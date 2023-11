"Por los pibes de Malvinas que no vamos a olvidar y por el Diego": cientos de deportistas llamaron a votar a Massa

El viernes de la semana anterior a las elecciones se prendió una nueva mecha que divide de qué lado de la vereda uno se para y dividió nada más ni nada menos que, por un lado al movimiento más popular de Argentina y por el otro a Javier Milei. Es que aquel día se dio a conocer un video del libertario promulgando que los clubes de fútbol se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas y la mayoría de los clubes que integran la Primera División y el ascenso, se mostraron en contra de esa decisión.

A fines del 2022, cuando la Selección Argentina estaba a punto de consagrarse campeona del mundo, el ultraderechista realizó una entrevista con Alejandro Fantino y al hablar de fútbol y todo lo que estaba sucediendo en el momento, el periodista le consultó si plantearía traer las sociedades anónimas a los clubes y su respuesta totalmente contundente fue que sí porque le gusta el modelo inglés. A partir de ahí, se justificó: "No les va mal, eh. Tienen un espectáculo...". Pero lejos de darle la razón, el conductor le explicó la importancia de que las personas puedan ser parte y aportar en los clubes tomándose de referencia a él mismo cuando practicaba distintos deportes de pequeño. Sin embargo, el candidato prosiguió: "¿Y quién pagaba todo eso? La pregunta es: ¿Quién lo financia? ¿Cómo se financian?"

Acto seguido, lanzó: "Me gusta el modelo inglés de sociedades anónimas. ¿Preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?", sin dejar ningún tipo de dudas de lo que pretende para el futuro del deporte.

Aquella noche de viernes, que prosiguió durante todo el fin de semana, los clubes le pusieron un freno al delirio de traer las SAD al fútbol. Mediante las redes sociales, no sólo los que integran la Primera División, sino también los que forman parte del ascenso, decidieron ponerle una pausa ante las propuestas de la derecha que no sólo intentarán dañar el país, sino también el deporte que más fanatismo genera en Argentina.

Los comunicados se replegaron principalmente en Twitter y mientras muchos de ellos aseguraron estar en contra de las SAD, también llamaron a votar a Sergio Massa para no darle la oportunidad de que Milei tome las riedas y cumpla con las alocadas propuestas de Gobierno que sostiene hasta el día de hoy.

Sin embargo, además de los clubes, también se sumó a los comunicados de los clubes la Liga Profesional de Fútbol mostrándose en contra de las SAD. Tiempo antes, Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, llamó a votar a Massa y hasta lo definió como "el próximo presidente del país". Pero, lamentablemente, hubo una persona muy querida por todos los argentinos que decidió patear la pelota para el costado a la hora de responder qué opina sobre este tema que hoy ronda el mundo del fútbol: Lionel Scaloni.

El entrenador de la Selección Argentina fue consultado mediante una conferencia de prensa en la previa de lo que será el encuentro entre Argentina y Uruguay a disputarse en la Bombonera, sobre qué opina de las sociedades anónimas y los dichos de Milei, ya que muchos se pronunciaron al respecto, pero su respuesta fue totalmente inesperada: "En eso no me meto".

Cuando parecía que ya no faltaba más nadie para estar en contra del candidato de ultraderecha, surgieron dos comunicados extensos por parte de los deportistas unidos. Por un lado, sólo futbolistas y por el otro, integrantes de boxeo, vóley, tenis, natación, rugby, entre otras grandes disciplinas.

Comunicado de futbolistas

"El fútbol es la pasión de los argentinos y nosotros, los protagonistas, no podemos mantenernos al margen cuando se juega un partido tan importante. Sabemos que cada vez que alzamos la voz somos señalados, estigmatizados o silenciados, sobre todo cuando nuestras posiciones no coinciden con la de los sectores del Poder concentrado. Pero en ésta no podemos ser neutrales".

"Es por eso que hoy, cuando tan abierta y explícitamente se disputan dos modelos de país, donde se ponen en discusión los consensos básicos construidos por nuestra joven democracia, es que queremos expresar que vemos con mucha preocupación las posiciones políticas que representa Javier Milei, no sólo por su contenido sino también por sus formas, algo que en nuestra profesión intentamos ponderar cada fin de semana".

"No queremos con nuestro silencio ser cómplices de los discursos de odio que éste candidato viene pregonando hace mucho tiempo, de la violencia verbal que sabemos deviene en violencia física, del negacionismo a lo ocurrido durante la última dictadura que dentro de lxs 30.000 compatriotas que se llevó, contamos a 220 deportistas".

"Con mayor preocupación observamos las últimas declaraciones del candidato donde reivindica las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), porque adherimos fervientemente a aquel lema que dice que 'un pibe más en el club es un pibe menos en la calle', porque nuestros clubes no son el negocio de nadie; sino la inclusión de miles; y porque creemos que la pasión no se privatiza. Que nuestros clubes no son un negocio y que se sostienen con el esfuerzo voluntario de mucho y muchas que los mueve el compromiso, la solidaridad y la vocación. Que no nos mueven las reglas del mercado. No queremos que el mercado sea el que ordene las relaciones de nuestras vidas".

"Como futbolistas, y fundamentalmente como argentinos, no podemos ni queremos quedarnos callados, porque sabemos que en la próxima elección se juegan muchas cosas: los consensos mínimos de la democracia y de la convivencia social. Porque sabemos que falta mucho y que hay grandes y valederas demandas por cumplir, pero estamos seguros que no es para atrás. Nunca vamos para atrás. No es con violencia, no es con gritos ni con insultos. Siempre es para adelante, aprendiendo, corrigiendo, haciendo autocrítica en equipo, con más trabajo y con más unidad... con unidad nacional. Con todxs lxs que tenemos puesta la camiseta argentina".

"Por eso el 19 de noviembre, los y las abajo firmantes, ya sabemos de qué lado queremos estar ante la encrucijada en las que nos pone la historia: por los pibes de Malvinas que no vamos a olvidar, por el Diego y no por la asesina de guerra Margaret Thathcher, por las disidencias, por el amor y por la patria es que llamamos a acompañar la fórmula que encabeza Sergio Massa ".

Comunicado de futbolistas contra las Sociedades Anónimas Deportivas

Firmado por: Ubaldo Matildo Fillol; Fernando Signorini; Lucas Bruera; Juan Cruz Komar; Héctor "Negro" Enrique; Sebastián Vidal; Paulina Gramaglia; Hugo Lamadrid; Mónica Santino; Luciana Bacci; José "Chino" Viscarra; Milton Giménez; Matías Lescano; Álvaro Barreal; Emiliano Méndez; Raúl "Pacha" Cardozo; Ignacio Boggino; Nahuel Iribarren; Salvador Pasini; Hernán Campana; Claudio Marini; Guillermo Szeszurak; Nahuel Luna; Diego Chávez; Martín Civit; Claudio Grecco; Lautaro Alfonso; Diego Grecco; Marcos Zampini; Damián Troncoso; Marcelo Álvarez; José Barreal; Pablo Depósito; Álvaro Brito; Facundo Cacciapuoti; Ezequiel Dangelo; Brian Insfran; Rodrigo Alonso; Nacho Cravero; Juan Mendoza; Damián Beckar; Maximiliano Maciel; Nicolás Lurati; Hernán Bonetti; Fabián García; Diego Ayunta; Laura Agüero; Martín Seri; Lautaro Díaz Laharque; Lucas Faggioli; Manuel Brandon; Ignacio Sallaberry; Joel Torres; Horacio Attadia; Salvador Azerrad; Jorge Olguín; Diego Sahu; Juan Chumba; Juan Carlos Melo; Juan José Sánchez; Ruben Flotta; Raúl Garrandes; Norberto Dangelo; Nahuel Oviedo; Maximiliano Gallardo; Juan Pablo Ghiglione; Enrique Horacio Cantoni; Joaquín Ochoa Giménez.

Firmantes comunicado contra las Sociedades Anónimas Deportivas.

Comunicado de deportistas en general

" Deportistas argentinos/as comprometidos/as en el momento crucial que atraviesa nuestra Patria llamamos a votar a Sergio Massa.

En un hecho político inédito, por primera vez desde el retorno a la democracia, en campaña electoral, un candidato presidencial presentó su plataforma de política deportiva, con una gran propuesta que contempla el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Deportivo Nacional, en cada una de sus etapas.

En contraposición, observamos con preocupación el avance de los candidatos de la coalición de ultraderecha neoliberal, misógina y excluyente, encabezada por la fórmula Milei-Villarruel, que en la recta al balotaje sumó el apoyo del expresidente Mauricio Macri, con la sola idea de eliminar el Ministerio de Turismo y Deporte.

Quienes reconocemos el deporte como derecho (Unesco, 1975), el crecimiento en las organizaciones sociales, su potencia como herramienta de transformación, el esfuerzo de la lucha de las mujeres, de las diversidades sexuales, del deporte para personas con discapacidad como grupos con mayor vulnerabilidad evidente, y una deuda social todavía por saldar, entendemos el rol inalienable del Estado como garante, responsable en promover la igualdad de oportunidades, para que el pueblo argentino, sin distinción de género o condición económica, pueda acceder, formarse y disfrutar en el deporte, logrando desplegar su potencial y capacidad; y quienes posean vocación y condiciones puedan ingresar al alto rendimiento y aspirar a representar al país.

Sergio Massa ya anunció el restablecimiento de la autarquía económica del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), las becas para deportistas de alto rendimiento, la sanción de la ley Doble Carrera, incorporar atletas y entrenadores/as al régimen laboral y jubilatorio, que el 100% de los clubes accedan a tarifas sociales de servicios, beneficios para el ingreso al deporte de infancias y jubilados/as, la reglamentación de la ley de clubes y la profundización del Programa Clubes en Obra.

Conviene recordar que, sin ninguna razón a favor del deporte, en 2017 Macri desguazó la autonomía económica del ENARD, que representaba el avance más importante en décadas en la capacidad de sustentar económicamente planificaciones de mediano y largo plazo, que el aumento indiscriminado de las tarifas de servicios puso en riesgo de desaparición de cientos de clubes de barrio, e intentó la privatización y venta del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD).

Con Macri, el deporte ya experimentó lo que significa la política de la motosierra.

En esa oportunidad, deportistas y entrenadores/as no reaccionamos para impedir tamaño desatino.

Por si fuera poco, el neoliberalismo privatizador viene por la historia de nuestros clubes. Las entidades son de sus socios/as. Nos negamos a que los transformen en sociedades anónimas deportivas y se los reduzca a meros instrumentos de negocios de unos pocos.

Es el momento de dar nuestro testimonio, luego de haber pasado por estas experiencias. Son tiempos de compromiso y acción.

El pueblo, los clubes, las federaciones, sus dirigentes y dirigentas, los y las deportistas, entrenadores/as, trabajadores/as del deporte, los pibes y las pibas, los adultos/as mayores, somos los protagonistas del Sistema Deportivo Nacional y, cuando vemos a nuestros/as mejores deportistas transformados en grandes embajadores/as de la Nación, ratificamos que el Estado debe garantizar el acceso universal para todos y todas.

Por todo lo expuesto, con nuestra experiencia y el anhelo de un presente y un futuro mejor para nuestro pueblo, desde la comunidad deportiva nos atrevemos a pedir tu voto a Sergio Massa como Presidente".

Firmantes: Fútbol: Ubaldo Fillol, Héctor Enrique, Jorge OlguÍn, José Luis Lanao, Claudio Morresi, Fernando Signorini, Macarena Sánchez, Mónica Santino, Walter Erviti, Juan Herbella, Franco Sosa, Alejandro Méndez, Alejandro Migliardi, Matías Lescano, Luciana Bacci, Milagros Menéndez, Magdalena Alberti, Rocío Diaz, Juan Manuel Arpesella, China Pereiro, Candela Cejas, Melina Bentancor.

Boxeo: Jorge "Locomotora" Castro; María Elena "Tily" Maderna; Pablo Chacón; Gonzalo "Patón" Benítez; Ezequiel "Epi" Martinez; Mauricio Cabrera y Pablo Estrella.

Voleibol: Jon Emili Uriarte; Waldo Kantor; Emir Andraos; Fabián Armoa; Adriana Zilber; Agustina Boyezuk; Carla Morel; Daniela Gildenberger; Antonela Ayelén Curatola; Mariángeles Cossar; Santiago Darraidou; Ignacio Fernández; Lucas Frontini; Rocío Larrechea; Romina Cuevas; Esteban Símaro; Fernando Chierico; Lisandro Combes; Martina Alexandre; Alejandro Arconada; Horacio Ferrer; Ernesto Viale; Jorge "Kiss" Ruiz; Sergio Martínez; Hugo Mansilla; Wenceslao Frascaroli; Jorge Martin; José Martin; Adrián Niznik; Victorio Imperial; Darío Matteucci; Luciana Combes; Florencia Corradini; Lucila Bergé; María Sol Zorrilla; Sofía Moravankín; Melisa Euro; Pedro Martin; Orlando Sturla; Patricio González; María Paula Rubinetti; Laura Vargas; Eugenia Olivera; Cecilia Maich; Delfina Guzmán Trovato; María Eugenia Chiappero; María Dana Mongay; Paula Sofía Gulman; Lucrecia García Sánchez; Hernán Dreicopp; Carlos Soria; Juan José Reyes; María Luz Cosulich; Martínez, Aldo Steinhorst.

Tenis: Martin Vassallo Argüello; Fernando Cabaleiro; Candela Bugnon.

Gimnasia: Gabriela Parigi; Carolina Cosentino; Alina Matera.

Judo: Laura Martinel; Alejandro Clara; María Eva Egea; Juan Diessler.

Halterofilia: Horacio Anselmi.

Natación Paralímpica: Ariel Quasi; Ana Pellitero.

Natación adaptada: Ramiro Franco.

Natación: Pablo Pasqualini.

Atletismo: Carlos Gats; Julio Piñero; Victor Hugo Gómez; Diego Calvo; Candela Beláustegui.

Taekwondo: Denis Turnes; Daniel Ayala; Juan Manuel Coronel; Ebel Barat; Germán Bianchi.

Ajedrez: Claudia Amura; Florencia Fernández; Carolina Luján; Raúl Bittel; Lucho Ciruzzi; Leandro Plotinsky; Diego Valerga.

Esgrima: Sergio Turiace.

Patín Carrera: María Eva Richardson; Lucas Urso.

Triatlón: Carlos "Paco" González, Enrique Bollana, César Calcagno, Orlando Arauz, Pablo Verón, Mariano Ciminelli, Marcos Arretche Tria.

Basquetbol: Daniel Cháher, Mariano Tagliotti, Sebastián Festa, Ronaldo Córdoba.

Rugby: Gonzalo Beccar Varela, Guillermo Pujol, Rafael Garrido, Caio Varela.

Remo: Mariano Sosa Ribicich.

Canotaje: Fabian Orero.

Surf: Leonardo Pivano.

Futsal: Damián Stazzone.

Beach Voley: Martin Medina; Giuliano Mezzagno.

Tenis Playa: Rodolfo Abelli.

Sóftbol: Paula Meizoso; Rubén Scheinson.

Béisbol: Juan Madueño.