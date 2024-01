¿Sube la nafta?: prevén aumentos de hasta el 25% desde el 1° de febrero

Desde el ministerio de Economía que maneja Luis Caputo, se está estudiando actualizar los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono que hace dos años y medio que no tienen incremento tras los diferentes congelamientos en los precios.

El caso es que si ese impuesto se actualiza, los primeros que se verían perjudicados son los usuarios porque si se lleva adelante esa jugada, el precio de la nafta y el gasoil subiría hasta un 25%.

Aumento en el precio de los combustibles

El Gobierno no tiene decidido el aumento pero explicaron que "es un alternativa que está en análisis". Si se da vía libre a esta discusión, los combustibles podrían subir desde el jueves primero de febrero.

No hay que dejar de tener en cuenta que durante el gobierno de Javier Milei, las subas en la nafta ya superan el 80%. Todos y cada uno de los aumentos se vio reflejado en las largas colas de gente esperando para poder cargar un litro de nafta.

Luis "Toto" Caputo

La situación está por verse porque solo faltan 48 horas para que venza el último congelamiento de los impuestos a los combustibles que quedó en $27,6 desde octubre de 2022 bajo el gobierno de Alberto Fernández.

El IARAF pronunció un mensaje poco alentador

En días de urgencia fiscal es propicio buscar entender las razones de los aumentos de los precios y fue el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) quien se pronunció sobre el tema: "La contracara de este congelamiento en el valor real del tributo al combustible, es la pérdida de recaudación real", expresaron y añadieron: "A medida que comenzó a disminuir el valor real del tributo a mediados del año 2021, la recaudación del mismo empezó un descenso significativo de manera paulatina, al comparar la recaudación de diciembre 2018 con la de diciembre 2023, se vislumbra un descenso real del 77%".

Según el informe de la IARAF: "El impuesto nacional a los combustibles mantiene inalterado su valor en $27,6 desde octubre de 2022, a pesar del aumento de la inflación. No obstante, a fines del corriente mes vence el último decreto firmado, por lo cual, de no renovarse este decreto el valor de este tributo aumentará según la inflación".

Aumento en el precio de los combustibles

El recuento de los precios según el Instituto es: "En marzo de 2018, el valor del tributo era de $7,13. Ese monto a precios de enero de 2024 equivale a $227. Respecto al valor actual de $27,6, el valor potencial del impuesto es un 722% más alto".

Ahí se explica el aumento del 25% para los combustibles desde este 1° de febrero si el Gobierno nacional no soluciona de alguna manera el conflicto: "Tomando como referencia el valor de un litro de nafta súper en la ciudad de Córdoba de $806, bajo el supuesto de traslado del 100% del incremento del tributo, el precio aumentaría a $1.005, es decir, un incremento del 25%. Convirtiendo estos valores al tipo de cambio oficial peso-dólar, implicaría pasar de U$S 0,95 a U$S 1,2".

nafta_2

Es así que, desde el punto de vista de la carga tributaria, la nafta súper pasaría de un 24% a un 39% de una semana a otra. Aunque se prevé que las subas podrían decretarse en tres partes pero con el aumento de la inflación, complicaría la situación.

Entre las conversaciones, está el ministerio de Economía que ya retiró el paquete fiscal de la Ley Ómnibus que genera más dudas que certezas si los mercados no dan señales rápidas.