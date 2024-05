Policía acuartelada y docentes reclaman que son indigentes: "Le decimos a los chicos que no hay leche, que hay mate cocido lavado"

Se agrava el conflicto salarial con los docentes de Misiones, reclamo al que se sumaron los policías misioneros que no llegan a pagar los gastos de la canasta básica. Además, el sector de la salud también reclama la mejora de los salarios mientras el gobernador Hugo Passalacqua y su vicegobernador Lucas Romero Spinelli pidieron autorización para salir de la provincia durante 60 días.

El conflicto con los policías empezó a las 4:30 de la madrugada del viernes 17 de mayo y conforme pasaban las horas, la toma creció a más de 3000 efectivos reunidos alrededor del Comando Radioeléctrico I (avenida Uruguay y Félix Bogado de Posadas) en donde llegaron además policías retirados.

Hugo Passalacqua Y Lucas Romero Spinelli

Esta toma es el tercer acuartelamiento que se vive en la historia de Misiones. El conflicto no para de crecer con quema de gomas y piquetes que impiden la circulación en los principales accesos de la ciudad.

Incluso, circuló que la la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ofreció las fuerzas de seguridad nacionales para desalojar con Gendarmería a los oficiales que están protestando. Sin embargo todavía se espera una orden de la justicia federal para proceder con esta acción.

Los policías allí reunidos manifestaron que sus salarios están tan desactualizados que no lelgana costear los gastos de la canasta básica alimentaria. Según el Suboficial Mayor retirado Germán Palavecino que habló en LT 4 confirmó que sus reclamos "no fueron escuchados" y explicó: "Mínimamente, necesitamos que se garantice la canasta básica y eso es superior al 100%".

El gobierno misionero, que abrió la mesa de diálogo sólo había propuesto un 10% de aumento para los oficiales y, al no aceptarlo salieron a la calle con el amotinamiento que no se sabe hasta cuándo durará.

Docentes también en lucha

La lucha docente lleva más días que la policial. De hecho, se volvieron virales las palabras de un Gendarme que, al intentar desalojar a 30 docentes del lugar que ocupaban los docentes en la Ruta Nacional 14 a la altura de Guaraní, amenazó: "Lo que yo no quiero es sacar la escopeta y tirarle a un docente".

Además se realizaron protestas en Salto Encantado y en Aristóbulo del Valle, donde los docentes usaron media calzada para protestar por salarios. También en la localidad de San Vicente que se manifestaron en en el kilómetro 1251.

En primera persona, la docente Mónica Gurina contó en C5N: "En Misiones, los trabajadores de la educación estamos dando una batalla muy grande que comenzó en el 2021 cuando conseguimos que se recuperen los salarios adeudados pero todo con lucha en la calle", dijo y amplió: "Este año en el 2024 desde que comenzaron las clases en marzo estamos reclamando. Tuvimos cortes de rutas, marchas mientras la Gendarmería nos amenaza y hoy dónde andás se está buscando impedir protestas, creemos que desde la docencia que es un acto de sanidad revelarse ante la injusticia".

Mónica contó cuánto gana un docente en Misiones: "En Misiones los docentes somos indigentes. Ganamos 250 mil pesos y la que más gana está en 350 mil pesos, eso es indigencia. ¿Cómo hacemos para sostener nuestra familia?", se preguntó.

Docentes en lucha en Misiones

Además, contó cómo es el conflicto con el sector de la salud: "Los trabajadores, compañeros de la salud pública ,cuando el gobierno nacional ataque las obras sociales, la gente va a atenderse al hospital público para que los atiendan nuestros compañeros que también son indigentes, cobran 400 mil pesos".

Además, contó: "Entonces en este marco, la verdad es que hoy se ofreció desde la provincia un aumento del 22% y por supuesto que fue rechazado y van a la lucha la semana que viene", dijo contundente la docente.

La crisis social escala sin precedentes; Mónica contó cómo dos de sus compañeras se sometieron a una huelga de hambre para reclamar por sus salarios: "La semana pasada dos compañeras nuestras hicieron huelga de hambre", dijo y contó algo desgarrador: "Una de ella nos contaba que no le podía dar de comer a sus hijos y que dándole de comer a sus hijos quedaba sin comer ella".

Las consecuencias fueron fatales: "Eso se transformó en un acto a favor de la docencia que fue tener prácticamente 5 días de huelga de hambre que la sacó del juego por su resistencia física que ya no daba más",

Sobre la salida de Passalacqua y Romero Spinelli de la provincia, Mónica opinó: "El Gobernador y el Vicegobernador de la provincia han pedido autorización para ausentarse del país por 60 días. Nosotros vamos a pagar las consecuencias de que se vayan, desconocemos cuál es la razón por la que se van y cualquier razón ¿es este el momento? ¿Cuando la provincia arde y necesitamos respuestas?", cuestionó.

Además de la situación de docentes, médicos y ahora policía, Mónica contó que otros sectores sociales están pasando por la misma: "Además, acá también están complicados los compañeros productores de yerba, los compañeros de Agricultura familiar despedidos. Es decir, en las escuelas primarias y secundarias tenemos a los hijos de aquellos que tienen más necesidad que la propia maestra".

Passalacqua y Romero Spinelli

Mónica contó amargamente: "La maestra es la cara del Estado y los alumnos pregunta 'maestra, a qué hora llega la leche' y vos tenés que contestarle que no hay leche, que hay un mate cocido lavado con dos torradas porque no hay nada para ofrecer", dijo.

Y contó también cómo es la situación en los comedores escolares: "En los comedores estaban pagando 95 pesos por alumno y gracias a nuestra lucha se elevó a 200 pesos por chico. Es absolutamente insuficiente".

Mónica piensa que el conflicto se tiene que solucionar rápidamente: "Tenemos una mesa el día martes 21 y esperamos que podamos llegar a un acuerdo". Sobre esto también reflexionó: "Porque los docentes de Misiones queremos estar en el aula, ese es nuestro lugar, no la calle ni la lluvia ni el frío, no queremos estar en peleas con los vecinos, con la gente. Nuestro lugar es el aula y queremos volver inmediatamente pero acá nos empujan a seguir disputando salarios". Para terminar Mónica fue contundente: "Nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que la plata aparezca".