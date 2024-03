Federico Beligoy encendió la llama, picanteó a Tévez y defendió al arbitraje: "Si alguna vez pateó una pelota, eso no fue penal"

El martes por la noche, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se vio totalmente expuesta con una situación que es sumamente criticada dentro del deporte más popular: el arbitraje. Mientras caía el atardecer, Independiente se enfrentó ante Barracas Central y a pesar de que no se sacaron ventajas, ya que culminó en un empate 2-2, el centro de la atención se la llevó el pésimo desempeño del árbitro Pablo Dóvalo y su par Luis Lobo Medina, que estaba a cargo del VAR.

Carlos Tévez

En el fútbol, como en todo, siempre se vieron las injusticias y hay claros equipos que son beneficiados a diario y no por perjudicar a otros, sino más bien por lo que significa aquella institución para lo que es la AFA. El martes, se vio un claro reflejo de lo que viene sucediendo en el fútbol argentino hace años, que fue nada más ni nada menos que el arbitraje inclina el campo de juego a favor del "Guapo".

Lo que sucedió en el estadio Tomás Adolfo Duco no fue más que un robo descarado hacia Independiente: Alexis Domínguez debió ser expulsado por un tremendo planchazo a destiempo contra Iván Marcone que el árbitro decidió no expulsar y casi a final del partido, Dóvalo volvió hacer de las suyas e ignoró un claro penal por mano de Carlos Arce, lo que provocó que los ánimos se caldearan y que todo terminara en descontrol.

Carlos Tévez, DT de Independiente, se mostró "caliente" y consideró que el arbitraje inclinó la balanza a favor del local. "Nos cagaron. Este tipo (por Dóvalo) tiene que empezar a terminarla porque se caga en el trabajo de los chicos y del club. Ya tiene antecedentes con Barracas y viene y te roba igual", dijo.

Furioso, Tévez confesó que antes del partido habló con sus dirigidos y les dijo "que jugábamos contra 14", en relación al árbitro y los jueces de línea. "Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba. No voy a hablar del VAR. Saben que no hablo del VAR ni de los arbitrajes, pero lo de hoy ya es muy obvio. Siempre pido que me caguen, no quiero que me ayuden... Así me parece que el fútbol argentino hoy está dañado", completó.

Carlos Tévez

Luego de aquellas declaraciones, se tensó un cruce de ida y vuelta mediante Twitter (X), en donde Pablo Tovigginio, Tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de "Chiqui" Tapia apuntó contra Tévez recordándole ciertos conflictos legales que tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri y que hoy nada tienen que ver, pero aprovechó para traerlos a colación.

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica", escribió el dirigente que responde a Claudio Chiqui Tapia.

La insólita reacción de Pablo Tovigginio

Tanto el dirigente como el ex jugador de Boca se aprovecharon de la red social X y continuaron diciéndose cualquier tipo de barbaridad desviando el foco de lo que realmente pasó: volvieron a beneficiar a Barracas Central. Como si fuera poco, no es un detalle menor que el equipo del cual Tapia es el propietario, llegó a jugar en la máxima categoría por distintos beneficios que le otorgaron en todas las divisiones que se hizo presente.

Teniendo en cuenta que el pasado del "Guapo" es bastante sucio y no hay forma de limpiarlo y que, una vez más el arbitraje argentino queda bajo la mirada de todo el mundo futbolero por su pésimo desempeño, quien rompió el silencio fue justamente Federico Beligoy, el actual director nacional del arbitraje de AFA, que en vez de asumir los errores de Dóvalo, dijo todo lo contrario.

El ex árbitro dialogó en TyC Sports sobre la actuación de Dóvalo a quien defendió con uñas y dientes sobre su actuación y hasta se atrevió a echarle la culpa a quienes hablaron antes de tiempo del arbitraje, sospechando que esto iba a suceder. "Estoy un poquito enojado por todo lo que se armó en la previa, durante, después... Fueron palabras tendenciosas, armadas, direccionadas. Han afectado a una tarea que fue buena y que yo tengo los fundamentos técnicos y consideraciones para avalar lo que digo".

Federico Beligoy, ex árbitro y actual director nacional del arbitraje de AFA.

Mientras que se hacían conocidos los audios del VAR en ambas jugadas -la expulsión y el penal- dio a conocer que todo eso lo dejó expuesto por decisión propia, ya que no tenían nada que ocultar. "Están saliendo los videos del partido porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Si un chico pateó una pelota en el fondo de su casa, dice que esa jugada nunca puede ser penal".

En cuanto a la técnica, relató: "A su vez yo, con consideraciones técnicas, te explico por qué no fue penal: la pelota viene rebotada de su propio cuerpo, hay una cercanía notoria entre el cabezazo y el jugador de Barracas, porque lo está tomando y desestabilizando. Ambos están saltando hacia el balón y pierden noción del lugar a dónde se encuentra el balón. Y claramente no hay un movimiento de la mano hacia la pelota, siempre la pelota va hacia la mano".

Y prosiguió: "Lo que sucedió es que hay un jugador que se tira a jugar el balón y, producto de jugar el balón, el pie hace impacto en el balón y le hace saltar el pie. Toca con la punta del botín la pierna del jugador de Independiente. Hay arrepentimiento, son cosas para analizar en este tipo de jugadas. El árbitro la vio tal cual y por eso no se revirtió la situación. Es una jugada de clara amarilla".

Sus palabras no convencieron, ya que el foco no se corrió que el arbitraje argentino tiene un sinfín de errores que no se corrigen ni estando el VAR presente. Por eso mismo, la AFA, a través de Claudio Tapia, convocó el próximo lunes en el predio Lionel Andrés Messi a los presidentes y representantes de los clubes a una reunión de Comité Ejecutivo para poder dialogar sobre lo sucedido.