Viernes complicado: paro de colectivos en el AMBA en reclamo por la falta de pagos de salarios y aguinaldos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios de transporte no llegaron a un acuerdo paritario y este viernes son varias las líneas que no ofrecerán sus servicios en reclamo por la falta de pagos de salarios y aguinaldos. Los empleados del sector advirtieron que desde las 00 de este viernes habrá retención de tareas y la circulación de las líneas que se encuentran en conflicto se verá seriamente afectada. "Están en duda algunas empresas, muy pocas, pero recién a las doce de la noche vamos a tener las que no pagaron", habían precisado fuentes gremiales en relación a las compañías que podrían ver afectado su servicio ante la huelga.

Paro de colectivos en el AMBA

Al mismo tiempo, afirmaron que la medida se levantará para el caso de las firmas que cumplan con el pago adeudado en el transcurso del día. A través de un comunicado de prensa, el sindicato dio a conocer la medida de fuerza que afectará la jornada laboral de miles de personas. "Debido a la falta de pago de salarios por parte de algunas empresas del AMBA, se ha decidido llevar a cabo una abstención de tareas en dichas empresas", manifestaron desde UTA.

Y agregaron: "Este incumplimiento se debe a la demora del gobierno nacional en la asignación y entrega de los subsidios correspondientes, lo cual impide a los empresarios cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma". En este sentido, el sindicato aguarda que el Gobierno nacional "realice la acreditación de los subsidios necesarios para que los trabajadores perciban sus salarios, que son de carácter alimentario, más en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando en conjunto de los trabajadores".

La advertencia por parte de los choferes de colectivo se dio en medio del encuentro que el gremio tuvo con las cámaras empresarias este jueves en la secretaría de Trabajo, donde tampoco hubo avances en la paritaria. La pulseada salarial de la UTA con los empresarios de colectivos está vinculada directamente con el Ejecutivo nacional, ya que existe un desequilibrio en el nivel de subsidios que garantiza el servicio.

Más de 20 líneas no brindan servicios en reclamo por la falta de pago de aguinaldos.

Por su parte, la secretaría de Transporte que encabeza Franco Mogetta se manifestó en relación al comunicado emitido este jueves por el sindicato que agrupa a los choferes de colectivo e informó que los pagos de salarios "son obligaciones de los empresarios con sus empleados". "No hay una fecha de pago obligatoria de fondos a las empresas. A pesar de ello, desde Transporte se instrumentan todas las medidas necesarias para asegurar los fondos lo antes posible", expresaron desde el organismo que depende del ministerio de Economía.

Además, señalaron que el pago de "las compensaciones que realiza la Secretaría de Transporte ya fue enviado al banco y está próximo a acreditarse en las cuentas de las empresas en las próximas horas" y recordaron que las empresas que no presten servicios "serán sancionadas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y se les realizará las deducciones correspondientes a las compensaciones del mes".

Colectivos y trenes aumentan sus tarifas hasta en un 250%

La líneas afectadas hasta el momento por la medida de fuerza son: 22, 114, 129, 143, 145, 148, 159, 160, 219, 247, 300, 338, 372, 382, 383, 406, 500, 584, 603, 619 y 620, las cuales fueron las primeras en informar que no iban a circular hasta que no se regularice la situación. De la misma forma, no se descarta la posibilidad de que con el paso de las horas otros servicios se sumen a la medida de fuerza.

Por ahora, las empresas de colectivos que negaron sumarse al paro fueron el Grupo DOTA (5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 Almirante Brown, y 520 Lanús), El Puente S.A.T (32, 75, 128, y 158), La Vecinal de Matanza (180 y 630), y Grupo SAES (85, 98, 275, 307 y 506).