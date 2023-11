Escándalo en Boca: de los 13 mil "socios truchos", más de 4 mil son de la gestión de Angelici

Durante el mediodía de este jueves se desarrolló la mediación judicial, luego de que la juez Alejandra Débora Abrevaya dictaminara la suspensión de las elecciones en Boca Juniors previstas para el domingo 3 de diciembre en La Bombonera.

En este contexto, Juan Román Riquelme, candidato a presidente por el oficialismo y Jorge Amor Ameal, que irá como su vice, se encargaron de llevar una prueba que dejó en evidencia las maniobras de la lista opositora encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Resulta que de los más de 13 mil presuntos socios espurios, 4.189 provenían de la última gestión macrista que encabezó Daniel Angelici. "Dentro de esos 13 mil que están reclamando desde la oposición, hay 4.189 socios que pasaron de adherentes y activos entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019. Está firmado por Daniel Angelici. El problema es que no son de esta gestión", reveló Jorge Rial al aire de Argenzuela, ciclo que se emite por Radio 10.

Juan Román Riquelme

Luego reafirmó la información en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter. "Estos son parte de los 4.189 socios habilitados por Angelici que Macri incorporó como parte de la gestión Riquelme, en los 13 mil votantes señalados como truchos. Es un escándalo. Una denuncia viciada por todos lados. Si no los dejan votar el domingo está claro que quieren la intervención de Boca", aseguró el periodista junto a las pruebas del hecho.

Uno de los principales problemas que trae la novedad es que estos 4189 socios registrados durante el macrismo, que la misma fuerza puso en duda, ya votaron en 2019. Esto quiere decir que si no estaban habilitados, no cumplieron para nada con la ley.

"Y desde el 2015 en adelante, también 7.224 socios activos pasaron derecho siendo adherentes. Todo eso es parte de lo que le están presentando a la jueza. Lo que están diciendo es: 'Muchachos, los que ustedes estaban diciendo que nosotros metimos, no eran nuestros. Ya venían de la gestión de Angelici'", indicó Rial.

El tuit de Jorge Rial donde expone la maniobra macrista para intervenir Boca Juniors.

El conductor también profundizó acerca del verdadero plan de Macri, el cual quedó en evidencia a partir del descubrimiento del actual oficialismo de Boca. "La gente de Riquelme está convencida de que quieren la intervención del club", afirmó el conductor. "Ojo con Riquelme a la tarde en la mediación. No vaya a ser que hoy tengamos otra conferencia explosiva, pero más profunda. Si habla, como me habló recién alguien muy cercano, hoy puede explotar el mundo", advirtió.

Según relataron al aire del programa radial, el presunto plan de la oposición que encabeza Macri es, antes que nada, suspender el acto eleccionario del domingo y evitar que los socios pueden elegir. Con ese primer objetivo cumplido, podrían avanzar en el segundo: el de la intervención. Para eso estarían esperando el cambio de gobierno y que en la Inspección General de Justicia (IGJ) "venga alguien amigo", que "como ya se hizo en el 2015 con la AFA, intervenga Boca Juniors".

Andrés Ibarra y Mauricio Macri

El peligro de ese hecho es que, una vez dentro de la intervención, se pueden hasta modificar los estatutos sin importar la opinión de los socios, y dar rienda libre a una potencial privatización de la institución deportiva. "Es un escándalo esto. La jueza armó un tema sin revisar absolutamente nada. No le importó nada. Gravísimo. Las fechas mal, a los testigos no le ponen nombre y apellido y no son testigos protegidos, el oficialismo no tuvo acceso a esa causa. Y ahora se agrega esto", cuestionó Rial.