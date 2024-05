Mauro de GH en BBN: del "talón de aquiles" de Furia, a lo que nunca contó de la escandalosa pelea

Mauro D'Alessio se convirtió en el nuevo participante eliminado de Gran Hermano tras quedar, como a muchos les ha pasado, en un mano a mano en la placa contra la jugadora más fuerte de la casa: Juliana "Furia" Scaglione. La particularidad de este caso es que justamente al "hermanito" de 27 años le tocó enfrentarse en esa instancia con quien comenzó siendo su pareja dentro del reality, pero terminó transformándose en su enemiga a base de gritos, insultos y peleas.

Mauro D'Alessio fue uno de los primeros nuevos participantes de Gran Hermano.

El domingo anterior se vivió dentro de la casa una de las peleas más fuertes en lo que va del programa y los protagonistas fueron nada más ni nada menos que Mauro y Furia. Luego de enfrentarse, carearse y de que Juliana lo agreda casi que con un diccionario de insultos completo, ambos quedaron nominados por decisión de sus compañeros y el público decidió que sea él quien abandone la casa. No obstante, una noche anterior de la eliminación, hicieron las pases, durmieron juntos y se despidieron a puro amor.

En diálogo con BigBang , Mauro describió que vivió "a full" la experiencia Gran Hermano porque lo que buscó fue "servirle" al programa, pero que a raíz de verse señalado por estar con Juliana por "juego o estrategia", se vio obligado a confirmar que realmente es una persona que le gustó aunque ahora ya se terminó y no habrá otra vuelta más de amor. Además, manifestó su punto de vista con los participantes, aseguró que todos le "tienen miedo a Furia", que Martín Ku no se la juega, que a Zoe Bogach se la ve tranquila pero es todo lo contrario y que Federico "Manzana" Farías "no le aportó nada a la casa".

Mauro D'alessio antes de ingresar a Gran Hermano.

¿Cuál fue tu sensación tras la eliminación?

-Yo siento que estaba como para seguir un rato más y es una lástima que me haya ido pero yo más o menos lo presentía por como venía la semana. Todos me decían que yo no corría riesgo y que se iban a ir Furia o Emmanuel, pero a la vez yo sabía el riesgo que tenía y que era probable que me fuera. A mí me hubiese encantado que entre un amigo mío, hubiésemos hecho un quilombo bárbaro. Igual, en esa casa no se permite un dígito solo, siempre son dos dígitos, no bajan más los participantes. Pero bueno, ya está, tengo que dar vuelta la página y saber que ahora estoy bien, que estoy comiendo pollo que no comí mucho y eso es muy importante. Es como que me estoy rearmando.

¿El pollo y la comida fue lo que más te costó de la casa?

-Me mataron con la comida, se pensaron que me iba a comer todo y al final lo pude llevar bien. Debe haber varios videos míos comiendo los restos del pollo de todos, porque yo como mucho y también huevo. "Gran Huevo", le decíamos nosotros. Yo en mi vida cotidiana como aproximadamente más de un kilo de pechuga por día, más los huevos de la mañana. Yo generalmente no meto tanto huevo en mi vida pero en Gran Hermano eran baratos y comíamos bastantes. Yo estoy acostumbrado a comer más de un kilo por día pero ahí hacíamos dos pollos para ocho y dos pollos para 20. No tenía mucha lógica.

¿Cómo definís tu participación en Gran Hermano?

-A mí todo eso me preocupaba bastante porque yo quería hacer algo como para no pasar desapercibido, más que nada en el sentido mío personal y no tanto con las relaciones y con quien tuve más afinidad. Espero haber contribuido algo con el programa, era mi miedo desde el principio porque fui un afortunado en haber quedado en el programa teniendo en cuenta que también me hubiese gustado entrar el año pasado. Siento que cumplí un sueño y quería retribuir esa confianza que me dio la producción haciendo algo copado para la gente, haciéndolos divertir para que nos vea y no era generar polémica ni nada, sino que es el programa más visto de Argentina y estoy muy orgulloso de haber formado parte. Creo que si tengo que definir mi paso es: increíble.

Más de un kilo de pollo y varios huevos al día: la dieta de Mauro.

Tu mamá dijo que no entendía por qué habías ingresado a Gran Hermano... ¿Cómo se lo explicás?

-Las cosas que diga mi vieja, por favor no me peguen a mí ahí al lado porque no tengo nada que ver. Yo la amo, tengo una relación bárbara pero yo no sé lo que dijo ni lo que dice. Es una cuestión mía y soy bastante maduro para tomar muchas decisiones. Mi vieja no sabe un montón de cuestiones que yo no llegué a contarle porque cuando entré no le conté a nadie, le conté un poco antes como para que no piense que me morí y con mis amigos lo mismo.

¿Hiciste todo en secreto?

-Sí, porque ya me había comido el garrón del 2022 de no entrar así que cuando me llamaron este año hice todo en secreto por una cuestión mía de que se me dé y no tener que quemar ni que se me pinche nada. Por eso mi mamá no tiene ni idea de un montón de cuestiones atrás que yo sé y lo digo con todo respeto hacia ella que la amo, pero yo no me voy a quedar pegado a cosas que dice ella de las cuales yo no tengo idea. Yo no sé qué vio, que se vio y yo sé que ella me súper ama, que quiere lo mejor para mí pero le tengo que contar un montón de cosas que no sabe.

La mamá de Mauro aseguró que no entendió por qué entró a Gran Hermano y que, cuando se enteró, se "quiso matar".

Ella dijo que no entendió por qué entraste pero que te gustan mucho los medios...

-La realidad es que yo entré porque necesitaba sensaciones nuevas en mi vida, yo sentía que era todo muy rutinario y yo tenía para dar algo más de lo que estaba haciendo que si bien no me iba mal ni mucho menos, necesitaba nuevos estímulos. Obviamente que ahora espero conseguir trabajo porque sino no sé qué hago. Pero bueno, después de la viralización del casting del 2022, que me habían llamado para entrar y después no se me dio, me había quedado con esa espina. La verdad que entrar a Gran Hermano era un sueño, lo pude cumplir y viví literalmente full la experiencia así que no me puedo quejar de nada. Estoy súper agradecido de mis amigos, mi vieja que entró en congelados, me hizo el aguante afuera y entiendo también que no le gustaron las últimas cosas que estuvieron pasando que no la culpo pero bueno le tengo que explicar un montón de cosas y sobre todo por sensaciones mías. Yo le sacaría el dramatismo que ella le pone, ella no tiene idea y la entiendo porque es madre defensora pero bueno, tengo que hablar un montón de cosas.

¿Veías al programa antes de entrar?

-No, nada. Cero. No veía nada y antes de entrar, entré al Instagram de Gran Hermano para saber al menos los nombres de los participantes. Soy una persona que hace muchas cosas en su vida cotidiana y mi momento de ocio prefiero tomármelo para mí como para ver cosas que me interesan más. El programa me gustó siempre pero no lo veía simplemente porque tenía otras cosas para hacer y encima cuando arrancó, al toque me fui de vacaciones así que tampoco tuve tiempo. Cuando me llamaron tampoco quería ver nada porque no lo quería quemar porque yo me conozco y si arrancaba a verlo me iba a obsesionar y cuando me confirmaron que entraba, empecé a ver para saber los nombres y gustos de cada uno para no estar tan en pelotas y quedar mal porque es incareteable que después de tres meses no sepa de ellos.

Mauro D'Alessio dentro del confesionario.

¿Te sorprendiste de alguno de los participantes?

-Hay muchas cosas que te sorprenden ahí adentro de cómo cambian las perspectivas de los jugadores adentro y afuera. Una de las cosas que más me llamó la atención de Furia fue justamente eso, ella tiene su afán de que grita y todo, pero después hay una persona súper dulce. Obviamente tiene todos los ataques como ya vimos, que yo no comparto para nada, pero sí hay cosas que le banqué y le banco todavía porque cuando quiere es una persona súper dulce y amorosa. Después, hay otros personajes que están o pasaron dentro de la casa que se ven diferentes.

¿Por ejemplo?

-Zoe. Ella se ve súper tranquila pero cada tanto te mete algún comentario tajante que te sorprende. Vos la miras y decís que es una chica súper tranquila pero a veces no lo es. Otro ejemplo es cuando se ven personas que dicen que hacen cosas dentro de la casa pero no hacen nada, como Manzana. Yo lo quiero un montón a él y tengo una gran relación pero ahí adentro le tenían mucho respeto por la cantidad de seguidores con los que entró, pero no sé si hizo mucho para el juego. Y ojo, te lo digo desde mi punto de vista. Él es un tipazo pero no aportaba nada.

¿Y hubo alguien que te haya sorprendido para bien?

-Una de las personas que me sorprendió mucho fue Bautista, tenemos gustos similares, la misma edad, él me entendía, nos re escuchábamos y ni hablar de Darío, que desde el principio me dio una mano enorme. Incluso, una de las razones por las que yo me quedé tanto tiempo en el reality fue gracias a él que siempre estuvo en todos mis momentos y me calmó cuando lo necesité. Ni bien entramos, yo me prendía en todas las discusiones, me tomaba súper personal todo y él me contenía para que yo no me saque de quicio y no pierda. Es como mi viejo y se puso muy mal cuando me fui y yo también. Lo abracé y nos quebramos. Es un gran jugador, muchos lo joden porque no dicen lo que hace pero como no juega con nadie se ponen un poco nerviosos.

Mauro D'Alessio quedó eliminado de Gran Hermano.

¿Te sentiste juzgado cuando empezaste a encarar tu relación con Furia?

-Sí, me sentí señalado porque todos pensaban que yo estaba con Furia sólo por estrategia porque creían que había visto el programa y ninguna de esas dos cosas eran ciertas. Yo en varias ocasiones que me mencionaron eso, les dije: "¿Por qué piensan que si alguien se acerca a Furia es por estrategia o juego? ¿Ella no tiene derecho a estar con alguien?". Y cuando pasaba eso, nadie me respondía. Yo me acerqué a Furia porque hubo un montón de cosas que me gustaron de ella y otras que bueno, no me gustaron nada que es parte de la relación de bancarte cosas que no te gustan hasta que se hace insostenible. Yo una vez le respondí eso a Joel, que me había dicho que yo estaba con Furia por juego. Estar adentro es muy difícil, necesitas una contención porque realmente estas aislado y no sabes nada y necesitas a alguien que te apoye y te contenga. Yo sinceramente siempre le dije que no quería jugar con ella aun sabiendo que si me enganchaba a jugar, probablemente llegaba hasta la final solamente por estar con ella. Y esas son una de las cosas por las que queda demostrado que jamás me acerqué por juego o estrategia.

¿Por qué no querías jugar con ella?

-Porque ella hacía cosas en el juego que no me parecían bien o que no compartía los valores que yo tengo y siempre se lo dije en la cara. A mí no me gustaba todo el juego de manipulación e incluso una de las cosas que más le molestaba a ella era que no me podía manipular y yo hacía lo que se me cantaba. Una de las cosas que más le cuesta a ella es no tener el control porque siente que todo se le va de las manos y más con alguien con el que está compartiendo algo. Por eso chocábamos tanto, aparte yo siempre le respondía. El tema es que ella tiene una manipulación bastante excesiva a tal punto de lastimar al otro jugador como para que se desestabilice y tenga ganas de irse por estar llorando en los rincones sin querer hacer nada. Yo eso no lo veía bien y por eso no quería jugar con ella. Cuando entró Coty, Furia y Emmanuel me pidieron que me haga el novio de Coty para después decirle que no y romperla, pero yo no soy así y no tengo por qué hacer cosas que no quiero y porque no me manejo así en mi vida, ella me decía que yo era un cagón pero ella no entendía que yo no soy así. Yo a ella le entendí todo, pero ella no me quería entender nada a mí.

Mauro y Emmanuel se sacaron chispas en la casa de Gran Hermano.

Cuando entraste también tuviste algo con Cata... ¿Por qué con ella no fluyó y con Cata sí?

-Es que al principio entré a repartir picos para todos lados, con Cata tuve chapes y todo, pero Cata me tomó de punto porque era un blanco fácil por cómo me había mostrado y yo siempre dije lo mismo: ella se come el papel de panelista, que está fantástico porque es su juego, pero cuando tenías que sentarte hablar con ella, es un cago de risa y la pasábamos súper bien. Creo que no se dio porque es muy difícil tener relaciones dentro de la casa porque muchos no se animan o lo ven como debilidad o como que les puede afectar y prefieren mantenerse al margen y seguir. Creo que Cata al entrar y salir tenía algo afuera y lo quiso respetar, yo no tenía ni idea porque lo respeté, pero no se dio no sé por qué. Nos divertimos los dos pero ya está, ahora le mando un chape.

Si le mandas un chape y se lo das, es un escándalo...

-No sé. Con Furia ya está todo, ya se terminó. Yo no sé muchas cosas igual de afuera porque es todo muy reciente, pero yo por mi parte siento que ya está, que se terminó, que me banqué muchas cosas y que lo cerramos de una muy buena manera los dos. También sé que lo que diga ella adentro de la casa es algo de ella y yo puedo decir acá afuera lo que pienso, creo que en su momento lo que tuvimos estuvo muy bueno y que lo cerramos de la mejor manera. Después, habrá un montón para debatir pero bueno...

Mauro D'Alessio y Furia, muy enamorados dentro de la casa.

¿Te llegaste a enamorar de Furia?

-Es alguien que yo aprecio mucho, respeto y quise mucho. La quiero en realidad porque me ayudó y contuvo un montón, me gustó pero no sé si me enamoré. Para enamorarse tenes que pasar más tiempo con esa persona y en otro contexto. Nosotros lo vivimos en un contexto muy intenso y en ese pequeño lapso de tiempo no llegas a enamorarte aunque sí es una persona que yo valoro mucho en un montón de cosas. Por mi parte está todo más que bien.

¿Cómo viviste la discusión que tuvieron?

-Yo intenté mantener la calma en todo momento, estuve muy tranquilo siempre porque yo jamás le mentí, siempre le fui de frente con la verdad porque cuando le dije que prefería que se vaya del juego se lo dije en la cara, pero en todas las discusiones que tuvimos que la más fuerte fue la del domingo, después tuvimos mil discusiones entre los dos y con Emmanuel. Yo siempre lo resolví de la misma manera, con tranquilidad y sin miedo como muchos le tienen. La discusión fue lo que se vio, una persona que me insultó de arriba abajo que me dijo un montón de barbaridades y yo lo dije ante las cámaras, todo lo que ella dijo de mí es todo lo que ella piensa de sí mismo. Yo me quedé súper tranquilo pero con un poco de bronca conmigo mismo que no es una discusión de igual a igual porque si yo hiciera un octavo de lo que ella hace me voy. Creo que ella superó los límites y yo, encima con los estereotipos que vengo de rugby y mi personalidad, son de los más fáciles de golpear o cancelar.

Furia y Mauro se pelearon fuertemente.

¿Pensaste en lo que hubiese pasado si eso era al revés?

-Sí, lo pensé y me di cuenta que me re hubiesen cancelado si hubiese sido al revés e incluso vi que eso también se opinó mucho pero bueno, no es lo mismo la gente que opina que la gente que vota para que te eliminen. No es lo mismo la gente que ve el programa y banca a un participante pero saca el programa en la propaganda y solamente vuelve para ver quien se va a esos que lo consumen las 24 horas y votan todo el día. Hay una realidad de que alguien se sigue quedando pese a todo y las personas que la van enfrentando se van yendo.

¿Por qué te enojaste tanto en la noche del auto que te cruzaste con Santiago del Moro?

-El día del auto quiero aclarar que no estaba enojado con el auto que no me dejaron participar porque eso fue algo que decidió la casa. Mi enojo fue porque yo sentía que no me había podido defender y que ella dijo un montón de barbaridades mías que no son ciertas y que yo no haya podido decir nada me enojó mucho. Creo que traté de calmarme pero estaba más enojado por todo lo que me había pasado que otra cosa. Encima, en un momento, ella se levanta y me abraza y me dice que "no pasa nada", pero claro, no pasa nada para ella que me insultó de arriba abajo y que la dejaron hablar, descargarse y hacer lo que quería mientras a mí me mantuvieron en silencio. Yo si no estoy bien conmigo mismo de la cabeza no puedo estar y ahí no podía estar.

¿Te eliminaron porque te jugó en contra tu cabeza?

-No, me eliminaron porque yo sentí que me dejaron solo todos mis compañeros. Hay dos maneras de dejarte solo en la casa. Una cosa es dejarte solo en el sentido de que no quieren hablar con vos y otra cosa es dejarte solo en el sentido de que quieren que te vayas para no generar más conflicto. Yo quiero hablar de Bautista, por ejemplo, que yo lo considero un gran amigo pero el tipo si quiere m puede votar para que me vaya y estar del lado de Furia en silencio.

Furia y Mauro se despidieron a puro amor.

¿Ninguno de los participantes te bancó?

-Yo creo que para ellos fue mucho más fácil sacarme de la casa a mí que a Furia y hay una realidad que, de los que quedaron en la casa, ninguno se va a animar a plantársele a Furia entonces era mucho más fácil sacarme a mí, que se termine el lío y seguir conviviendo con ella fingiendo demencia como lo hicieron en varios momentos y que todo siga su curso. Muchos de los jugadores que están ahora, están muy inhibidos por su presencia porque tienen mucho miedo de que ella los grite o agreda y por eso no hacen nada. Para ellos es mucho más fácil en este caso ponerse del lado de ella y sacarme a mi sabiendo que yo no iba a actuar de ninguna manera ni a los gritos ni insultos porque soy muy respetuoso con las opiniones de los demás y del otro lado se encuentran contra ella que, no pueden ni quieren expresarse en su contra por el miedo que tienen, más allá de que yo sé de qué algunos querían bancarme a mí.

¿No se la jugaron por vos por miedo a Furia?

-Yo sé que más de uno me bancaba en silencio pero no decía nada por el miedo a Furia y su agresión. Es muy difícil despertarse todos los días con una agresión, con una puteada y no poder decir nada porque probablemente seas el próximo. Afuera me enteré que muchos adentro pedían que el público elimine a Emmanuel pero es muy difícil si se expresan casi que en silencio y faltando pocos minutos para la eliminación. A mí me decían que se vaya Emmanuel para que yo me quede tranquilo, pero eso no es jugársela por mí. Yo que el Chino o que Furia hayan dicho en el confesionario que querían que se vaya Emmanuel no me va ni me viene porque podrían haber actuado de otra manera conmigo para que eso suceda. Entiendo que en el sentido juego me dejaron muy solo pero en lo personal no y siempre estuvieron conmigo, pero en el juego sí porque eligieron la opción más fácil. Yo sé que si el Chino no me hubiera dejado solo en esta placa y me hubiese bancado abiertamente para que me quede, hoy la estaría pasando muy mal siendo agredido por Furia. Lo sé y te lo puedo asegurar. Igualmente no pasó y el que está acá afuera soy yo.