguir difundiendo, seguir juntando donaciones, darle tranquilidad a la gente que lo que nos están mandando va a llegar y está llegando. Tenemos depósitos, transportes, camiones y estamos tratando de hacer logística de retirar colchones, camas y muebles que no puede la gente alcanzar, para después distribuirlos con un camión más grande que vaya para allá.