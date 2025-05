La China analizó los fetiches de los Latorre y Yanina explotó: "¿Y si nos gusta meternos cosas por el ort...?"

Lo que parecía un día más de fuego cruzado en redes sociales escaló hasta convertirse en uno de los escándalos mediáticos más insólitos del año. Yanina Latorre y la China Suárez se sacaron chispas a través de un intercambio de mensajes privados que terminaron siendo leídos al aire por la conductora de América TV, con insultos, sarcasmos y acusaciones que cruzan límites íntimos y legales. El telón de fondo: Mauro Icardi, Wanda Nara, y los hijos de todos.

Yanina Latorre expuso los explosivos chats con la China Suárez

Todo comenzó cuando la China Suárez, fiel a su estilo de respuesta directa en Instagram, habló sin filtros de su vínculo con Icardi, su convivencia en Turquía y, de paso, mandó algunos dardos envenenados sobre sus detractores. La más picante, claro, no tardó en reaccionar: Yanina Latorre, desde su programa Sálvese Quien Pueda (América TV), redobló la apuesta y mostró chats privados con la actriz que pusieron al público entre el asombro y el morbo."Me hago la picante cuando se me canta la concha. Cuando y con quien quiero", disparó sin anestesia la actriz, tras desbloquear a Latorre en su cuenta de Instagram para responderle en caliente.

La panelista, lejos de amedrentarse, contraatacó con un arsenal de frases demoledoras en pleno vivo. "¿No te da vergüenza? Te cag... en dos niñas", lanzó, en referencia a las hijas de Wanda Nara, que según Latorre habrían sufrido una crisis nerviosa tras ver imágenes de su padre con La China y los hijos de ella, celebrando un triunfo del Galatasaray. La escalada fue tan intensa que involucró médicos, abogados y, como no podía faltar, un expediente judicial. Yanina aseguró tener un certificado médico que avala su versión sobre el impacto emocional en las hijas de Icardi y denunció una estrategia legal de la actriz para instalarse como pareja oficial en Turquía.

Incluso, la también panelista de LAM afirmó: "Estás todo el día subiendo historias para tocarle el or... a Wanda. La que te hizo noticia fue Wanda. Yo de vos no me burlo, pero vos te burlaste de Tobal, de Wanda, de Pampita. Tengo certificado médico. Llegó la ambulancia. Las nenas no fueron al colegio lunes ni martes porque tienen vergüenza de los TikToks viralizados del padre festejando con vos y tus tres pibes". Cabe resaltar que en Intrusos, Paula Varela había detallado que la visita de Suárez a Estambul buscaba ser una carta fuerte para lograr una unión convivencial con Icardi. "Todo esto no fue un viaje romántico, fue un movimiento judicial", reveló.

Lo cierto es que desde su programa, Yanina descargó todo su arsenal, acusando a la China de "vivir de prestado" y de "subir historias para tocarle el or... a Wanda". Además, la responsabilizó por provocar a propósito la crisis familiar: "La doctora Mattera le dijo a Icardi que no suba fotos con tus hijos, ¿y qué hacés vos? Subís un video con él nadando con los chicos. Sos una provocadora serial. ¿No te da vergüenza? Sos una mala mina", insistió.

La China, por su parte, se defendió con munición gruesa, metiendo a los Latorre en el barro. "¿Que me humillen públicamente como te pasó a vos con los audios de tu marido? No, gracias", escribió, en alusión al escándalo entre Diego Latorre y Natacha Jaitt. "Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el or...", agregó, con tono venenoso. Pero no terminó ahí: "Sos una pobre mina con doble vara".

Yanina, fiel a su estilo sin filtro, devolvió cada golpe. Leyó chats al aire con ironía quirúrgica y hasta se burló de los errores de tipeo de la actriz: "Amor, me tratás de vieja. Eso te grafica. Aunque pusiste 'gratifica'. Se ve que ni sabés lo que escribís", dijo. "Vivís de vacaciones, desde que estás con Icardi no hacés otra cosa que mostrar almohadones Hermès y pañuelos de diseñador", agregó, con el tono de quien no piensa dejar pasar ni una.

El fuego cruzado expuso más que una simple pelea entre famosas: reveló una trama de tensiones familiares, procesos judiciales por la revinculación de un padre con sus hijas, y un uso de las redes sociales como campo de batalla emocional. Mientras Icardi guarda silencio, y Wanda Nara se muestra concentrada en su carrera, el público asiste a una novela que tiene todos los condimentos: celos, hijos, ex, redes, justicia y rating.

En LAM, Latorre mostró al panel y a Ángel de Brito el intercambio completo entre ella y la China, metiendo filosos comentarios en modo de respuesta. "Insisto, la que pelotudea desde que lo conoció a Icardi todo el día en Instagram mostrando la casa de los sueños, el pañuelo, el almohadón Hermès es ella. Sinceramente, si hay algo que no hago es pelotudear. Entonces le pongo 'no servís para nada' y me responde: 'Jaja, laburo y no sabés lo bien que me va'", siguió.

Y lanzó: "´La que pelotudea sos vos, todo el día subiendo fotitos con el último gar...', le puse. 'Sí, ahora estoy de vacaciones', me escribió. Entonces le pongo 'vivís de vacaciones'. Porque convengamos desde que está con Icardi...'Cómo te arde, cómo te arde a los que me gar...', me pone, porque ella, conchuda. 'A mí no me arde nada, yo tengo la vida resuelta, vos no, vivís de prestado', le respondí: porque la verdad nada es de ella".

La mediática leyó la respuesta de la China e interpreto un 'palito' a sus ex parejas: "Entonces le pongo 'nadie me mantuvo, era mi marido. ¿Querés que te explique lo que es la sociedad conyugal? Vos querías que te mantegan, lo lograste tarde, porque encima te reitero: es de prestado'. Y me pone: 'Sí, por eso estuve con ratas, y no me casé'. Se ve que Cabré y Vicuña son dos ratas". Y sobre el mensaje de La China exponiendo los fetiches de su matrimonio, Yanina concluyó: "¿Y si a Diego y a mí nos gusta meternos cosas por el orto y lo disfrutamos juntos? ¿Sos catadora de culos ajenos? ¿Y si a nosotros nos gusta?".