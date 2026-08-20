"Perdí a mi familia": el drama de Jonatan Gómez, entre la ludopatía, las amenazas y una deuda millonaria

Jonatan Gómez ya no habla de goles, entrenamientos ni partidos. A sus 36 años, el futbolista que vistió las camisetas de Rosario Central, Racing, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, entre otros equipos, atraviesa una batalla mucho más profunda y dolorosa: la que libra contra la ludopatía y las consecuencias que dejó la adicción al juego en su vida. El volante rompió el silencio en una entrevista con MargaTV, junto al periodista Roberto Caferra, y se quebró al contar hasta dónde llegó su problema.

Jonatan Gómez

Entre lágrimas, reconoció que perdió buena parte de aquello que había construido y que hoy intenta recuperar, mientras permanece bajo tratamiento médico y psicológico. "Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Yo estoy en un proceso con mi familia en la cual está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta", relató. Gómez lleva cuatro meses sin jugar al fútbol, rescindió su contrato con Sarmiento y actualmente se encuentra sin club. Pero el golpe más fuerte, según sus propias palabras, está lejos de las canchas. "Perdí a mi familia", confesó.

Y luego explicó: "Estoy en un proceso con mi familia, que está casi destrozada. Cuando voy a ver a mis nenes, me preguntan por qué papá se va. Lloran y me preguntan por qué no estoy en casa". Gómez reconoció que su vínculo con el juego clandestino terminó convirtiéndose en una adicción que no pudo controlar. La situación derivó en una deuda inicial de 50 mil dólares con una plataforma ilegal de apuestas denominada Lexus. "Perdí todo. No es solo el dinero, es temor, es todo", sostuvo el futbolista, quien explicó que durante mucho tiempo el miedo terminó paralizándolo.

Actualmente se encuentra medicado y realiza un tratamiento para poder superar la ludopatía. También cuenta con el acompañamiento de su esposa, quien lo ayuda a controlar el uso del teléfono y a evitar situaciones que puedan provocar una recaída. "Uno sufre y deja secuelas al costado", lamentó. Pese al escenario, Gómez intenta aferrarse a la posibilidad de reconstruir su vida. No esconde el dolor, pero tampoco renuncia a salir adelante. "Lo voy a revertir como sea, estoy en camino y lo quiero hacer", afirmó. Y remarcó: "Cambiaría todo para tener paz".

Jonatan Gómez

El drama personal de Gómez se cruzó además con una compleja investigación judicial. El futbolista denunció haber sido víctima de amenazas y extorsiones vinculadas con la plataforma clandestina de apuestas. Según su presentación, la deuda inicial de 50 mil dólares se transformó en una exigencia muchísimo mayor. El abogado del jugador, Paul Krupnik, sostuvo que el 29 de octubre de 2025 Gómez fue obligado a subir a un vehículo y trasladado hasta una escribanía de Junín, donde debía firmar cuatro pagarés por un total de 505 mil dólares. La operación, según la denuncia, habría sido realizada bajo amenaza de muerte contra el futbolista y su familia.

La escribana, de acuerdo con lo explicado por la defensa, se negó inicialmente a firmar los documentos porque estaban en blanco, por lo que los involucrados tuvieron que regresar días después. Posteriormente, esos pagarés fueron cedidos a otra persona, presuntamente vinculada con la misma organización, que inició una demanda civil en los Tribunales de San Lorenzo para reclamar el pago. El conflicto terminó provocando un embargo preventivo sobre distintos bienes del futbolista, entre ellos una vivienda ubicada en el barrio privado Aguadas de Funes, un departamento en Rosario, un vehículo y cuentas bancarias.

Jonatan Gómez

Gómez también aseguró que los presuntos extorsionadores se presentaron tanto en el predio donde entrenaba Sarmiento como en el domicilio de un familiar suyo en Capitán Bermúdez. En un primer momento trascendió que quienes lo amenazaban habrían mencionado vínculos con la banda narco Los Monos para intimidarlo. Sin embargo, el abogado del jugador negó esa versión. Según la defensa, existen elementos que permitirían acreditar las amenazas y la coerción que habría sufrido el futbolista.

Jonatan Gómez

La causa, sin embargo, tomó otro rumbo. La denuncia fue desestimada por el fiscal Aquiles Balbis, quien determinó que no hubo intimidaciones por parte de los denunciados y sostuvo que fue el propio Gómez quien propuso firmar los pagarés ante una escribanía luego de acordar el monto de la operación. El jugador cuestionó duramente esa decisión. "El fiscal nunca tuvo la intención ni siquiera de escucharme", deslizó. Su abogado, en tanto, sostuvo que Gómez llegó a la plataforma de apuestas a través de un familiar político que tendría presuntos vínculos con la organización investigada.