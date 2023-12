"A no llorar tanto, Riquelme": sortearon a un nuevo juez y Eduardo Feinmann picanteó a Román

¿La tercera será la vencida? El domingo 3 de diciembre se tendrían que haber realizado las elecciones en La Bombonera para elegir al próximo presidente de Boca, pero fueron suspendidas por una denuncia por "irregularidades" hecha por la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Desde entonces, el mayor de los problemas radica en designar un juez en la causa porque el primero presentó la renuncia del caso, denunciando "amenazas", el segunda dio un paso al costado apenas recibió el caso y en las últimas horas se confirmó a un tercer magistrado que, de no mediar ningún conflicto, se hará cargo del caso.

Macri y su socio Ibarra

El nuevo juez sorteado será Sebastián Francisco Font que a diferencia de las dos juezas que decidieron renunciar a la causa anteriormente, éste mismo no tiene ningún tipo de relación con Boca, sino todo lo contrario: es socio e hincha de River Plate. Aun así, el primero en encontrarle el llamado pelo al huevo a esta designación fue el periodista Eduardo Feinmann, quien ya encontró de qué manera apuntar contra Juan Román Riquelme para defender a Macri.

Font es titular del Juzgado Civil N°36, ubicado entre las calles Uruguay y Viamonte, y tras salir sorteado para hacerse cargo de la causa realizada por Ibarra y Macri, la Cámara Civil le asignó la responsabilidad de llevar adelante el caso después de dos intentos que salieron fallidos. En la información recopilada, se dejó entrever que el mismo fue designado como Juez en el año 2015 y que no tienen ningún tipo de vinculación con Boca.

¿Qué tiene que ver el vínculo? Las últimas dos juezas que habían sido sorteadas eran socias del club y no sólo es, sino que fueron designadas como juezas mediante el Gobierno de Macri en la presidencia de la Nación. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, Feinmann apuntó directamente contra Riquelme a quien considera que está haciendo mucho revuelo con la situación.

Mediante su programa en Radio Mitre, el periodista señaló al ex futbolista tras enterarse del pasado del juez y de su vida privada en cuanto a lo futbolístico. "Es juez desde el gobierno de Cristina Kirchner", lanzó en primera instancia. "A no llorar tanto, Riquelme. Es de River y lo nombró Cristina. Ahora no hay tutía", agregó.

¿Qué quiere decir con la frase "ahora no hay tutía"? A decir verdad, los comicios iban a realizarse el sábado 2 de diciembre, pero por pedido de la oposición y contemplando que algunas personas por cuestiones religiosas no iban a poder presentarse, se pasaron al domingo.

Luego, tanto Ibarra como Macri realizaron una denuncia por "irregularidades en el padrón" y la primera jueza que tomó el caso, Alejandra Abrevaya, se inclinó sin mucha investigación por demás a suspender definitivamente las elecciones.

En ese momento, fue Riquelme quien aseguró que la profesional no investigó como debía, optó por tomar la decisión más rápido posible que era la de cancelar los comicios y hasta mencionó que "no dio garantías de imparcialidad" y teniendo en cuenta eso, la jueza presentó su renuncia en el caso para ser apartada.

Juan Román Riquelme

Seguido a eso, mediante un sorteo se designó a la Dra Analía Romero como responsable para saber en qué fecha los socios activos de Boca podrían ejercer su derecho a voto, pero la misma optó por tomar la misma decisión que Abrevaya, debido a que ambas fueron designadas como juezas en el gobierno de Macri y además, las dos demostraron ser simpatizantes de Boca.

La queja de Riquelme está a la vista porque sabe que todas estas medidas no son más que motivos de la oposición para embarrar la cancha y que las elecciones no se lleven a cabo.

¿Por qué? Román es uno de los máximos ídolos del club y quien representa a más de la mitad de los hinchas Xeneizes por lo que, según sus palabras, sería una elección en donde ganaría 95 a 5 sin ningún lugar a dudas. Esto mismo es lo que le plantó las dudas a la oposición que movió cielo y tierra para que los comicios sean suspendidos.