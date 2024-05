Una empanada: Barby Franco quedó impactada por un detalle que podría descubrir una infidelidad de Fernando Burlando

Barby Franco pisó el palito y mientras contaba una anécdota de su vida personal a modo de chiste, se dio cuenta a través de su propio relato que había algo en su inconsciente del cual no se había percatado hasta que cayó... o la hicieron caer: Fernando Burlando podría haberle sido infiel sin que ella se de cuenta.

Todo se dio en diálogo con el programa radial Todo Pasa, conducido por Matías Martin y transmitido por Urbana Play, donde la modelo confesó una de las obsesiones que tiene y que se distribuyen dentro de su domicilio por diversos lugares: los microondas. En ese sentido, admitió que tiene un total de 10 electrodomésticos en su casa y que hubo una sola vez que lo posicionó en un lugar el cual le generó bastante polémica en los medios.

Barby Franco y Fernando Burlando.

"En el programa ganaba muchos microondas no sé por qué, se ve que la pauta estaba muy bien y de hecho, en un momento tuve 10 microondas en casa", aseguró y luego subrayó cuál fue la ubicación más polémica que hizo con aquellos electrodomésticos usados para cocinar o calentar la comida: "Uno de los microondas lo puse en mi cuarto y tuvo muchísimo rebote mediático porque nadie entendía por qué lo había hecho".

A modo de chiste y con una sonrisa dibujada en el rostro, brindó detalles sobre las razones por las que tiene tantos electrodomésticos iguales en su casa y dejó en claro que no los compró como una obsesión, sino que se los regalaron y terminaron siendo tantos que los tuvo que repartir por diferentes ambientes incluso ¡hasta dentro de su habitación!

Barby Franco confesó cuántas veces tiene repetido el mismo electrodoméstico en su domicilio

Fue en ese momento en que le consultaron a Barby Franco qué hace con tantos microondas, ya que no le da el tiempo ni las razones para darles uso a todos por igual y ella brindó un claro ejemplo de por qué los usa, pero aquel mismo motivo fue en el que el periodista la hizo caer y abrir el paraguas de las dudas sobre si Burlando, su marido, le es infiel.

"Por ejemplo, ayer Burlando volvió tarde y se calentó unas empanadas", explicó. Martin le consultó de dónde regresaba y por qué había vuelto tarde; "Me dijo que se fue a una cena, no sé", contestó la modelo. Ahí mismo, el conducto sin un pelo de distraído, la hizo caer en la realidad: "Se fue a una cena, volvió tarde y ¿se calentó unas empanadas? ¿No te das cuenta?".

Todos los panelistas y los que se encontraban dentro del estudio se rieron por la frialdad que tuvo el conductor para hacerle caer en la realidad que sonaba algo difícil de entender que una persona saliera a comer de noche, regrese tarde a su casa y se caliente comida por no haber podido alimentarse. Ante esto, Barby con un mar de dudas en su cabeza manifestó: "Ay, tenés razón. No lo había pensado", dijo ella.

Viendo la preocupación que tuvo la modelo en su rostro porque se dio cuenta del posible engaño del abogado, Martin quiso remediar su error justificándolo por su reacción de regresar de una supuesta cena y usar uno de los 10 microondas que hay en su domicilio para calentarse empanadas: "Mala mía. Te agarra hambre a la vuelta a veces".

Sin embargo, Franco amplió su explicación de lo sucedido en la noche del miércoles y relató el discurso de Burlando para que los demás opinen si se trató o no de una infidelidad. "¿Sabés qué me dijo? Que había ido a la cena, una hora y media tardó, se peleó con el ballet y volvió que nunca llegó a la cena. Y llegó a casa después de una hora y media".

El estudio se quedó en una especie de silencio de tumba, pero Barby Franco -ya lejos de continuar con su gracia- volvió a confesar todo lo que pasaba en su cabeza en ese instante: "Me dejaste pensando". Tras aquel relato, el Matías Martin volvió a caer en la ironía justificando sarcásticamente el accionar de Fernando Burlando: "No, está bien, puede pasar. Yo ayer volví de comer y me calenté unas cositas".