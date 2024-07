De la emoción del Dibu por la nueva final, al sincericidio de Julián Álvarez: "Definí un poco mal, pero entró"

El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez habló luego del triunfo por 2-0 ante Canadá en las semifinales de la Copa América y destacó: "Estamos en otra final y vamos a afrontarla como se merece".

Con la victoria ante los canadienses, la Scaloneta se metió en su cuarta final consecutiva e irá por un nuevo título luego de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

El cordobés, quien abrió el marcador ante los canadienses tras una gran asistencia del mediocampista Rodrigo De Paul, explicó que "parece fácil después de todo lo que venimos haciendo, pero no hay que dejar pasar por alto que no lo es", y dio detalles sobre su anotación: "El pase de De Paul fue muy bueno y el control también. Definí un poco mal, pero entró".

El jugador del Manchester City lleva dos goles en la actual edición del certamen continental, ambos frente a Canadá. El primero en el partido inaugural de la fase de grupos, que le sirvió para cortar con una sequía de más de un año con la "Albiceleste" y el segundo en el de esta noche.

Con respecto a la presión constante que ejerce ante los defensores rivales, dijo: "Soy uno de los primeros defensores ahí arriba e intento dar una mano en lo que me piden".

Otro jugador que habló con la prensa fue el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, quien reconoció: "Es un orgullo como argentino volver a jugar otra final. Es la cuarta con esta camiseta y parece la primera".

El "Dibu" viene teniendo una grandísima actuación en esta Copa América, en la que solo recibió una anotación. "Me siento cada vez mejor. Siempre que me meten un gol me corrige muchísimo", analizó al respecto.

"Ya lo había dicho antes del primer partido, el mejor Emi estaba por venir, trabajo para eso, tomo mejores decisiones dentro de la cancha y siempre cuando me meten un gol me corrijo muchísimo", reveló.

En tanto, el mediocampista Leandro Paredes destacó en su cuenta de Instagram que la Selección argentina llegó a "una final más" y remarcó: "Mato y muero por estos colores".

Por su parte, el volante Enzo Fernández también exteriorizó su alegría por avanzar al encuentro decisivo y señaló en su cuenta de X (antes Twitter): "A la final de la Copa América otra vez. Lo hicimos de nuevo".