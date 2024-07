Cúneo Libarona: de rechazar las SADs en Racing y redactar el estatuto que las prohíbe, a militarlas en la era Milei

Son permanentes las contradicciones de los miembros de La Libertad Avanza (LLA) en cuanto a los cargos que ocupan, con el codo borran lo que escribieron con la mano. El caso de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia es literal: formó parte de la redacción del estatuto de Racing que prohibía convertir al club en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), proyecto que ahora impulsa Javier Milei.

Es que, a través de de la Inspección General de Justicia el gobierno nacional habilitó que los clubes de fútbol se conviertan en SAD, proyecto impulsado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

Mariano Cúneo Libarona

La resolución 15/2024 de los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 reza: "Debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina".

Esta resolución es destructiva sobre todo para los clubes de barrio que podrían convertirse en empresas dejando atrás la democratización del acceso a los deportes para chicos y chicas que viven en barrios populares. Esa idea resonó desde siempre en los clubes de barrio hasta ahora que el gobierno de LLA propone las "privatizaciones".

Sobre este tejido le preguntaron a Cúneo Libarona que, en su momento fue candidato a presidente del club de sus amores, Racing. La respuesta del magistrado fue un tiro al ángulo: "Renuncié a la parte legal, me quedé con algo que me apasiona que es la educación, tengo el Colegio de Racing a cargo, los legales no tengo nada que ver", empezó y siguió: "Bondades del nuevo sistema que propone el presidente Milei. Primero, libertad, que los asociados elijan", explicó.

Con respecto a su decisión sobre convertir en los clubes en SAD, Cúneo Libarona puntualizó: "No todos los clubes lo necesitan, muchos como Racing -que es un club muy bien administrado y ordenado- y sus asociados son sus dueños, yo puse en el artículos 3 que estaba prohibido a hacerlo, sin perjuicio de que una ley superior como un decreto presidencial está sobre un estatuto de una asociación civil", dijo dejando de lado su compromiso con el club sobreponiendo sus intereses políticos para alinearse con el actual presidente de la Argentina.

Cancha de Racing

El Ministro de Justicia defendió a capa y espada la resolución presidencial: "Cada club elige, así son los dueños, los asociados quienes van a votar y cada estatuto elige", comentó y siguió: "Clubes importantes como Boca y River que tienen ingresos considerables, Racing que está bien administrado... tal vez digan los asociados 'de ninguna manera quiero este sistema' pero todo el resto lo necesita".

Mariano Cúneo Libarona explicó sin vueltas: "La gran mayoría lo requiere y es imprescindible porque no le da la economía y va a implicar un gran mejoramiento", contestó finalmente a la pregunta sobre la conversión de clubes en empresas futbolísticas.