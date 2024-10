La AFA aprobó la reelección de Tapia y el gobierno sigue evaluando una intervención en casos extremos

A pesar de la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el jueves su Asamblea General Ordinaria y aprobó por unanimidad la reelección de Claudio "Chiqui" Tapia para la próxima gestión, entre 2024 y 2029. También se confirmó la anulación de los descensos de la Liga Profesional de Fútbol para tener un torneo de 30 equipos para 2025. Como consecuencia, el Gobierno encabezado por Javier Milei prepara una dura ofensiva en la Justicia, ya que considera que el proceso que le permitirá al ex Barracas Central seguir a la cabeza del fútbol local "se dio de forma ilegal".

Uno de los puntos importantes y que generó más expectativa fue la aprobación total de la lista única -donde figuraba Juan Román Riquelme en uno de los cargos de vicepresidente, Pablo Toviggino, mano derecha del actual presidente, como Tesorero, y Víctor Blanco como Secretario General- que reeligió a Tapia como el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino. A su vez, de manera unánime una vez más, se anularon los dos descensos de la Liga Profesional de Fútbol para la temporada 2024 y se le sumarán los dos ascensos de la Primera Nacional para tener un torneo de 30 equipos para la temporada 2025 del fútbol argentino.

Con 45 presentes sobre los 46 citados para el Predio Lionel Messi, la AFA aprobó el debate de los puntos propuestos en la orden día a pesar de la presencia de los miembros de la Inspección General de Justicia y la negativa del club Talleres de Córdoba. "Solicito que en virtud de la Resolución de la Inspección General de Justicia no se traten los puntos que fueran objetados. Por lo tanto, voto por la negativa", esbozó Rodrigo Escribano, representante de Talleres, quien había rechazado tratar los temas objetados por la IGJ. El Orden del Día también fue aprobado pero esta vez el asambleísta de la T se opuso.

A media asamblea, el representante del conjunto cordobés abandonó el recinto, rodeado de silbidos y dejando su silla vacía. Ante las críticas, Tapia recordó lo que se vivió en AFA hace unos años: "Celebramos cada vez que tenemos la posibilidad de elegir democráticamente a los dirigentes que van a representar al fútbol argentino. Lo digo con mucha firmeza: quienes comenzaron en el 2017 saben de qué hablamos, nos tocó una difícil situación. Refundamos el fútbol argentino".

Y agregó: "Era un momento muy difícil, donde los clubes no cobraban los derechos de TV, donde vivimos muchas de las cosas que nos quieren hacer vivir hoy. Estamos acostumbrados, las hemos pasado. Por ahí algunos de esos actores se equivocaron a la hora de contar un voto. Esa elección la ganamos. Tenían mermelada en la mano". Luego, se aprobó por unanimidad que los veedores de la IGJ revisaran la veracidad de los papeles de los temas a tratar en la reunión.

Para la revisión del presupuesto y el estado financiero de la AFA, el ente alegó un superávit superior al de 2023 y que las revisión de las auditorías fueron positivas y sin irregularidades para esta gestión. Este punto también fue aprobada por casi la totalidad de los presentes excepto Escribano, de Talleres, quien presentó unos balances hecho de manera externa para anexarlos a la orden del día. Sin embargo, su pedido debió someterse a votación por ser considerado una moción y esta fue rechazada.

Por último, la AFA tomó la decisión de trasladar su razón social a la provincia de Buenos Aires para evitar el control de la IGJ, extender el máximo de mandatos permitidos de cuatro a cinco y suspender los descensos en la Liga Profesional. Con esto, la liga tendrá 30 equipos en 2025. Para validar estas decisiones, la AFA apeló ante la IGJ, que deberá remitir el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. La resolución de la cámara podría tardar al menos un mes y determinará si la apelación tiene efecto "devolutivo" (invalidando las decisiones de la AFA hasta el fallo definitivo) o "suspensivo" (manteniéndolas vigentes hasta la sentencia firme).

El conflicto surgió porque la IGJ considera que la AFA debió finalizar una reforma estatutaria previa antes de proceder con las nuevas modificaciones. Entre los puntos objetados se encuentran la reelección anticipada de Tapia, la ampliación del número de mandatos y la cancelación de los descensos, que infringirían la Ley del Deporte. Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, calificó la reelección de Tapia y otras medidas adoptadas como "ilegales" y confirmó que el Gobierno hará acciones legales, argumentando que "Chiqui" y otros dirigentes podrían enfrentarse a sanciones severas, incluso comprometiendo la continuidad del presidente de la AFA.

Además, mencionó la posibilidad de que incurran en el delito de desobediencia, según el artículo 239 del Código Penal. La IGJ podría declarar nulas las decisiones de la asamblea, lo que invalidaría las reformas, incluidos los cambios estatutarios y la suspensión de los descensos. "El proceso de reelección anticipada de Tapia en la AFA se ha dado de forma ilegal. Cometieron además el delito de desobediencia judicial y actos societarios indebidos. Los puntos tratados en la Asamblea son nulos y vamos a tomar las acciones legales que correspondan en la justicia", adelantó Vítolo en diálogo con la prensa.

Además de advertir que sobre la Asociación del Fútbol Argentino podría imponerse una multa de hasta 8 millones de pesos, el titular de la IGJ destacó: "Las acciones de Tapia lo exponen a graves sanciones que podrían llegar a comprometer su continuidad en el cargo como Presidente de la AFA. Nadie está por encima de la ley, Tapia y el resto de los dirigentes deben respetar la resolución de la IGJ. Están violando la ley y el estatuto, y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal".

Daniel Roque Vitolo, inspector general de justicia y titular de la IGJ

En este contexto, la AFA se enfrenta a una posible doble judicialización, ya que apelaría tanto la resolución previa a la asamblea como la decisión que la IGJ podría tomar en los próximos días. Si bien no se considera una intervención, el gobierno sigue evaluando esa opción en casos extremos. "La FIFA solamente puede intervenir en estas cuestiones en la medida que haya una injerencia de tipo política, acá no hay un tema político, acá es una obligación de la ley", dijo Vítolo y agregó: "Nadie puede tomar una determinación respecto de AFA porque le guste o no le guste el dirigente. Si no hay violación de la ley, no hay violación del estatuto, nadie los va a sancionar".