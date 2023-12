El Indio Solari llamó a votar por Riquelme y se la re contra picanteó a Macri

Hay dos tipo de personas en este mundo: los que aman a Boca Juniors y los que odian el club; en general no hay puntos medios. Sin embargo, ante la arremetida de Mauricio Macri en el club judicializando las elecciones de los y las bosteras hicieron que muchos de haters de los xeneizes se tragaran sus palabras para apoyar la intención de voto de los hinchas.

Es que el club se dividió en dos, una parte está abocada a la militancia férrea para que el ex futbolista Juan Román Riquelme conduzca el destino del club; la otra mitad quiere que el candidato macrista Andrés Ibarra sea el próximo presidente.

La última foto publicada por el Indio Solari

Algunos definen la conducción de Román como nacional y popular y si hay algo que representa al pueblo argentino es la banda "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota". Su siempre vigente vocalista, el Indio Solari (74) sorprendió a todo el país con una declaración a favor de Riquelme.

Solari apareció muy pocas veces en la historia del rock nacional y de la vida del espectáculo nacional. Sólo cuando le parece algo demasiado relevante es que se expresa, es por eso que se cuentan con un dedo de la mano las entrevistas que dio para medios de comunicación.

Sin embargo, esta vez las palabras del Indio fueron como un bálsamo en el alma de Riquelme que está peleando con uñas y dientes su candidatura. El autor de "Masacre en el Puticlub" expresó a través de un mensaje de voz que se hizo viral: "Aló Román, habla Indio. Quería apoyarte", dijo contundente y continuó: "Porque te lo merecés y porque sé de tu honestidad y de tu capacidad".

El Indio llevará a más de un hincha de Boca a votar a Riquelme porque tiene muchísima influencia entre los ricoteros y lo sabe. "Y entonces quiero apoyarte en esta campaña desleal que te están haciendo", picanteó a Macri sin nombrarlo.

Juan Román Riquelme

El cantante también admitió: "Bueno, vos sabés lo que te quiero y lo que te admiro. Y lo que te he admirado cuando eras jugador y que te admiro también por tu conducta al frente de lo que te toca en Boca". Sacándose cualquier tipo de caretas (si es que alguna vez tuvo alguna), expresó: "Y bueno, esto te lo digo aparte porque yo soy bostero".

Historicidad pura de dos referentes populares

Cuando el Indio banca un proyecto o una persona no duda en jugársela toda y apoyar al 100% esos ideales. Por eso, aunque a muchos les haya llamado la atención, el piropo político del Indio a Román no es novedad. Desde tiempos inmemorables el cantante apoyó con su amor incondicional al jugador bostero.

Ya en 2014 dijo: "Román ha sido, de todos los jugadores que vi, el que más me ha hecho disfrutar del fútbol". Esta declaración fue inmortalizada en papel en el libro de Diego Tomasi llamado "El caño más bello del mundo".

En 2017 se grabó un documental sobre Román que fue dirigido por Sebastián de Caro. Allí entrevistaron al rockero que no tuvo reparo en opinar: "Ya he escrito mi mirada de cómo jugabas vos al fútbol, no soy técnico pero disfruté mucho del tiempo que jugaste, ni hablar las maravillas que te he visto hacer en el campo de juego".

"Volvé, Román...", dijo en 2019 cuando apoyó la fórmula Ameal-Pergolini-Riquelme para las elecciones de Boca en ese año. Además expresó: "Nunca vi a un jugador mejor que vos y quiero que vuelvas a Boca como sea. Yo te califiqué como un artista y eso es lo que sos, un artista del fútbol".

Recuerdos que mienten un poco: la carta de amor a Riquelme

Relájese porque la siguiente lectura le erizará la piel. "Recuerdos que mienten un poco" es un libro autobiográfico del Indio basado en una entrevista periodística de Marcelo Figueras. Allí habla sobre sus pasiones, su historia, sus dramas, dilemas y de sus grandes amores, uno de ellos es Riquelme a quien le dedica un fragmento verdaderamente hermoso.

Fragmentos del libro "Recuerdos que mienten un poco"

"Un artista, creo yo, casi desconociendo tal magnitud y aceptando con gratitud ser un músico popular, tiene el deber de cruzar la frontera del sentido común de la sociedad donde se manifiesta. Visitar esa tierra incógnita las veces que sea necesario para así observar la vida desde un estado de conciencia que escapa con paso rápido de las tradiciones, del legado de los muertos. Sus recompensas son la soledad, el viento recio y transitorio de la pasión y las borracheras provocadas por la belleza ocasional. Probablemente no consiga nunca que su destino sea nada más que el eco de sus deseos. Debe, entonces, ser lo suficientemente valiente como para que el temor no le impida a su apetito amoroso exponer lo que cree que debe expresar. Aceptará que su destino sea relativo pasajero y violento. Sus emociones, sus reflexiones y sus juicios personales, si no toma por asalto la esquiva belleza, no son nada. De lo extraordinario y extraño debe nutrirse su estilo (que nunca es neutral). Ahora bien, luego de todo este parloteo con el que he jugado a describir lo que no me es propio, recién ahora veo que una definición ejemplar y clara me llega para acabar con este intento en vano. Y digo entonces: UN ARTISTA ES ROMÁN".