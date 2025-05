Graciela Alfano defendió a la China Suárez: "Un hombre no se roba, van donde se les canta las bolas"

Cuando la China Suárez explotó por redes sociales y desbloqueó a Yanina Latorre de su cuenta de Instagram, el escándalo no tuvo fin: la periodista rubia de América despotricó contra la actriz tildándola con los peores adjetivos.

Además, no conforme con ello se metió hasta con sus hijos -todos menores de edad— durante su programa de televisión sin la China pudiera emitir palabra. Todo este gate fue seguido desde cerca por Alfano que desde el momento uno reflexionó con calidez sobre la vida de Suárez a quien ahora defiende a capa y a espada.

Graciela Alfano

"Chinita, cuando la vida nos da tanto, hay que entender que las cucarachas sufran y pataleen como locas. Te juzgan y te condenan sin juicio, juez no pruebas. Fiscales de camas patéticas y brutas . Con esa maldad quemaron muchas mujeres en la inquisición. No les des cabida, vos seguirás con tu vida plena y ellas quedando como lo que son: fantasmas sin vida que miran la tuya desde el palacio de las cucarachas. Ninguna realidad cambia por un par de palabritas que se las lleva el viento", empezó su defensa Grece a través de redes sociales.

Pero no se quedó ahí. Fue en le programa Mujeres Argentinas donde explicó el por qué de su postura y, casi sin pensarlo, tuvo opiniones bastante feministas al respecto. Primero porque sacó del foco a todas las mujeres involucradas e hizo hincapié en la conducta de los varones, quienes en muchos casos mienten que no están en pareja para poder acceder a, en este caso, la China.

El mensaje superador de Alfano

" Un hombre no es un objeto propio ", disparó Alfano mientras argumentaba: "Esto es pura maldad, ya se trata de un acoso. Yo soy una buena amiga, tenerme a mí en el rincón no es joda. Tengo argumentos", dijo.

En la misma línea, profundizó: "La atacan porque es linda, es talentosa. Un hombre no se roba, los hombres van donde se les canta las bolas. Cuando hay cuernos, hay un hombre que tiene ganas de ser desleal. ¿Por qué le ponemos el mote a la piba?".

China Suárez

Sin pelos en la lengua, la ex vedette recordó sus años mozos y con ellos sus aventuras sexuales de las que está completamente orgullosa: " Los que me gustaban, me los bajé... A la China le veo como una hija, yo soy muy de las causas perdidas y me siento identificada con ella", refirió.

Graciela Alfano tomó postura una vez más y respondió que la China Suárez "no rompe hogares: "Le dicen rompe hogares y el hogar estaba roto. Es una expresión que atrasa", dijo contundente y terminó: "¿Por qué la sociedad se pone así contra una persona?".