El gobierno volvió a amenazar con la intervención de la AFA, pero "Chiqui" Tapia no da el brazo a torcer

La confrontación entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio "Chiqui" Tapia, y el gobierno de Javier Milei, con Andrés Fassi, presidente de Talleres, como figura clave en el conflicto, mantiene en vilo a todos los amantes de este deporte. Luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ), bajo el control libertario, decidiera suspender la Asamblea General Ordinaria de la AFA programada para este 17 de octubre de 2024 y que las autoridades de la casa madre del fútbol local confirmaran que se iba a desarrollar de todas maneras, el Gobierno anticipó que podría intervenir la sede de la calle Viamonte 1366.

Chiqui Tapia seguirá siendo el presidente de la AFA

Desde el gobierno, tras una denuncia hecha por el presidente de "La T", argumentaron que la AFA intentaba adelantar las elecciones un año antes de lo previsto, acortando los mandatos actuales, lo cual violaría la normativa vigente y los estatutos de la organización. Además, la propuesta de reforma para extender la duración de los mandatos de los directivos de cuatro a cinco años también -siempre según la IGJ- contradecía la Ley del Deporte. La decisión generó una rápida respuesta del Ministerio de Justicia, dirigida por Mariano Cúneo Libarona, quien celebró la medida lógicamente y subrayó que la AFA debía respetar la ley y que nadie estaba por encima de las normas.

A pesar de la postura de la IGJ, las autoridades de la AFA no tardaron en salir a confirmar que seguirán adelante con la asamblea, donde se planea la reelección de Tapia y se discutirán cambios en la estructura del fútbol argentino, como la eliminación de los descensos y la expansión de la Primera División a 30 equipos, respaldándose en un fallo de la Justicia Civil que permite su realización. Para reforzar su posición, "Chiqui" compartió una postal junto a Lionel Messi y Rodrigo de Paul, el gran capitán y una de las figuras clave que tiene la Selección Argentina campeona del mundo, en un gesto con claras connotaciones políticas. "Todos juntos", escribió Tapia.

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y aliado de Tapia, también apoyó esta postura, anticipando una "segunda vuelta" en la disputa con el gobierno. Con todo esto dando vueltas, el titular de la IGJ, Daniel Vitolo, rompió el silencio y se animó a amenazar a las autoridades de la AFA si contradicen la medida y llevan adelante la asamblea de todas formas. "Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado", dijo Vitolo en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.

Mariano Cúneo Libarona y Daniel Vitolo

Para el titular de la IGJ, "están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal". "Y la ley prevé que ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención", desarrolló el funcionario, quien en una charla con CNN Radio Argentina denunció: "La AFA además pretende reformar su estatuto social para mudarse a la Provincia de Buenos Aires y escapar al control que efectúa la IGJ, aparentemente porque hay un acuerdo político con el gobernador (Axel Kicillof) para moverse con mayor libertad".

En caso de que el Gobierno se saliese con la suya e interviniese la AFA, esto podría generar graves sanciones contra la casa madre del fútbol argentino por parte de la Conmebol y la FIFA. Incluso, estos organismos podrían ordenar la desafiliación y prohibirle al seleccionado argentino participar de las próximas competiciones, como por ejemplo la Copa del Mundo o la gran final ante España, ganadora de la última Eurocopa. "Todas las federaciones miembro administrarán sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia de terceros", dice el apartado de la FIFA.