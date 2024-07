Riquelme habló de la escandalosa demora de Boca para inscribir a sus refuerzos: "Fueron muy estrictos"

Una nueva crisis en Boca Juniors, que promete debilitar la conducción política de Juan Román Riquelme en la institución, estalló en las últimas horas. Es que el equipo llegó tarde a presentar ante la Conmebol los cuatro refuerzos con los que se hizo durante el último mercado de pases (mientras se disputaba la Copa América), y estos no podrán estar este miércoles en la Ida de los 16avos de Final de la Copa Sudamericana, en los cuales se enfrentarán a Independiente del Valle en Ecuador.

"El Club Atlético Boca Juniors quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la Conmebol ha notificado que los jugadores Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no han sido habilitados por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países", revelaron en un comunicado que emitió la institución en sus redes sociales. "Como siempre queremos informar a todos con la verdad con el fin de compartir el día a día de los movimientos de nuestro Club" concluyeron allí.

El comunicado oficial de Boca Juniors sobre los papelones a la hora de registrar los refuerzos.

El papelón fue tal que los socios y socias estallaron en las redes sociales en un enojo unísono contra la falta de profesionalismo que mostró la conducción, al enviar tarde la información que necesitaba la Conmebol para autorizar que puedan jugar el miércoles. Es que los argumentos esgrimidos no reconocen que que los dirigentes tuvieron más tiempo del que debían para presentar los papeles, ya que Paraguay tiene una hora menos que Buenos Aires.

Así fue como, en la bronca contra los ex futbolistas xeneizes que toman tareas en Boca, apuntaron contra Mauricio "El Chicho" Serna y recordaron un viral muy famoso de él, cuando en una entrevista ante el canal del club una vez asumido su cargo, reconoció lo perdido que estaba. "Realmente ni yo sé cuáles son mis funciones", lanzó allí.

Quien no se guardó nada a la hora de intervenir sobre el tema fue el mismísimo Riquelme, presidente de la institución deportiva. "Yo mañana tengo la suerte de estar en Ecuador, voy a tener la suerte de conocer el estadio de Independiente del Valle. Seguramente que va a ser un gran partido, tanto el que juguemos mañana como el de nuestra casa. Nosotros tenemos muchas ilusiones en los 180 minutos de poder pasar", soltó frente a la prensa.

Cuestionado acerca de que la cancha del equipo ecuatoriano cuenta con una capacidad máxima de 12 mil espectadores, el dirigente se puso firme y pidió que no haya favoritismo con los demás. "Si Conmebol tiene un reglamento en el cual han sido tan estrictos con nosotros, yo otra cosa no puedo decir. Si lo que vos decís con el tema del estadio no cumple con las normas, me imagino que Conmebol será igual de estricto que lo que fue con Boca Juniors", sostuvo.

Quien tendría decidida su salida a partir de la falta de pericia demostrada por la conducción de la institución es el entrenador Diego Martínez. "Por los chicos dirijo los 16avos, pero me voy", habrían sido las palabras que soltó en pleno enojo, de acuerdo a lo que contaron algunos partidarios de Boca Juniors, quienes advirtieron de la calentura que tiene el director técnico ex Tigre.

Al mismo tiempo, entre el listado de convocados para hoy, además de los cuatro refuerzos que compró con tiempo para poder tenerlos, no estará el Edinson Cavani, quien presuntamente se lesionó durante los entrenamientos previos. Aunque existan quienes afirmen que la decisión del uruguayo se debió también a un enojo por lo ocurrido.

Cavani tampoco estará en el duelo de Copa, ya que se lo pierde por lesión.

Por otro lado, el entrenador cuenta con cuatro jugadores que están con la Selección Argentina que conduce Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos 2024. Se trata del arquero Leandro Brey y los mediocampistas Ezequiel Fernández, Kevin Zenón y Cristian Medina. Mientras que en la preparación Martínez, paraba al equipo con este plantel: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Belmonte, Medel, Milton Delgado, Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Ahora, a falta de tres nombres no confirmados, se sabe que Jabes Saralegui podría ir en lugar de Blanco, y que el juvenil Mauricio Benítez haría lo propio por el chileno que se peleó con Lionel Messi. A su vez, estaría Lucas Janson para incorporarse como mediocampista por la izquierda.