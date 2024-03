Tévez le declaró la guerra a los arbitrajes y llovieron los "carpetazos": parques eólicos y "bolsos de Qatar enterrados"

El martes por la noche algo se quebró entre los hinchas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a partir del pésimo desempeño del árbitro Pablo Dóvalo y su par Luis Lobo Medina (que estuvo a cargo del VAR) durante el encuentro que igualaron Barracas Central e Independiente (2 a 2) en el estadio Tomás Adolfo Duco. Y es que a pesar de que ambos equipos no se sacaron ventaja, el partido estuvo claramente inclinado a favor del "Guapo" gracias a algunas insólitas decisiones del juez avaladas por el VAR.

Carlos Tévez

En el partido disputado en Parque Patricios, Matías Giménez Rojas abrió el marcador a los 16 minutos de juego mientras que Siro Rosané y Alexis Domínguez le dieron la ventaja al "Guapo" a los 29 y 45 minutos. Ya en la segunda parte, otra vez Giménez empató el encuentro. Pero Domínguez, el encargado de dar vuelta transitoriamente el encuentro, debió haber sido claramente expulsado por un tremendo planchazo a destiempo contra Iván Marcone .

Para todo el mundo futbolero, se trató de una jugada de tarjeta roja. Para todos, menos para Dóvalo y Medina. Ya en la segunda mitad, precisamente a los 7 minutos, Facundo Mater perdió ante la marca de Felipe Aguilar y se quedó tendido en el piso reclamando un golpe que nunca existió. Fue en ese momento que Joaquín Laso intentó bruscamente poner a su rival de pie, algo que molestó al jugador de Barracas, que le propinó una patada que ni el árbitro ni el VAR tampoco sancionaron.

Como frutilla del postre, Dóvalo ignoró un claro penal por mano de Carlos Arce a los 41 minutos del segundo tiempo, provocando que los ánimos se caldearan y que todo terminara en descontrol. Carlos Tévez, DT del rojo, se mostró "caliente" y consideró que el arbitraje inclinó la balanza a favor del local. "Nos cagaron. Este tipo (por Dóvalo) tiene que empezar a terminarla porque se caga en el trabajo de los chicos y del club. Ya tiene antecedentes con Barracas y viene y te roba igual", dijo.

Furioso, Tévez confesó que antes del partido habló con sus dirigidos y les dijo "que jugábamos contra 14", en relación al árbitro y los jueces de línea. "Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba. No voy a hablar del VAR. Saben que no hablo del VAR ni de los arbitrajes, pero lo de hoy ya es muy obvio. Siempre pido que me caguen, no quiero que me ayuden... Así me parece que el fútbol argentino hoy está dañado", completó.

Las palabras del campeón de todo con Boca, Manchester United, Manchester City y Juventus, entre otros, no cayeron bien en Viamonte 1366. De hecho, quien salió al cruce del "Apache" fue Pablo Tovigginio, el Tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de "Chiqui" Tapia. El dirigente usó su cuenta de X para apuntar contra Tévez y recordarle aquel conflicto legal en las licitaciones de energías renovables durante el macrismo.

Recordemos que la familia de Mauricio Macri, Tévez y otros jugadores de Boca ganaron más de 70 millones de dólares por la venta de los parques eólicos. "Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica", escribió el dirigente que responde a Claudio Chiqui Tapia.

La insólita reacción de Pablo Tovigginio

Toviggino apeló a una serie de carpetazos para atacar a Carlitos. Primero, se refirió a lo sucedido cuando había asumido como DT en Rosario Central y las acusaciones recibidas por la falta de su "título habilitante" como DT. Finalmente, después de idas y vueltas (llegó hasta la Justicia el asunto, con una denuncia realizada por entrenadores recibidos que luego no prosperó), pudo seguir dirigiendo y el tema no siguió. Además, el dirigente calificó al Tévez jugador de violento dentro de la cancha y agregó que en otros encuentros de Independiente no se lo escuchó quejarse. Da a entender que, en ese momento, el ex Boca no protestó porque el Rojo se vio, a priori, beneficiado.

El furioso tuit de Carlos Tévez

Esta insólita reacción de Tovigginio no hizo más que encender la mecha, ya que el ex futbolista revivió su cuenta de "X" simplemente para responderle y acusó al tesorero de la AFA de enterrar "bolsos que se trajo de Qatar". "Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito Tovillino (sic). A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Baba", retrucó.

Al final del partido, Dóvalo se cruzó con los jugadores de Independiente, insultó a Laso, a quien trató de "boludo", expulsó a Diego Segovia, arquero suplente del rojo, y cuando se retiraba del lugar escoltado por la policía pidió, de forma altanera, que retiraran a un periodista que le estaba haciendo preguntas sobre su escandaloso desempeño. Dóvalo dirigió 24 veces a Barracas Central contando el partido contra el "rojo". Con él como árbitro, el "Guapo" ganó 11, empató 10 y sólo perdió tres. No solamente es el club que más dirigió en su carrera, sino al que más le otorgó penales (5). Según trascendió, el cargo de Tévez como DT del rojo podría estar en "riesgo" si la CD del club no lo acompaña en esta "guerra" contra los arbitrajes, la cual despertó una ola de críticas y repudio en las redes sociales.